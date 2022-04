De ce boală suferă Elena Udrea, de fapt? A cerut arest la domiciliu, dar judecătorii au fost de neclintit 18.04.2022

18.04.2022 De ce boală suferă Elena Udrea, de fapt? A cerut arest la domiciliu, dar judecătorii au fost de neclintit Elena Udrea a încercat să-i convingă pe judecătorii din Bulgaria că nu poate să stea în arest, motivând că este bolnavă. Avocaţii fostului ministru al Turismului au cerut arest la domiciliu pentru Elena Udrea, invocând faptul […] The



De ce boală suferă Elena Udrea, de fapt? A cerut arest la domiciliu, dar judecătorii au fost de neclintit

Elena Udrea a încercat să-i convingă pe judecătorii din Bulgaria că nu poate să stea în arest, motivând că este bolnavă. Avocaţii fostului ministru al Turismului au cerut arest la domiciliu pentru Elena Udrea, invocând faptul […] The post De ce boală suferă Elena Udrea, de fapt? A cerut arest la domiciliu, dar judecătorii au fost de neclintit appeared first on Cancan.

De ce boală suferă Elena Udrea, de fapt? A cerut arest la domiciliu, dar judecătorii au fost de neclintit

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Medicul Valeriu Gheorghiță a anunțat marți, 8 iunie, că anumite centre de vaccinare anti-COVID-19 ar putea fi închise, deoarece activitatea acestora nu mai este eficientă din punct de vedere „persoane vaccinate, respectiv costuri”.

Zece jucătoare muncesc, zilele acestea, pentru a prinde un loc din cele șase în avionul de Tokyo cu echipa națională de baschet 3x3 Într-o dimineață ploioasă, în sala de jocuri din Complexul Olimpic de la Izvorani se aude un zumzet combinat cu

Senatoarea Gabriela Firea critică decizia autorităților de a îngheța noua creștere a alocațiilor pentru copii și anunță că PSD va depune un proiect de lege pentru a obliga

Revenită după 6 ani în Liga 1, Rapid continuă seria despărțirilor de jucătorii care au evoluat sezonul trecut în Liga 2. După plecările lu Marian Drăghiceanu și Daniel Benzar, plus retragerea căpitanului Ionuț Voicu, a venit rândul altui

Horoscop 9 iunie 2021. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 9 iunie 2021: Ai ce

Cel mai mare aquaparc din vestul ţării, Aquapark Nymphaea din Oradea, şi-a reluat activitatea deocamdată în partea interioară, exteriorul complexului, inclusiv bazinul de înot, urmând să se deschidă odată cu încălzirea

Incidentul s-a petrecut la un centru de vaccinare din orașul Augsburg. Medicul care a vaccinat împotriva coronavirusului un copil de 9 ani a fost concendiat și a ajuns în fața instanței, potrivit Agerpres, care citează agenția dpa. Autoritățile

Vicepremierul Dan Barna a anunțat, astăzi, că primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, are susținerea USR PLUS în scandalul

Replici tăioase între liderul Partidului Acţiunii Comune Congresul Civic, Mark Tkaciuk, şi liderul Alianţei pentru Unirea Românilor, Vlad Bileţchi. Potrivit lui Tkaciuk, AUR ar fi un partid inexistent, care apare în ochii electoratului drept o

Edi Iordănescu, 42 de ani, ultima dată la CFR Cluj, ar fi intrat pe lista lui Brest, Ligue 1. De-a lungul carierei, Iordănescu le-a pregătit pe FCSB, Vaslui (interimar), Fortuna Brazi, Târgu Mureș, Pandurii, CSKA Sofia, Astra, Gaz Metan și CFR

În România, la ora actuală, vârsta de pensionare pentru bărbați este 65 de ani, iar în cazul femeilor este 61. Iată ce spune ministrul Muncii, Raluca Turcan, despre creșterea vârstei de pensionare. Se va întâmpla […] The post Creşte

PSD va depune miercuri o moţiune simplă împotriva ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, pe tema Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Moţiunea este intitulată „Cristian Ghinea, de la zero la

Reprezentativa din Macedonia de Nord s-a antrenat marți seara pe stadionul Steaua. Delegația Macedoniei de Nord a ajuns astăzi în București, în vederea Euro 2020, și a fost nerăbdătoare să ia contact cu terenul de antrenament. Pandev și

Premierul Florin Cîțu a anunțat că a aprobat în ședința de guvern de miercuri și a trimis în Parlament pentru a fi dezbătut în procedură de urgență proiectul de lege care elimină cumulul de pensie cu salariul la stat și care crește, doar

Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV), a transmis, miercuri, că 45.873 de persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore. Numărul este în scădere creștere față de marți,

Actorul american cu origini germane David Hasselhoff, protagonistul serialului TV ”Baywatch”, îi încurajează pe nemți să se vaccineze împotriva Covid, relatează Agerpres, care citează Reuters. Hasselhoff apare într-un videoclip

Până acum au primit bani elevii merituoşi şi celor cu situatie materială precară, care au depus dosare la secretariatele

Miercuri după amiază, GMF a dat publicităţii studiul Transatlantic Trends menit să verifice percepţiile cetăţenilor din ţările NATO pe cele mai importante teme de preocupare, înclinaţiile şi orientările acestora, scrie analistul geopolitic

Patru din opt proiecte dezvoltate de grupul Iulius, compania deţinută de Iulian Dascălu, au înregistrat pierderi în 2020, în vreme ce celelalte patru şi-au redus profiturile anul trecut comparativ cu anul precedent, arată datele transmise de

Rafael Nadal (35 de ani, locul 3 ATP) s-a calificat în semifinalele Roland Garros, după 6-3, 4-6, 6-4 și 6-0 împotriva argentinianului Diego Schwartzman (28 de ani, 10 ATP). Pentru a 14-a oară în carieră, Rafael Nadal a ajuns în semifinalele