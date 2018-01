De ce cad BICICLIŞTII din OLT. Ce au stabilit POLIŢIŞTII 16.01.2018

16.01.2018 De ce cad BICICLIŞTII din OLT. Ce au stabilit POLIŢIŞTII Poliţiştii din Olt efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, după ce doi biciclişti s-au accidentat, căzând pe fondul consumului exagerat de băuturi



De ce cad BICICLIŞTII din OLT. Ce au stabilit POLIŢIŞTII

Poliţiştii din Olt efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, după ce doi biciclişti s-au accidentat, căzând pe fondul consumului exagerat de băuturi alcoolice.

De ce cad BICICLIŞTII din OLT. Ce au stabilit POLIŢIŞTII

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

Florin Niță a avut o prestație excelentă în victoria celor de la FCSB în favoarea Viitorului, scor 2-0, iar după meci a surprins. Portarul roș-albaștrilor a venit la interviurile de după meci alături de un copil.

Lazio, viitoarea adversară a FCSB-ului din Europa League, a remizat în deplasare cu Atalanta, 3-3, într-un meci din runda a 17-a din Seria A. Simone Inzaghi, antrenorul biancocelestilor, a folosit un prim "11" inedit, în care

Sunt persoană cu handicap, gradul II, accentuat și, pînă în luna noiembrie, am beneficiat de scutirea de impozit pe venit. Începând din luna noiembrie, Casa de pensii Slobozia, unde m-am pensionat, îmi percepe impozit de 16 la sută pe pensie.

Un bărbat și-a pierdut viața duminică seară pe DN7 – la ieșirea din Călimănești. Acesta a pătruns cu o dubiță pe contrasens și s-a tamponat cu o altă mașină condusă regulamentar. Citește mai

♦ Guvernul maghiar a început în 2014 o serie de reduceri ale TVA pentru alimente de bază care, spun lobbyştii, duc la scăderea preţurilor. Reducerile de taxe nu se rezumă doar la sectorul alimentar, ci se extind şi la companii, în unele cazuri

Copiii sunt cei mai predispuşi la alergii, deoarece nu au sistemul imunitar complet dezvoltat. Alergiile se pot transmite însă şi de la

Farmecul şi melodicitatea unor vechi cântece de Crăciun le-a permis să depăşească barierele geografice şi culturale, devenind colinde

Întovărăşirile agricole au reprezentat şi în judeţul Arad, ca de altfel la nivelul întregii ţări, o modalitate intermediară în procesul colectivizării

Cu aproximativ 40 de ani înainte de actul unirii înfăptuit de către Mihai Viteazu, domnitorul Moldovei, Despot-Vodă, a dorit să unească cele trei provincii

În perioada de post, când de pe lista de alimente care pot fi consumate sunt tăiate carnea, laptele şi ouăle, aportul de proteine de care are nevoie organismul pentru a funcţiona este scăzut. Nutriţioniştii atrag atenţia asupra faptului că

Plenul reunit al Parlamentului începe astăzi, la ora 11.00, dezbaterea proiectului de buget de stat şi a proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul

Moş Crăciun ajunge în această seară, la Târgovişte. Edilul, Cristian Stan, a precizat că tot în această seară va avea loc şi o

Federaţia Internaţională de Handbal a anunţat, duminică seară, înaintea finalei dintre Norvegia şi Franţa, componenţa All Star Team a Campionatului

Simona Halep nu va fi de Crăciun în România, deoarece participă la un turneu demonstrativ în Thailanda, şi de aceea a organizat o petrecere ceva mai

Despăgubiri în valoare de 85.000 de euro către familia unui maistru care a murit în urmă cu doi ani, în timp ce intervenea la o avarie. Şeful bărbatului a fost condamnat la 2 ani şi 2 luni închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă şi

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

După ce Camera Deputaților a aprobat pe repede înainte cele trei pachete legislative cu modificări la legile justiției "jumulite" în Comisia Iordache, acum mingea a ajuns în terenul Senatului, unde

Numărul pensionarilor din România a ajuns la 5,224 milioane în al treilea trimestru al acestui an, în scădere cu 27.000 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce pensia medie a crescut cu 8,2% într-un an, la 1.106 de lei (234 euro),

Seducător, cu o voce inconfundabilă, Jeremy Irons a fost îndelung aplaudat la Premiile Europene de Teatru, supranumite şi Oscarurile Teatrului, care s-au desfăşurat între 12 şi 17 decembrie la Roma. "Am vrut să mă las, la un moment dat, şi de

Comisia parlamentară specială condusă de Florin Iordache urmează să dezbată, luni, modificările propuse la cele două Coduri penale pentru transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumţia de nevinovăţie şi a dreptului de a fi