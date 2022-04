De ce nu se mai sărbătoreşte, de fapt, Sfântul Gheorghe, pe 23 aprilie? Motivul real pentru care s-a mutat 14.04.2022

14.04.2022 De ce nu se mai sărbătoreşte, de fapt, Sfântul Gheorghe, pe 23 aprilie? Motivul real pentru care s-a mutat Sărbătoarea de Sfântul Gheorghe este o ocazie pentru creștinii care au nume derivate din cel al sfântului. Până de curând, aceasta era serbată pe 23 aprilie, dar s-a decis la nivelul bisericii să se serbeze […] The post De ce nu se mai



De ce nu se mai sărbătoreşte, de fapt, Sfântul Gheorghe, pe 23 aprilie? Motivul real pentru care s-a mutat

Sărbătoarea de Sfântul Gheorghe este o ocazie pentru creștinii care au nume derivate din cel al sfântului. Până de curând, aceasta era serbată pe 23 aprilie, dar s-a decis la nivelul bisericii să se serbeze […] The post De ce nu se mai sărbătoreşte, de fapt, Sfântul Gheorghe, pe 23 aprilie? Motivul real pentru care s-a mutat appeared first on Cancan.

De ce nu se mai sărbătoreşte, de fapt, Sfântul Gheorghe, pe 23 aprilie? Motivul real pentru care s-a mutat

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Euroins România, parte a gru­pu­lui bulgar Eurohold, al doilea cel mai mare asigurător RCA, a început o reîmprospătare a produselor de asi­gurare, începând cu servicii de asis­ten­ţă rutieră, Casco şi poliţe de sănă­tate, pentru a-şi

La 40 de ani, Anca Serea se consideră una dintre cele mai fericite și împlinite femei din lume! Are șase copii superbi, un soț iubitor și și-a îndeplinit multe dintre visurile arzătoare ale sufletului ei. […] The post Ce religie are, de

Plaja din Eforie va fi extinsă cu 50 de hectare, în cadrul unui proiect de protecție și reabilitare a litoralului românesc al Mării Negre. „Se va asigura dezvoltarea durabilă a zonei, protejarea

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat sâmbătă, în mesajul de Ziua mondială a Mediului, că ecosistemele din România sunt sub presiune mare din cauza gunoaielor aflate în natură. „Avem o ţară foarte frumoasă, dar în nenumărate locuri

Vaccinarea la Castelul Bran va continua şi pe parcursul lunii iunie, în weekend-uri, inclusiv pentru copiii cu vârsta minimă de 12 ani, în prezenţa unui părinte sau a tutorelui legal. Administraţia

Cu pandemia în regres cu fiecare doză de vaccin administrată, dorinţa unor angajatori de a readuce oamenii la birou se loveşte de reticenţa angajaţilor pentru care munca de la distanţă a devenit noul normal, scrie

Irina Begu (30 de ani, 74 WTA) continuă la Roland Garros, în proba de dublu, acolo unde s-a calificat în optimi. Monica Niculescu (33 de ani, 54 WTA la dublu) a fost eliminată în optimi. UPDATE 19:15 - Monica Niculescu părăsește competiția

Un metru pătrat de apartament într-un zgârâie-nori din centrul Dubaiului - West Bay Tower - are un preţ apropiat cu un metri pătrat de apartament într-un complex rezidenţial amenajat în centrul Clujului, lângă

În urmă cu zece ani, morile de apă de la Rudăria erau ştiute doar de localnici şi de câţiva bănăţeni, care obişnuiau, precum strămoşii, să măcine cereale cu ajutorul lor. Astăzi, morile atrag mii de turişti din ţară şi din

Avram Iancu a sărit în râul Bega duminică, la ora 9.00 şi va înota continuu, până la ora 21.00, potrivit news.ro. El se antrenează astfel pentru a doborî recordul mondial de înot de anduranță pe lacul Balaton din Ungaria, care în prezent

Românii care vor să rămână în Marea Britanie mai au la dispoziție doar o lună pentru a solicita

Decizie inedită a primului muzeu Art Nouveau din România, Casa Darvas - La Roche din Oradea, care îşi deschide porţile şi pentru cununii civile. Tinerii care vor să-şi unească destinele într-una dintre cele mai frumoase clădiri art nouveau din

Extrema Bukayo Saka (19 ani) ar putea rata amicalul Anglia – România, din cauza unor probleme medicale. Anglia - România se joacă azi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Pro TV. Naționala lui Gareth Southgate joacă azi ultimul

În Nisipurile de Aur, una dintre cele mai populare staţiuni din Bulgaria, auzi vorbindu-se mai mult româneşte decât bulgăreşte pe timpul verii. Staţiunea este una dintre preferatele turiştilor români, o afirmaţie întărită şi numărul de

Inundaţiile şi alunecările de teren din Sri Lanka, provocate de ploile musonice care lovesc de două ori pe an această ţară, au lăsat în urmă cel puţin 17 morţi şi aproximativ 270.000 de persoane fără case. Multe dintre victime au

Sorana Cîrstea este pe val la turneul de la Roland Garros din acest

România înregistrează 184 de focare active de pestă porcină africană (PPA), din care cinci focare în exploataţii comerciale şi trei focare în exploataţii comerciale de tip A, fiind afectate un număr de 93.654 porcine, conform datelor făcute

Frank Atler, director şi membru executiv al Consiliului Camerei de Comerţ Germano-Sârbe, AHK Serbia, a anunţat că o nouă companie germană, care produce componente auto, va deschide o unitate în oraşul Čačak, scrie Serbian

Televizorul a fost transformat dintr-o experiență de divertisment pasivă în una foarte activă. De ani de zile oamenii și-au petrecut timpul distrăgându-și mintea în fața televizorului. Dar odată cu era noilor tehnologii, totul are cuvântul

Polițiștii din Covasna au deschis un dosar penal pentru distrugere după ce soclul statuii lui Mihai Viteazul din Sfântu Gheorghe a fost vopsit în culorile drapelului Ungariei. Autorii au lăsat în urmă și incripția "Tiranon 1920". Primarul