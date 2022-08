De asta o vrea Ristei lângă el! Naomi a arătat pe plajă TOT ce are mai bun! 09.08.2022

09.08.2022 De asta o vrea Ristei lângă el! Naomi a arătat pe plajă TOT ce are mai bun! El era jurat, ea, concurentă. O concurentă venită din Anglia, care-și încerca norocul la „X Factor”. Dar avea să câștige altceva, dragostea bărbatului din juriu! Florin Ristei și Naomi formează, acum, un cuplu, trecut deja



De asta o vrea Ristei lângă el! Naomi a arătat pe plajă TOT ce are mai bun!

El era jurat, ea, concurentă. O concurentă venită din Anglia, care-și încerca norocul la „X Factor”. Dar avea să câștige altceva, dragostea bărbatului din juriu! Florin Ristei și Naomi formează, acum, un cuplu, trecut deja […] The post De asta o vrea Ristei lângă el! Naomi a arătat pe plajă TOT ce are mai bun! appeared first on Cancan.

De asta o vrea Ristei lângă el! Naomi a arătat pe plajă TOT ce are mai bun!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a spus vineri seară, la Digi24, că actualul lider PNL, Ludovic Orban, „ar putea să meargă la AUR”, dacă pierde alegerile din Partidul Național Liberal, având în vedere platforma sa pentru congresul

Părintele protosinghel David Oprea, coordonator al cabinetului Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Calinic al Sucevei şi Rădăuţilor, a încetat din viaţă vineri, 17 septembrie 2021, la vârsta de 47 de ani, în urma

FCU Craiova 1948 joacă acasă cu FCSB, de la 20:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Programul complet al rundei #9 din Liga 1 FCU Craiova - FCSB, live de la 20:00 Click AICI pentru

Aproximativ 141.000 persoane, cetăţeni români şi străini, cu peste 39.200 mijloace de transport (dintre care 13.000 automarfare) au tranzitat frontiera în ultimele 24 de

Peste 120.000 de companii din Bucureşti şi din judeţul Ilfov plătesc lunar salarii în valoare de peste 10 miliarde de lei. La polul opus se află judeţul Mehedinţi, unde sunt circa 4.100 de angajatori care plătesc lunar salarii în valoare de 130

10.184 de persoane s-au vaccinat împotriva coronavirusului în ultimele 24 de ore, potrivit datelor Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Numărul este în scădere cu peste 3.000 de

Un accident de muncă teribil a avut loc, joi, în județul Hunedoara. Un muncitor în vârstă de 54, care lucra la o alee în rampă a cimitirului ortodox din orașul Brad, a murit după ce un utilaj cilindric s-a răsturnat peste

Salariul mediu net pe economie a ajuns la 3.545 de lei în luna iulie a acestui an, în creştere cu 5,1% faţă de aceeaşi lună a anului trecut, conform datelor de la Institutul Naţional de Statistic

Nuntă compromisă în stațiunea Băile Felix! Un mire a ajuns la spital cu coloana fracturată, după ce prietenii l-au aruncat şi nu l-au mai prins. Liviu Filimon, în vârstă de 31 de ani, s-a căsătorit […] The post Nuntă compromisă! Un

Cântăreţul de muzică uşoară Dorin Anastasiu a murit sâmbătă la vârsta de 78 de ani. Artistul originar din Craiova a câştigat acum mai bine de 50 de ani trofeul „Cerbul de Argint“, alături de Angela

Ample restricții de trafic sunt impuse sâmbătă și duminică în București. Autoritățile locale au luat decizia să închidă mai multe sectoare ale unor străzi deoarece în Capitală au loc evenimente la care

Irina Fodor a înlocuit-o pe Gina Pistol la Asia Express, iar soția lui Răzvan Fodor a dat lovitura, aceasta având un salariu uriaș la Antena 1. Însă, pentru că Irina Fodor nu are aceeași experiență […] The post Nici nu se compară cu

Localitatea Afumaţi din judeţul Ilfov a depăşit, duminică, 19 septembrie, rata de infectare de 6 cazuri la o mie de locuitori, conform unui comunicat al Prefecturii Ilfov. Judeţul Ilfov se apropie de pragul de trei cazuri la mia de locuitori şi

Familia lui Petrică Cercel este îndurerată! Soția, dar şi cei trei copii pe care artistul îi avea sunt încă în stare de şoc. În capela unde este depus trupul fără viață al cântărețului sunt prezente […] The post Ana, soţia lui

OTP Bank România a obţinut cea de-a treia majorare a plafonului de garantare a creditelor pentru firmele mici şi mijlocii acordate în cadrul programului IMM Invest România, derulat prin intermediul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru

Gică Popescu, fost mare internaţional, este artizanul unui nou proiect în sportul

Leviatan Design, o companie deţinută de Cătălin Podaru, care a câştigat, în calitate de lider de asociere, contractul pentru prima etapă din modernizarea Unităţii Militare Câmpia Turzii, va aloca aproape 100 de proiectanţi şi specialişti

De când celebrul ei tată i-a ”comandat” Bentley-ul Continental ”țiplă”, Alexandra Becali a mai făcut mici „aroganțe”. Ba a parcat pe trecere, ba a urcat pe trotuar, dar, de acum, nu o va mai ”comite”. […] The post Pe

Veşti proaste pentru români! În afară de stresul facturilor la încălzire sau de absenţa agentului termic, românii care folosesc sistemul de încălzire centralizat mai au o problemă. Până la 31 decembrie 2021, toţi trebuie să aibă

În ciuda sforțărilor premierului Florin Cîțu de a ne face să credem că țara merge în direcția cea bună, realitatea îi este potrivnică. Un nou duș rece pentru șeful Executivului a venit de la