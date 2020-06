De ce a murit Ionuţ Popa! Fostul antrenor de la UTA Arad suferea de o maladie cumplită 25.06.2020

25.06.2020 De ce a murit Ionuţ Popa! Fostul antrenor de la UTA Arad suferea de o maladie cumplită Ionuț Popa, antrenorul de 67 de ani din Arad, a încetat din viață în urma unui stop cardio-respirator. Sportivul fusese internat în stare gravă la Spitalul Clinic Județean din Arad. Ionuț Popa a fost internat la Spitalul Județean din Arad



De ce a murit Ionuţ Popa! Fostul antrenor de la UTA Arad suferea de o maladie cumplită

Ionuț Popa, antrenorul de 67 de ani din Arad, a încetat din viață în urma unui stop cardio-respirator. Sportivul fusese internat în stare gravă la Spitalul Clinic Județean din Arad. Ionuț Popa a fost internat la Spitalul Județean din Arad încă în urmă cu aproximativ două săptămâni. Din păcate, în această dimineață antrenorul de fotbal […] The post De ce a murit Ionuţ Popa! Fostul antrenor de la UTA Arad suferea de o maladie cumplită appeared first on Cancan.ro.

De ce a murit Ionuţ Popa! Fostul antrenor de la UTA Arad suferea de o maladie cumplită

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Patriarhia Română acuză că spectacolul de teatru ”Eu sunt. Şi?”, care a fost prezentat în prima zi a Festivalului Cluj Pride 2019, încalcă Legea cultelor, întrucât ”conţinutul indecent al acestei reprezentaţii include folosirea

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că îi va trimite omologului său american Donald Trump un nou „copac al prieteniei”, după ce primul, plantat în timpul unei vizite la Casa Albă s-a uscat.

Gianluigi Buffon (41 de ani) nu a avut perioada visată la PSG, nereușind nici la supercolosul francez să-și treacă în cont mult râvnita Ligă a Campionilor. Fostul portar al celor de la Juventus ar putea fi protagonistul unei schimbări

Apar informații noi în cazul sinuciderii lui Marcel Lepa, cel care l-a împușcat mortal pe polițistul Cristian Amariei. Lepa s-a sinucis, spânzurându-se cu un cearșaf, în penitenciarul de la Timișoara. Ionel Marcel Lepa, bărbatul care l-a

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) trage un semnal de alarmă și avertizează cetățenii ce trebuie să facă dacă primesc sms-uri din partea lor: „Nu accesați site-ul din sms-uri sau

La termenul de joi, în dosarul finanțării campaniei electorale din 2009, în care sunt acuzați Elena Udrea, Ioana Băsescu și Dan Andronic, completul de judecată a anunțat amânarea procesului din motive obiective.

„O parte din investiţie a provenit din fonduri europene, obţinând 44.000 de euro prin programul Start-Up Nation

Giulia de Lellis e noua cucerire a pilotului de MotoGP Andrea Iannone. Revista revista italiană „Chi"anunță că italianul Andrea Iannone, 29 de ani, a fost cucerit de Giulia și că cei doi au o relație. Bruneta în vârstă de 23 de

R. Kelly a pledat nevinovat în faţa mai multor noi acuzaţii formulate de procurori împotriva sa, joi, 6 iunie, la Chicago, printre care şi cea că ar fi agresat sexual o adolescentă pe care a cunoscut-o la procesul în care a fost judecat pentru

Încălzirea globală e reală și se întâmplă chiar sub ochii noștri, dovadă fiind oceanele lumii care se încălzesc într-un ritm accelerat. Citește mai

La ştrandul din Buzău, pregătirile sunt în toi. S-au revopsit bazinele, au fost renovate terenurile de sport şi locurile de joacă pentru copii. Totodată, au fost înlocuite toate băncuţele, dar şi nisipul de jur împrejurul celor două bazine.

Duminică, 16 iunie, la Televiziunea Română ia startul cea mai importantă competiţie pentru viitorul fotbalului românesc: Campionatul European de Fotbal U21, la care tricolorii mici revin, după o pauză de

Marte reprezintă un subiect inepuizabil despre o posibilă alternativă a vieții de pe Pământ. Însă, o echipă de cercetători spune că acest lucru ne împiedică să analizăm și alte variante, cum ar fi Titan, luna

Ministrul Finanţelor publice, Eugen Teodorovici, spune că România are nevoie de programe dedicate pentru a atrage forţă de muncă din celelalte state membre, dar şi din ţări care ar putea adera la UE ori din afara spaţiului

Având în vedere că în minivacanţa de Rusalii se estimează creşteri ale traficului de persoane şi mijloace de transport, în special la frontiera cu Bulgaria, Poliţia a dispus toate măsurile aflate în competenţa instituţiei pentru reducerea

Pesta porcină africană a fost confirmată în mai multe gospodării din comuna Gemenele, iar angajaţii DSV, ajutaţi de jandarmi, au trecut la ridicarea şi uciderea tuturor porcilor de pe o rază de trei kilometri, potrivit Direcţiei Sanitare

Festivalul Internațional George Enescu anunță că ediția 2019 va include ca proiect asociat și un concert inedit –From Classic to Jazz, creat și interpretat de Teodora Enache. În premieră, Rapsodia I

O şoferiţă de 26 de ani şi un conducător auto de 53 de ani au fost sancţionaţi contravenţional pentru transportul de marfă fără documente de provenienţă. Marfa a fost ridicată de poliţişti până la

Premierul Viorica Dăncilă a eliberat din funcţie, vineri, trei secretari de stat de la Ministerul Mediulu, Ministerul Energiei și Ministerul Fondurilor Europene. Potrivit unor decizii ale premierului

Două internaționale sud-americane și un fost pivot al „naționalei” României vor juca la U Cluj, care vrea să nu mai ajungă în situația de a se bate pentru salvarea de la retrogradare. U Cluj Napoca s-a salvat in-extremis