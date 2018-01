De ce a întors preşedintele în Parlament Legea drepturilor de autor 14.01.2018

14.01.2018 De ce a întors preşedintele în Parlament Legea drepturilor de autor Preşedintele Iohannis tocmai a retrimis în Parlament o modificare la Legea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, pe care România a trebuit s-o armonizeze cu o directivă europeană, în ceea ce priveşte organismele de gestiune colectivă a



De ce a întors preşedintele în Parlament Legea drepturilor de autor

Preşedintele Iohannis tocmai a retrimis în Parlament o modificare la Legea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, pe care România a trebuit s-o armonizeze cu o directivă europeană, în ceea ce priveşte organismele de gestiune colectivă a drepturilor, sub ameninţarea unui infringement cu penalităţi de 43.000 euro pe zi.

De ce a întors preşedintele în Parlament Legea drepturilor de autor

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Producătorul de biciclete Eurosport DHS din Deva, controlat de investitori chinezi şi germani, exportă peste jumătate din business către 24 de pieţe din Europa, iar pe piaţa locală produsele companiei ajung în magazinele din toată ţara,

Horoscop 15 decembrie 2017. Săgetătorii simt că nu sunt în stare de nimic. Nu trebuie să dispere, vor veni vremuri mai bune Horoscop 15 decembrie 2017 – Berbec Există pericolul unor excese de autoritate, în chestiuni care nu cer așa ceva.

Pe o piaţă a muncii unde deficitul de personal creşte de la o lună la alta, tot mai mulţi profesionişti decid să renunţe la o slujbă sigură şi să devină colaboratori în proiecte independente, preferând sursele alternative de câştig, dar

Ambasadorul Statelor Unite la Organizaţia Naţiunilor Unite, Nikki Haley, stând în faţa unor rămăşiţe ale unei rachete militare despre care a susţinut că este de origine iraniană, a susţinut că Statele Unite au astfel dovezi

TRANS Cinema queer at its best realizează regizorul chilian Sebastián Lelio în filmul său „O femeie fantastică“, premiat la Berlin, prin care pătrunde în intimitatea (psihică a) unui transsexual, subiect mai rar abordat în

Dintre jucătoarele de top, numai Simona Halep, Jelena Ostapenko şi Maria Şarapova vor deschide sezonul la Shenzen. Opţiunea româncei o poate costa primul loc

Amplasată în Dubai Marina, XLine nu numai că este cea mai lungă tiroliană din lume, dar este și cea mai abruptă și rapidă, măsurând lungimea fantastică de 1 kilometru, cu o inclinație de 16 grade ce te face să tremuri și cu o viteză medie

Un bărbat de 34 de ani şi iubita acestuia de 23 de ani au fost atrestaţi după ce au bătut şi înfometat două fete de 10 şi 7 ani. Copilele au ajuns în îngrijirea asistenţilor

Ofensiva împotriva justiţiei, împotriva anticorupţiei, condusă de cei trei „muşchetari”, Iordache, Nicolicea, Nicolae, care numai jurişti nu pot fi numiţi, riscă să trimită PSD şi ALDE la cimitirul partidelor politice. N-am mai văzut o

Poliţişti Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca, sub coordonarea procurorilor DIICOT, cercetează trei bărbaţi, de 44 de ani, 37 de ani, şi 19 ani, din judeţul Constanţa. Cei trei sunt acuzaţi de trafic de minori,

Ultimul suveran al României, Regele Mihai I, a fost citat vineri, 15 decembrie 2017, la Tribunalul Arad, deşi mâine urmează să fie înmormântat la Curtea de Argeş. Ultimul suveran al României a fost dat în judecată de către un

Ministerul pentru Mediul de Afaceri lucrează la un proiect pentru o lege a lobby-ului, care ar putea fi finalizat în prima perioadă a anului următor, a anunțat Darius Vodă, director adjunct în

Operatoarea de la numărul de urgenţă 112, care i-a răspuns tatălui primei victime de la metrou şi l-a trimis să depună plângere scrisă, în loc să transfere apelul la Poliţie, va fi

Un asteroid de mari dimensiuni ''botezat'' 3200 Phaethon va trece foarte aproape de Pământ la 16 decembrie, anunta presa internationala, precizand ca bolidul spatial este considerat

Un accident deosebit de violent a avut loc, în urmă cu puțin timp, în apropiere de localităţii constanţene Crucea. Şoferul unui cisterne a rămas prins între fiare, după ce

Firma fostului senator Ion Toma a câştigat fără licitaţie un contract de şase milioane de lei pentru modernizarea unor uliţe dintr-o comună teleormăneană. SC SCADT SA din Slatina s-a remarcat

Bruce Buck, 71 de ani, preşedintele Chelsea, este începând cu această săptămână noul director non-executiv al Globalworth, cel mai mare proprietar de birouri din România, cu un portofoliu de peste 1 mld. euro şi care de curând s-a extins şi

Nu se compară ca faimă cu fratele ei, dar atrage multe priviri și urmăritori pe Instagram, unde are 266.000 de fani. Juana Valentina Rodriguez studiază dreptul legislativ în Columbia și este și manechin. Frumoasa brunetă a mărturisit că

Comisia parlamentară italiană care investighează fenomenul trage alarma. "S-a infiltrat în fotbal și cluburile subevaluează pericolul. Metodele mafiote fac legea pe stadioane", explică președinta Rosy Bindi. Fotbalul italian e amenințat tot

Ali Khaseif, care a făcut minuni până s-a accidentat în fața campionilor Europei, în meciul dintre Real Madrid și Al Jazira (2-1), spune că ține de mic cu Madridul, echipa favorită mereu și pe PlayStation: "A fost un vis să-i