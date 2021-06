De 1 iunie, la Aleph News, copiii au puterea! 01.06.2021

Cum ar fi arătat planeta dacă părinții fondatori ai celei mai liberale democrații ale vremii ar fi fost copii? Dacă declarația de independență ar fi început cu „We … the children!”? Nu îți dai seama? […] The post De 1 iunie, la Aleph News, copiii au puterea! appeared first on Cancan.

Un incendiu devastator a izbucnit, miercuri, la clădirea centrului de colectare și reciclare a deșeurilor plastice de la Frasinu, județul Buzău. Pompierii se luptă cu flăcările uriașe de ore bune. Focul a izbucnit azi-dimineață, cuprinzând,

Dinamo și FCSB joacă joi, de la 20:00, manșa tur a semifinalei Cupei României. Partida va fi liveTEXT cu VIDEO pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. În cealaltă semifinală, Sepsi a bătut drastic în

Bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns, joi, la 25.286 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 460 de noi îmbolnăviri. În acelaşi timp sunt înregistrate 1.565 de decese, iar

Piaţa birourilor va fi nevoită să continue să se redefinească după transformările înregistrate în ultima perioadă în contextul pandemiei de COVID-19, astfel încât să asigure spaţii care promovează inovaţia şi colaborarea, transmit

Niciuna dintre rezervele Craiovei nu i-a arătat lui Bergodi, în amicalul cu FC Argeș (1-3), că ar putea fi o soluție viabilă pentru primul unsprezece și, implicit, o eventuală surpriză pentru CFR. Ca să ai o șansă în plus într-un duel cu

Tehnicianul celor de la Poli Iaşi, formaţie care, în trecut, a fost pregătită şi de cel care s-a stins astăzi, nu şi-a putut stăpâni lacrimile la întâlnirea cu

Fostul şef PSD, Liviu Dragnea, a fost dus, vineri dimineața, la sediul DNA. Acesta a fost citat de către procurorul anticorupţie care se ocupă de dosarul Teldrum și care va pune în mişcare acţiunea penală

Nu este o mare surpriză, starul lui PSG, Kylian Mbappe, va fi pe coperta FIFA 21. Chiar dacă anunțul oficial nu a fost făcut și va veni, probabil, în august, atunci când vom afla toate detaliile și vom vedea la lucru noul FIFA, site-ul

Denisa a fugit din Centrul pentru Protecția Copilului Beclean şi a ajuns ”iubita” unui bărbat care a abuzat-o sexual timp de un an. Nu a fost viol, a fost act sexual consimţit, au decis procurorii DIICOT şi trei judecători, deşi

Milioane de oameni ar putea muri în cazul unui al doilea val al coronavirusului, a avertizat vineri un oficial al Organizației Mondiale a Sănătății, adăugând că pandemia a evoluat până acum așa cum au

Bărbatul de 40 de ani care a dispărut în urmă cu șase zile în râul Prut, pe raza localității vasluiene Drânceni, a fost găsit mort la 32 de kilometri de locul în care fusese văzut ultima dată în viață. Pompierii vasluieni au găsit

Goran Ivanisevic, antrenorul lui Novak Djokovic, a fost depistat pozitiv la un test de coronavirus, potrivit unui anunț al acestuia citat de Eurosport, informează G4media. Ivanisevic este cel mai nou nume sonor de pe lista celor infectaţi cu COVID-19,

Germania este condamnată să conducă Europa, fie că nemţii o vor, fie că nu, scrie The Economist, făcând referire la preluarea preşedinţiei Consiliului UE de către cel mai mare membru al

Un tânăr de 19 ani, din judeţul Călăraşi care a dispărut în mare, duminică după-amiază, în staţiunea Costineşti, este căutat de elicopterul SMURD, dar şi de ambarcaţiuni de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea,

După mai bine de două luni în care Vulcanii Noroioşi au avut nu numai aspectul ci şi liniştea selenară, forfota a revenit în cunoscuta rezervaţie naturală din judeţul Buzău. Sute de turişti au sosit în acest weekend din toată ţara la

Gabi Iancu e tătic de ieri! Vestea i-a fost dată într-un autocar al „Viitorului”, într-un mediu deloc ”rarefiat”, în care Gică Hagi era supărat de rezultat. Căpitanul echipei din Ovidiu l-a înțeles pe cel care este Regele

Aviaţia militară americană a interceptat sâmbătă patru avioane de recunoaştere ruseşti Tu-142 la 120 de kilometri de statul Alaska, a raportat Comandamentul securităţii aeriene a Statelor Unite şi Canadei (NORAD), scrie AFP. Avioane de

Autoritățile din China au reinstaurat, duminică, restricții legate de COVID-19. Peste 400.000 de persoane care locuiesc în apropiere de Beijing au fost plasate în izolare, după ce în regiunea unde stau au fost

Skoda Octavia va putea fi comandată cu un motor pe gaz natural comprimat (CNG). Este vorba despre un propulsor de 1,5 litri cu o putere de 130 CP, care ar reduce cu 25% emisiile de dioxid de carbon. Noua versiune va fi comercializată sub numele Octavia

Senatorii şi deputaţii din Comisiile de buget-finanţe au dat astăzi, 29 iunie, aviz pozitiv candidaturilor lui Ilie Sârbu pentru funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Conturi şi lui Niculae Bădălău pentru funcţia de vicepreşedinte al