De ce aleg brandurile să lucreze cu ilustratori atunci când ajung în etapa creării ambalajelor, designurilor, logourilor? Într-o lume croită după tipare, cea mai eficientă promovare este să ieşi din şabloane 15.07.2021

„Obiectivul principal este acela de a crea un design definitoriu şi memorabil. Ilustraţiile vor fi în continuare un element folosit în colecţiile speciale, am început să ne gândim la urmă­toarea temă, pentru a o lansa la finalul acestui an“, spune Lucian Bădilă, cofondator al reţelei de cafenele 5 to go.

Gigi Becali, finanțatorul lui FCSB, a venit astăzi la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal pentru a-i cere socoteală lui Gino

Sâmbătâ, 15 august, creștii sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare, unul din Praznicele Împărătești ale Bisericii Ortodoxe. Această sărbătoare comemorează moartea, învierea și slăvirea Maicii Mântuitorului, care

Patru echipe se vor înfrunta „pe viață și pe moarte”, în Brazilia, unde se organizeaza primul turneu de CS:GO feminin. Soberano Team, FURIA, Last Name și Black Dragons se vor înfrunta în turneul Women’s GC Masters 1 dedicat doar

SIF Transilvania (SIF3) arată în raportul semestrial publicat vineri seară că deţine 12.000 de acţiuni la procesatorul german de plăţi Wirecard, respectiv o investiţie de 333.000 de lei. Spre comparaţie, la T1/2020 SIF Transilvania avea 12.000

Clienții ING care dețin un cont curent au posibilitatea, din acest weekend, de a retrage sume mici de numerar fără a-și folosi cardurile la toate bancomatele instituţiei financiare din România, informează compania, potrivit Wall-street. Noua

Ministerul Afacerilor Esterne a anunţat, vineri seară, că 263 de români care lucrează la o fabrică de conserve din Dingolfing-Landau, Germania, au fost confirmaţi cu

Mai bine de jumătate (53,2%) dintre cele 800 de companii analizate de bi­blio­teca pentru corporatişti Bookster spun că în perioada următoare aleg va­rianta întoarcerii parţiale la birou, într-un sistem de ture prin rotaţie a angaja­ţi­lor

Man. City - Lyon, ultimul sfert de finală din Liga Campionilor, e programat azi, la ora 22:00. În turul anterior, cele două combatante au făcut victime importante: englezii au eliminat-o pe Real, iar francezii, pe Juventus. Echipa calificată

Piaţa locală a muncii se zbate sub pandemia de COVID-19 care apasă economia locală. Companii precum constructorul naval Damen concediază 870 de persoane, fabrica de pantaloni RHM Pants dă afară 200 de oameni, TAROM - 700 şi Lactalis concediază

Preţurile au crescut cu 2,8% în luna iulie 2020, comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut, arată datele transmise, miercuri, de Institutul Naţional de Statistică (INS). Astfel, rata anuală a inflaţiei a crescut în iulie 2020 la 2,8%, faţă

La doar 19 ani, canadianul Alphonso Davies e noua vedetă a lui Bayern Munchen, formația momentului în Europa, după 8-2 cu FC Barcelona, în sferturile Champions League. Ziare.com dezvăluie povestea incredibilă a fotbalistului care a crescut în

Cu câteva excepţii, cum ar fi România, Bulgaria, Irlanda şi Suedia, toată Uniunea Europeană a fost în recesiune (două trimestre con­secutive cu evoluţie eco­nomică negativă) în tri­mes­trul doi, regula generală fiind că scăderile

Barcelona a înregistrat cea mai umilitoare înfrângere într-un meci din Liga Campionilor. Bayern Munchen a învins echipa catalană cu scorul de 8-2. Apărarea Barcelonei nu a rezistat mașinei de

Economia României a scăzut cu numai 10% în T2/2020, atunci când a fost maximul crizei. În primul semestru scăderea economică a fost de -4,7% faţă de

Cristiano Ronaldo ar avea șansa să lucreze cu Guardiola. Fanii lui Manchester City au rămas uimiți când primele imagini cu FIFA 21 au început să apară pe internet. Mai ales una din ele a devenit virală pe internet. În ea apare Cristiano

Cristiano Bergodi, antrenorului Craiovei, e „la izolare”, după ce a testat pozitiv la COVID-19, iar prezența lui la Sfântu Gheorghe depinde de cum va evolua starea de sănătate. Directorul sportiv Ovidiu Costeșin a dat asigurări doar pentru

Liderii organizațiilor palestiniene au respins unanim acordul de normalizare a relațiilor dintre Emiratele Arabe Unite și Israel, anunțat joi ca o mare victorie de Donald Trump. Al Jazeera face o trecere

Antibiotice Iaşi (ATB), cel mai mare producător cu acţionariat românesc de medicamente, a avut venituri de 72,7 mil lei în al doilea trimestru din 2019, cu 32% mai mici faţă de T2/2019, potrivit calculelor realizate de ZF pe baza raportării

Avioane Craiova (AVIO), companie aeronautică controlată de statul român, a semnat un contract în valoare de 275 milioane lei, fără TVA, cu Ministerul Apărării Naţionale, pentru modernizarea a 10 aeronave IAR-99, care vor fi folosite pentru

Barcelona vrea să dea lovitura pe piața transferurilor, după sezonul catastrofal, și vrea să-l aducă pe Neymar (28 de ani). Președintele Josep Maria Bartomeu, tot mai contestat după umilința cu Bayern, 2-8 în sferturile UEFA Champions League,