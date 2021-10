De ce a fost prelungit termenul de valabilitate al vaccinului Pfizer. Explicaţia lui Valeriu Gheorghiţă 26.10.2021

26.10.2021 De ce a fost prelungit termenul de valabilitate al vaccinului Pfizer. Explicaţia lui Valeriu Gheorghiţă Valeriu Gheorghiţă a explicat marţi, într-o conferinţă de presă, că prelungirea termenului de valabilitate al vaccinului Pfizer s-a făcut în urma studiilor de stabilitate, fiind o decizie la nivel global şi nu doar pentru România sau pentru



Valeriu Gheorghiţă a explicat marţi, într-o conferinţă de presă, că prelungirea termenului de valabilitate al vaccinului Pfizer s-a făcut în urma studiilor de stabilitate, fiind o decizie la nivel global şi nu doar pentru România sau pentru anumite loturi care erau la risc de expirare.

