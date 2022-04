David Popovici a venit cu ”jumătatea” la Gală! Ea este iubita celui mai bun înotător din România 02.04.2022

02.04.2022 David Popovici a venit cu ”jumătatea” la Gală! Ea este iubita celui mai bun înotător din România David Popovici, copilul-minune al înotului românesc, și-a făcut apariția la Gala Trofeelor Alexandrion, dar nu singur, ci alături de „jumătatea” lui. O simpatică domnișoară care-i este alături chiar și atunci când campionul trece



David Popovici a venit cu ”jumătatea” la Gală! Ea este iubita celui mai bun înotător din România

David Popovici, copilul-minune al înotului românesc, și-a făcut apariția la Gala Trofeelor Alexandrion, dar nu singur, ci alături de „jumătatea” lui. O simpatică domnișoară care-i este alături chiar și atunci când campionul trece și prin […] The post David Popovici a venit cu ”jumătatea” la Gală! Ea este iubita celui mai bun înotător din România appeared first on Cancan.

David Popovici a venit cu ”jumătatea” la Gală! Ea este iubita celui mai bun înotător din România

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

La ediţia a II-a a maratonului vaccinării din Bucureşti, care se va organiza pentru a se administra doza de rapel, va exista şi posibilitatea imunizării cu vaccinul Johnson&Johnson, ser administrat într-o singură doză, a declarat profesorul

Cântăreaţa şi actriţa Lady Gaga a mărturisit că a suferit o cădere psihică după ce a fost agresată sexual şi a rămas însărcinată, potrivit

Imediat după ce Toni Petrea a anunțat că nu va mai continua pe banca celor de la FCSB în sezonul următor, Gigi Becali a pornit în căutarea unui nou tehnician. Totuși, cât mai contează antrenorul din acte la FCSB? „Ca de obicei în

Un studiu efectuat pe patru milioane de francezi cu vârsta de peste 75 e ani a arătat că riscul formelor grave de COVID scade cu 87%, la şapte zile după injectarea celei de-a doua doze, potrivit primului studiu realizat în Franţa pe această temă

Peste 77.000 de ialomiţeni au fost vaccinaţi anti-COVID până înprezent, majoritatea din meiul urbane. La sate există un grad scăzut de imunizări şi acest lucru pare să fie în legătură directă cu dezinteresul autorităţilor

Mai mult de jumătate (54%) dintre angajaţii care au participat la studiul EY „Work Reimagined Employee Survey ar lua în considerare să plece de la actualul loc de muncă după încheierea pandemiei dacă nu li se oferă un anumit grad de

Coronavirus România, 22 mai 2021. 455 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 22 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.075.236 de cazuri de […] The post

Marea actriță Maia Morgenstern a relatat, pe pagina ei de socializarea, cum s-a simțit obligată să coboare din metrou, după ce mai mulți călători i-au reproșat că tușește. Ea a explicat că totul a pornit de la faptul că încearcă să se

Sâmbătă, la ora 12.00 s-a dat statul campaniei de vaccinara la centrul drive-trough din parcarea centrului comercial CATEX, din zona gării Călăraşi. Campania se derulează în zilele de 22 şi 23 mai 2021, în intervalul orar 12.00 -

Fondul Monetar Internaţional propune 50 de miliarde de dolari pentru stoparea pandemiei de COVID-19. Banii sunt necesari pentru vaccinarea a circa 40% din populaţia lumii până la

Coronavirus România, 23 mai 2021. 56 decese s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 29.941 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. […] The post

Autoritățile au decis dărâmarea tuturor magazinelor care se aflau în incinta stațiilor de metrou. Acest lucru a dus la adevărate drame pentru angajații acestor magazine dar și pentru

Gigantul sud-coreean Samsung a obţinut anul trecut afa­ceri de circa 4,9 mld. lei (1 mld. euro) pe piaţa din Ro­mânia, după o scădere de aproximativ 4% comparativ cu 2019. Pandemia a întrerupt astfel trendul ascendent al bu­sinessului, trend ce

CFR Cluj - FCSB se joacă marți, de la 20:30, într-o partidă care va deschide runda a 10-a, ultima din playoff-ul Ligii 1. Partida din Gruia nu mai are nicio miză, după ce CFR a reușit să câștige titlul cu două etape înainte de final, iar FCSB

Efectul restricţiilor de circulaţie la pompe: vânzările OMV Petrom prin cele 560 de benzinării s-au redus anul trecut cu 24%. În volume, fiecare staţie a vândut cu 7% mai puţini carburanţi. Restricţiile

Chindia nu va putea conta pe trei oameni de bază, Tiberiu Căpușă, Paul Iacob și Marco Dulca nici în meciul direct cu formația lui Gică Hagi, din barajul pentru Conference League. Manșa tur va avea loc joi, de la 20:30, la Buzău. Chindia -

Dacă miercuri în Parlament prezentarea PNRR nu este punct separat pe ordinea de zi, PSD va intra în grevă parlamentară, anunță președintele PSD, Marcel Ciolacu. „Cîțu și Orban vor să blocheze

Este necesar ca capacitatea de depozitare a României să crească în viitorul apropiat, pentru că în prezent este insuficientă pentru nevoile actuale ale fermierilor, dar şi de im­plementarea unor soluţii digitale în fer­me pentru a optimiza

La un an de la fotografia cu Ludovic Orban și mai mulți miniștri care au sărbătorit ziua liderului PNL, în ciuda restricțiilor Covid care interziceau astfel de adunări, zeci de liberali s-au strâns din nou într-o sală a Parlamentului pentru

Fostul selecţioner a stat pe tuşă, după despărţirea de Al-Hilal Riad, în luna februarie. Vacanţa sa tocmai s-a încheiat însă, după cum a anunţat presa