Darren Cahill, în echipa Emmei Răducanu? Cum vede Simona Halep posibila colaborare 27.09.2021

27.09.2021 Darren Cahill, în echipa Emmei Răducanu? Cum vede Simona Halep posibila colaborare Simona Halep (30 de ani, locul 15 WTA) a comentat posibilitatea ca Darren Cahill (55) să devină antrenorul Emmei Răducanu (18 ani, 22 WTA). Miercuri, 22 septembrie, Simona Halep a anunțat despărțirea de antrenorul australian Darren Cahill. În



Darren Cahill, în echipa Emmei Răducanu? Cum vede Simona Halep posibila colaborare

Simona Halep (30 de ani, locul 15 WTA) a comentat posibilitatea ca Darren Cahill (55) să devină antrenorul Emmei Răducanu (18 ani, 22 WTA). Miercuri, 22 septembrie, Simona Halep a anunțat despărțirea de antrenorul australian Darren Cahill. În zilele scurse de atunci, s-a speculat că Darren Cahill ar putea să înceapă o colaborare cu Emma Răducanu, noua senzație a tenisului feminin. ...

Darren Cahill, în echipa Emmei Răducanu? Cum vede Simona Halep posibila colaborare

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Pentru prima data în acceastă pandemie, SUA a trecut de 100.000 de mii de cazuri de coronavirus pe zi. Statele Unite a înregistrat miercuri de 102.000 de cazuri noi de infectare. Marți, alegătorii care nu […] The post Record în SUA! Peste

Selecționerul Adrian Mutu (41 de ani) a anunțat lista fotbaliștilor convocați pentru duelul decisiv România U21 - Danemarca U21. „Tricolorii” merg la Euro 2021 cu o victorie! România U21 - Danemarca U21 e programat pe 17 noiembrie, ora

Leo Lacroix, fundaș elvețian, 28 de ani, 1,97 metri, avea rezervat bilet să ajungă diseară în România, dar a discutat cu soția sa și a renunțat la oferta de la CFR Cluj! În schimb, așteaptă un ultim răspuns de la West Bromwich

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord a ridicat nivelul de amenințare privind posibilitatea unui atentat terorist, la nivelul 4 – sever, cu posibilitate foarte ridicată, avertizează, joi, Ministerul

Contra Barcelonei, Mircea Lucescu (75 de ani) a avut o echipă cu o medie de vârstă de 23,1 ani. Cu Neșceret în poartă, tânărul de 18 ani aflat la primul meci în Ligă. ”A fost fantastic. El ne-a dat încredere”, l-a felicitat antrenorul lui

Raiffeisen Bank a început campania de Black Friday pentru cardurile noi de cumpărături Standard şi Gold, în perioada 1-11 noiembrie 2020, prin care clienţii vor beneficia de un bonus de 150 de lei dacă fac plăţi cumulate cu cardul de 500 de lei

Echipa de campanie a lui Donald Trump urmează să anunţe joi proceduri judiciare cu privire la o presupusă fraudă electorală în Nevada, în timp ce acest stat care a votat cu Hillary Clinton în 2016 continuă să numere buletinele de vot, declară

Contrar credinței populare, femeile preistorice au participat la vânătoare cu mii de ani în urmă, inclusiv la vânătoarea animalelor mari, informează Hotnews, care citează un studiu citat de AFP și National Geographic. Autorii studiului se

Dan Armeanu, vicepreşedintele sectorului de pensii private din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), spune că în funcţie de evoluţia crizei sanitare şi a posibilităţii de instituire a unui nou lockdown este posibil ca economia

Petrolul și Rapid se întâlnesc azi, de la 19:00, în derby-ul Ligii a doua, confruntare care contează pentru etapa a 11-a. ”Primvs derby” le prinde cum nu se poate mai rău pe cele două rivale. Petrolul și Rapid au ca obiectiv promovarea în

85 de aparate, destinate îngrijirii pacienţilor, care au nevoie de oxigen suplimentar, au ajuns în spitalele din Timişoara implicate în lupta împotriva COVID 19. Concentratoarele de oxigen sunt necesare pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus

George Copos (67 de ani) are din nou probleme cu justiția, fiind trimis în judecată pentru plagiat. Fostul patron al Rapidului a fost trimis în judecată vineri de Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 pentru instigare la abuz în serviciu în

Actorul Geoffrey Palmer, cunoscut pentru rolurile din sitcomuri, precum Butterflies, As Time Goes By și The Fall and Rise of Reginald Perrin, a murit la 93 de ani. Actorul a murit în locuința sa, a

Codin Maticiuc și familia acestuia au trecut cu bine peste Covid-19. Vedeta a ținut să le transmită prietenilor săi de pe Facebook, printr- postare, că încă mai are ceva timp de stat în izolare, deși […] The post Codin Maticiuc s-a

În ultimele 24 de ore, la Cluj au fost depistate 485 de persoane infectate cu noul coronavirus. Numărul rămâne în continuare foarte ridicat, chiar dacă e în scădere faţă de vineri, când au fost înregistraţi 722 de clujeni

Pentru prima dată în istoria SUA, această ţară va avea o femeie vicepreşedinte, pe Kamala Harris, în vârstă de 56 de ani, care va fi de asemenea prima persoană de culoare în această funcţie, scrie AFP. La puţin timp după anunţul presei

Vânzările din comerţul cu amă­­nuntul, cel mai im­por­tant indicator pen­tru consumul privat, au cres­cut în septembrie cu 4,6% an/an, evoluţie care a fost sus­ţinută de vânzările de produse ne­ali­men­tare, care au înregistrat un

FC Rapid a anunțat sâmbătă pe site-ul ofcial că fotbalistul Lucian Goge (29 de ani) a fost depistat pozitiv cu Covid-19. Lucian Goge a fost testat pozitiv cu coronavirus, după ce prezentase simptome, dar acum se simte mai bine, anunță clubul

Guvernele occidentale se depărtează de doctrina pieţelor libere care le-a definit gândirea economică timp de decenii, îmbrăţişând un control sporit al statului asupra activităţii companiilor, copiind astfel modelul rivalelor asiatice, scrie

În zilele următoare, o masă de aer rece va aduce o scădere a temperaturilor, potrivit anunțului făcut de meteorologi. În urmăctoarele două zile, vremea va rămâne frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit, […] The post