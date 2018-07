De ce Meghan Markle are mereu părul prins într-un cocDe ce Meghan Markle are mereu părul prins într-un coc. Super truc de vedetă 29.07.2018

29.07.2018 De ce Meghan Markle are mereu părul prins într-un cocDe ce Meghan Markle are mereu părul prins într-un coc. Super truc de vedetă Meghan Markle a surprins prin simplitate încă de la primele sale apariţii. Pentru un look impecabil, ducesa de Sussex mizează mereu pe un machiaj natural şi pe o coafură simplă şi elegantă: cocul lejer pe



De ce Meghan Markle are mereu părul prins într-un cocDe ce Meghan Markle are mereu părul prins într-un coc. Super truc de vedetă

Meghan Markle a surprins prin simplitate încă de la primele sale apariţii. Pentru un look impecabil, ducesa de Sussex mizează mereu pe un machiaj natural şi pe o coafură simplă şi elegantă: cocul lejer pe ceafă.

De ce Meghan Markle are mereu părul prins într-un cocDe ce Meghan Markle are mereu părul prins într-un coc. Super truc de vedetă

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Știrea că premierul Viorica Dăncilă face obiectul unei plângeri penale depuse de Ludovic Orban la DIICOT a fost adusă la cunoștința publicului din data de 17

O bătrână în vârstă de 80 de ani a ajuns la spital, după ce locuinţa sa a fost distrusă de o explozie. Potrivit pompierilor este vorba de acumulari de gaze la o butelie

Îngrijitorii de la Grădina Zoologică din Dublin, Irlanda, au oferit animalelor gustări îngheţate şi băi de noroi pentru a le ajuta să facă faţă temperaturilor foarte ridicate, informează vineri

Jose Mourinho, antrenorul lui Manchester United, a oferit înaintea Mondialului predicții privind echipele calificate din fiecare grupă. Portughezul, analist la Russia TV în timpul turneului final, a nimerit ordinea perfectă în doar 3

La câteva ore distanță de când fusese prezent în studio-ul TV Digi Sport, Florin Bratu a revenit în direct prin telefon la același post, dar a avut o intervenție destul de neinspirată. "Aș fi absurd să

Veștile bune continuă să vină de la Campionatul European de judo pentru cadeți de la Sarajevo! Citește mai

Accident grav petrecut vineri seara în comuna Slătioara din județul Olt: două persoane au murit după ce un şofer băut care făcea live pe Facebook a intrat pe contrasens, scrie Realitatea de Craiova. Citește mai

Pe piata exista o sumedenie de medicamente care promit regenerarea hepatica, dar multe dintre ele pot da reactii adverse, sunt si scumpe si contin chimicale. Citește mai

Clotilde Armand, franțuzoiaca de la USR care a fost la un pas să câştige primăria sectorului 1 din Capitală în faţa PSD, critică absenţa liderilor PSD-ALDE de la recepţia SUA de vineri seara şi pune o întrebare

Guvernul României nu respectă pe deplin minimum de standarde pentru eliminarea traficului de persoane, dar face eforturi în direcţia bună, arată Raportul Departamentului de Stat al SUA privind situaţia traficului de persoane

Consiliul de Administraţie al Liceului de Artă “Gh. Tatarescu” din Focşani s-a întrunit vineri pentru validarea sancţiunilor luate de comisia de cercetare disciplinară de la nivelul liceului în cazul fostului director al instituţiei, Diana

Prezenţa virusului Pestei Porcine Africane (PPA) a fost confirmată într-un abator aparţinând unei exploataţii comerciale de creştere a porcilor din judeţul Tulcea, fiind instituite măsuri de carantină, anunţă ANSVSA, care precizează că nu

Primul submarin „Delfinul“ a jucat un rol hotărâtor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Nava de luptă a fost lansată la apă în 1936. După război, a fost confiscat de

TMZ Sports a raportat despre cea de-a doua intervenție a lui Matt pentru a elimina tumoarea pe creier, dar în decembrie 2017 starea lui s-a

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că Ludovic Orban „a pierdut orice contact cu realitatea“, după ce a declarat că moţiunea de cenzură a picat din cauza Uniunii, apreciind că o schimbare a Vioricăi Dăncilă cu liderul PNL nu e o

Reprezentanţii mişcărilor unioniste care au protestat în faţa Ambasadei Federaţiei Ruse la Chişinău joi, 28 iunie, se declară îngrijoraţi de acţiunile întârziate ale organelor de poliţie prezente la protest, în cazul tânărului care a

Republica Moldova şi România îşi vor extinde relaţiile de cooperare în domeniul turismului prin crearea condiţiilor favorabile pentru atragerea investiţiilor în domeniu. Guvernul de la Chişinău a aprobat, în şedinţa din 28 iunie, un proiect

Actorul de comedie John Melendez i-a făcut o farsă, la telefon, locatarului Casei Albe Donald Trump, care se afla la bordul Air Force One, relatează

Combinatul petrochimic Oltchim din Râmnicu Vâlcea şi-a planificat investiţii de 3,95 milioane euro până în anul 2022, potrivit raportului de sustenabilitate publicat pe site-ul

Un mare juriu din Texas a refuzat să îi inculpeze pe Bela şi Marta Karolyi pentru rolul lor în abuzurile sexuale ale fostului medic al echipei de gimnastică a SUA, Larry Nassar, relatează