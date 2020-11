David Prowse, actorul celebru din Războiul Stelelor, a murit 30.11.2020

30.11.2020 David Prowse, actorul celebru din Războiul Stelelor, a murit David Prowse, actorul legendar care a interpretat cel mai fascinant personaj din celebrul film “Războiul Stelelor”, a murit. David Prowse a devenit celebru pentru rolul Darth Vader, faimosul inamic al lui Luke Skywalker, în trilogia […] The



David Prowse, actorul celebru din Războiul Stelelor, a murit

David Prowse, actorul legendar care a interpretat cel mai fascinant personaj din celebrul film “Războiul Stelelor”, a murit. David Prowse a devenit celebru pentru rolul Darth Vader, faimosul inamic al lui Luke Skywalker, în trilogia […] The post David Prowse, actorul celebru din Războiul Stelelor, a murit appeared first on Cancan.ro.

David Prowse, actorul celebru din Războiul Stelelor, a murit

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Britanicul Anthony Josua (30 de ani), campionul WBA, IBF, WBO și IBO la categoria grea, a încercat cu succes un exercițiu făcut celebru de Mike Tyson (53 de ani). Josua a implementat tehnica supranumită sugestiv „pod între talpă și

După rezultate de excepție, a venit și timpul distracției pentru campioanele europene de la tenis de masă! La Gala de sfârșit de an a Federației Române de Tenis de Masă, laureatele Eliza Samara și Bernadette Szocs au făcut spectacol pe ringul

Comisia Europeană și-a prezentat miercuri planurile de mediu pentru următorii 30 de ani - „Green Deal”. Pactul continental de Mediu stabilește cele mai ambițioase ținte anti-poluare din istorie. Noul plan vrea ca Uniunea Europeană să devină

Grupul YouTube a răspuns miercuri criticilor că permite hărţuirea utilizatorilor pe platforma sa, prin actualizarea politicilor sale, care includ o interdicţie pentru ameninţările implicite şi insultele premeditate, relatează

Juan Emmanuel Culio (36 de ani) a jucat ultimul meci pentru CFR Cluj în Gruia în partida contra Astrei Giurgiu, din etapa a 21-a din Liga 1. Culio va mai juca o ultimă partidă pentru CFR Cluj, în deplasare, la FC Voluntari, pe 21 decembrie, în

Anul 2019 ne-a luat prin surprindere încă de la început. Pe tot parcursul anului s-au înregistrat temperaturi anormale şi au fost numeroase alerte de vreme extremă. Se pare că nici finalul nu se lasă mai prejos, mai sunt doar câteva zile până

CFR Cluj a învins Astra cu 2-0 în etapa cu numărul 21 din Liga 1. Valentin Costache (21 de ani) a ratat o șansă imensă în minutul 64 și l-a scos din sărite pe Dan Petrescu. Vezi AICI programul etapei #21 din Liga 1Vezi AICI clasamentul

Lucrătorii Secţiei de Pompieri Turceni din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Gorj au reuşit să salveze viaţa

Guvernarea PNL "joacă alba-neagra cu accizele la carburanţi", în condiţiile în care ministrul Finanţelor le cere parlamentarilor să mărească înapoi aceste taxe, arată Partidul Social

Imagini incredibile au fost surpinse la un accident de circulaţie produs în judeţul Maramureş. Una dintre cele două automobile implicate în evenimentul rutier pur şi simplu a ajuns deasupra celeilalte

Hidroelectrica va finanţa cu peste 5,3 milioane de lei (fără TVA) modernizarea staţiei electrice de 110 KV aparţinând CHE Brădişor, parte a amenajării hidroenergetice Lotru, a anunţat, marţi,

În vârstă de 74 de ani, Mircea Lucescu ar putea antrena peste mări și țări. Tehnicianul român este propus să preia formația FC Santos din Brazilia. UPDATE 15.35. Mircea Lucescu a confirmat pentru Gazeta Sporturilor că a primit oferta de a

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, care a fost recent reales în funcția de preşedinte al organizaţiei locale UDMR, a declarat, joi, în cadrul unei conferințe de presă, că Uniunea nu va accepta numirea în funcţia de prefect a

Aproape 200 de grefieri au ieşit în faţa Judecătoriei Craiova şi Tribunalului Dolj nemulţumiţi că ar putea rămâne fără salariile de

În România, în fiecare oră este diagnosticat un caz nou de cancer de sân. Cu toate acestea, mii de femei află prea târziu pentru a se mai salva. O caravană de consultaţii şi investigaţii gratuite

Principalul suspect în cazul dublei crime din Bârsău a fost prezentat în această seară în fața magistraților sătmăreni. Instanța a decis arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de

Noul şef al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor este Eduardt Cozminschi, arată o decizie publicată în Monitorul

Ești convins că nu ai cum să mulțumești pe toată lumea atunci când vine vorba despre cadouri de sezon? Ei bine, înseamnă că nu ai vizitat încă pagina de colecții a ziarului Libertatea. Găsești aici, cu siguranță, câte ceva pe placul

Sorin Cîmpeanu, preşedintele Comisiei pentru învăţă­mânt din Camera Deputaţilor, a spus că elevii din România au nevoie de materii transdisciplinare şi interdisciplinare pentru a avea performanţe la testele PISA, în cadrul dezbaterii pe

Trei adulţi şi un copil care au rămas blocaţi cu maşina pe un drum forestier din Munţii Apuseni au fost salvaţi cu ajutorul unui