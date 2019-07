De cât mai are nevoie Bursa de la Bucureşti pentru a atinge maximul istoric? 23.07.2019

23.07.2019 De cât mai are nevoie Bursa de la Bucureşti pentru a atinge maximul istoric? BET, principalul indice al pieţei de capital din România, ponderat cu capitalizarea free-float-ului celor mai lichide companii tranzacţionate la BVB, mai trebuie să crească cu circa 19% pentru a ajunge la maximul istoric înregistrat la închiderea



De cât mai are nevoie Bursa de la Bucureşti pentru a atinge maximul istoric?

BET, principalul indice al pieţei de capital din România, ponderat cu capitalizarea free-float-ului celor mai lichide companii tranzacţionate la BVB, mai trebuie să crească cu circa 19% pentru a ajunge la maximul istoric înregistrat la închiderea şedinţei din 24 iulie 2007, respectiv 10.813,59 de puncte, atins la aproape 10 ani de la momentul lansării indicelui.

De cât mai are nevoie Bursa de la Bucureşti pentru a atinge maximul istoric?

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor vrea să deruleze un program de tip „stock option plan” şi să ofere acţiuni gratuite angajaţilor şi membrilor conducerii, pentru recompensarea şi fidelizarea acestora, propunerea urmând

BERD creditează cu încă 5 milioane de euro (echivalent în lei) Agricover Credit IFN, o companie specializată în finanţarea sectorului agricol din România, după ce anul trecut a acordat un alt împrumut de 10 milioane de euro, informează

Piaţa de eCommerce din România ar putea creşte anul acesta cu aproximativ 30%, pe fondul încrederii mai mari a consumatorilor români în comerţul online şi a creşterii puterii de cumpărare, potrivit estimărilor VTEX, furnizor global de soluţii

FCSB - CSU Craiova se va juca duminică, 31 martie, de la ora 20:30. Acesta va fi meciul în care formația învinsă va părăsi lupta pentru titlu, fiindcă ar putea avea un ecart de cel puțin 7 puncte față de liderul CFR Cluj. După

România U21 întâlnește reprezentativa similară a Spaniei astăzi, de la ora 19:45, într-o partidă amicală disputată la Granada. Partida va fi în direct la TVR 1, liveTEXT pe GSP.ro și VIDEO pe canalul de YouTube FRF

Milan a pierdut și în retur Derby della Madonnina (2-3) și a coborât de pe podium, dezamăgindu-și tifosii. Pentru a le mai îndulci suferința, una dintre cele mai atractive suportere ale rossonerilor a postat pe Instagram mai multe

România U19 și România U17 s-au făcut de râs la debutul în Turul de Elită, încasând în total 10 goluri de la adversari mediocri. Juniorii mari, antrenați de Daniel Oprescu, au fost striviți de Irlanda

Nicu Maharu, unul dintre cei mai cunoscuți interlopi din România, a murit în această dimineaţă, după o luptă cruntă cu cancerul. Nicu Maharu se lupta de mai bine de un an cu această boală. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru cel

Un politician italian populist care a făcut campanie împotriva vaccinărilor obligatorii a copiilor a ajuns la spital după ce a fost infectat cu varicela. Massimiliano Fedriga, guvernator al regiunii nord-italiene Friuli-Venezia Giulia, membru al

Simona Gherghe a intrat în concediu prenatal, urmând ca în scurt timp să aducă pe lume cel de-al doilea copil al său. Are însă unele probleme, și nu de sănătate, ci în justiție! Este vorba de un proces pe care-l are de câțiva ani, așa că

Sony Pictures a lansat primul trailer pentru Once Upon a Time in Hollywood, cel de-al nouălea film al lui Quentin Tarantino. Citește mai

Compania Tarom si-a schimbat conducerea miercuri seara, la ordinul ministrului Transporturilor, pentru a evita retragerea certificatului de operator aerian. Noul director general, numit joi de către noul Consiliu de Administraţie, este Florin Susanu,

PSD și PNL se află într-o competiție strânsă pentru primul loc în clasamentul opțiunilor de vot la alegerile pentru Parlamentul European, arartă un sondaj INSCOP Research publicat joi. Citește mai

Avea doar 15 ani când a trecut prin chinuri de neimaginat! În timp ce se afla la o petrecere aniversară, tânăra a fost abuzată sexual de 4 dintre colegii săi! Şi asta nu a fost totul! Ce a urmat depăşeşte orice

Documente interne dezvăluie că Bruxelles-ul intenţionează să introducă Pactul ONU pentru Migraţie în legislaţia UE, avertizează Austria şi

Arabia Saudită depune eforturi intense pentru a-şi spăla imaginea după uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, fiind ajutată în acest demers de o firmă de relaţii publice din New

Un grav accident de circulaţie a avut loc joi, 21 martie, în jurul orei 13.30, pe Bulevardul Mihai Viteazul din Zalău. Două dintre victime au

Compania de stat Tarom a anunţat, joi, că pilotul Florin Susanu, director al Direcţiei Zbor din cadrul companiei, a fost numit în funcţia de director general

De cât timp n-ai mai fost pe-aici?... (Nu-mi amintesc.) Vezi, trebuie să vii... (Nu vreau.) De ce? Chiar aşa de ocupat eşti încât nu poţi să-ţi rupi două zile şi să treci pe la noi?...

Ne apropiem de jumătatea mandatului României la Preşedinţia Consiliului UE şi impresia la Bruxelles este de plăcută surpriză: România produce rezultate. Echipa de profesionişti români care gestionează această premieră românească a reuşit