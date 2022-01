De ce Inoke, fiica din prima căsătorie a lui Cabral, a stat certată cu prezentatorul trei săptămâni 01.01.2022

01.01.2022 De ce Inoke, fiica din prima căsătorie a lui Cabral, a stat certată cu prezentatorul trei săptămâni Inoke, fiica lui Cabral din prima căsnicie, a stat supărată pe tatălei trei săptămâni, înainte ca Andreea, soția prezentatorului, să aducă pe lume cel de-al doilea copil. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Cabral a decis să dezvăluie



De ce Inoke, fiica din prima căsătorie a lui Cabral, a stat certată cu prezentatorul trei săptămâni

Inoke, fiica lui Cabral din prima căsnicie, a stat supărată pe tatălei trei săptămâni, înainte ca Andreea, soția prezentatorului, să aducă pe lume cel de-al doilea copil. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Cabral a decis să dezvăluie […] The post De ce Inoke, fiica din prima căsătorie a lui Cabral, a stat certată cu prezentatorul trei săptămâni appeared first on Cancan.

De ce Inoke, fiica din prima căsătorie a lui Cabral, a stat certată cu prezentatorul trei săptămâni

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

O femeie de 48 din Sibiu a intrat joi cu mașina într-un stâlp de susținere a rețelei electrice de pe strada Vasile Cârlova, din Sibiu, relatează cotidianul local Tribuna. Nimeni nu a fost rănit, însă un întreg cartier a rămas fără internet

Retailerul francez Carrefour raportează o cifră de afaceri de 78,609 miliarde de euro în 2020, cu 7,8% mai mare față de anul precedent. În România vânzările au crescut cu 2,1%, ajungând la 2,327 miliarde

Gazeta Sporturilor a intrat în posesia unui mail confidențial între LPF și cluburi din care reiese că eforturile Ligii de a crea un magazin online au fost sabotate de conducătorii din Liga 1. GSP a făcut un review ale paginilor oficiale ale

Cercetătorii de la Universitatea din Helsinki au descoperit o nouă tulpină de SARS-CoV-2. Noua variantă a coronavirusului prezintă mutații similare cu cele descoperite la tulpinile din Marea Britanie sau Africa de Sud, însă este considerată

Asociaţiile şi fundaţiile din domeniul protecţiei animalelor pot prelua, lunar, 20 de câini din adăposturile publice, conform noilor reglementări menite să faciliteze adopţia câinilor fără stăpân, a anunţat, joi, Autoritatea

Vremea extremă care a adus temperaturi arctice în mare parte a Statelor Unite a provocat cel puţin 47 de decese, conform unui bilanţ realizat de Washington Post. 30 dintre persoanele decedate erau din statul Texas, unde întreruperile de curent

O fetiţă de doar 3 ani a fost terorizată psihic mai multe luni de o infirmieră de la o creşă din sectorul 4 al Capitalei. Din cauza relelor tratamente la care a fost supusă, fetiţa a început să se dea acasă

Reţeaua Silver Decor, care vinde decoraţiuni interioare, vrea să cumpere un depozit pentru a-şi muta operaţiunile logistice într-un nou loc în cursul anului

Atunci când ne propunem să slăbim, mulţi dintre noi avem în gând reducerea stratului de grăsime de la nivelul abdomenului. Putem face asta dacă urmăm câteva reguli simple

Medicul epidemiolog Emilian Popovici avertizează că este posibil ca varianta britanică a noului coronavirus să devină dominantă în România în următoarele 3

Claudiu Petria, unul dintre cofondatorii Questo, un start-up care a dezvoltat o aplicaţie mobilă cu jocuri de explorare a oraşului care le permit turiştilor şi localnicilor să descopere un oraş pe cont propriu, dezvăluie la ZF IT Generation în

Scene incredibile s-au înregistrat într-un autobuz din Brăila, după ce un băiat de 15 ani a întrebat-o pe o femeie de ce nu poartă mască de protecție. Fără să stea prea mult pe gânduri, individa […] The post O femeie a lovit un băiat

Presa spaniolă continuă să scrie de superatacantul norvegian Erling Haaland. Jurnaliștii catalanii îl apropie de Barcelona, madrilenii îl văd numai la Real Madrid, dar se întreabă de ce Haaland nu a ajuns blanco încă din 2019. După încă o

Lanţul hotelier german Allsun va impune o nouă regulă pentru siguranța clienților. Toți oamenii care vor să se cazeze la unul dintre hoteluri vor trebui să facă dovada că s-au vaccinat împotriva coronavirusului, a anunţat proprietarul

Horoscopul zilei de 21 februarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Un bărbat în vârstă de 76 de ani din comuna Sâncel, judeţul Alba, judecat pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor, a fost condamnat la închisoare cu

Oamenii de știință americani au clonat cu succes un dihor cu picioare negre, pe cale de dispariție, folosind ADN de la un animal identic care a murit în urmă cu mai bine de 30 de ani, informează BBC. Clona, numită Elizabeth Ann, s-a născut pe 10

A zecea tranşă de vaccin de la Pfizer BioNTech, care constă în 201.240 doze, soseşte luni în ţară, informează Comitetul Naţional de Coordonare a

Imixtiunea tactică a lui Gigi Becali la FCSB provoacă în continuare situaţii fără precedent: 8 jucători U21 titulari, doi fotbaliști de echipa naţională scoși din echipă pentru a-i face loc lui Ovidiu Popescu şi 3 posturi bifate de puştiul

NBC News a făcut public un caz petrecut în toamna anului trecut, un transplant de organe care a luat o întorsătură neașteptată și extrem de nefericită. Platforma de știri a televiziunii americane cu același nume, citată de PRO TV, scrie că o