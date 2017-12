Darren Cahill, atac fără menajamente la românii care o critică pe Simona: "Să spui asta e o stupiditate absolută" 25.12.2017

25.12.2017 Darren Cahill, atac fără menajamente la românii care o critică pe Simona: "Să spui asta e o stupiditate absolută" Darren Cahill, australianul care o pregătește pe Simona Halep, a vorbit despre criticile la care e supus constant din partea fanilor români ai liderului mondial, care îi reproșează că nu reușește să îmbunătățească anumite



Darren Cahill, atac fără menajamente la românii care o critică pe Simona: "Să spui asta e o stupiditate absolută"

Darren Cahill, australianul care o pregătește pe Simona Halep, a vorbit despre criticile la care e supus constant din partea fanilor români ai liderului mondial, care îi reproșează că nu reușește să îmbunătățească anumite particularități din jocul româncei. "Priviți-vă mai bine pe voi înșivă. Nu sunt de acord că Simona ar trebui să joace altfel. Eu mereu încerc să o fac pe Simona să devină mai bună. ...

Darren Cahill, atac fără menajamente la românii care o critică pe Simona: "Să spui asta e o stupiditate absolută"

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

New Residence Bucureşti, ansamblul rezidenţial din zona Drumul Taberei - Ghencea, realizat de dezvoltatorul imobiliar British Romanian Investment Partnership şi finalizat în octombrie 2017, a ajuns deja la grad ridicat de ocupare de

Autorităţile din Indonezia au ridicat nivelul de alertă la cel mai înalt grad şi au ordonat evacuarea a 100.000 de locuitori din jurul vulcanului de pe Muntele Agung, care eliberează de marţea trecută un nor de fum negru şi riscă să erupă în

Noul stadion din Craiova a intrat în reparaţii imediat după meciul de inaugurare, de pe 10 noiembrie. Arena care a costat 60 de milioane de euro din bani publici necesită mici cârpeli, făcute pe

"Argaias, este un sat cinic, neincrezator. Si cum ar putea fi altfel, in conditiile in care guvernul minte de decenii in legatura cu uzina nucleara din apropiere, vinovata de scurgeri radioactive. Generatii

China va acorda finanţare în valoare de peste trei miliarde de dolari pentru proiecte de dezvoltare şi investiţii în Europa Centrală şi de Est (CEE), a anunţat premierul

Gimnasta Cătălina Ponor s-a retras din activitate la vârsta de 30 de ani, după ce, week-end-ul trecut, a obţinut două medalii de aur şi una de argint la ultima competiţie la care a participat - Openul

Primarul Capitalei a convocat astăzi comandamentul pentru evaluarea stadiului pregătirilor de iarnă​. Au fost prezenţi primarii celor 6 sectoare, dar și operatorii de salubrizare,

Un copil de trei ani din comuna gălăţeană Pechea a ajuns, luni, la Spitalul de Urgenţe Pediatrice din Galaţi, după ce s-a intoxicat cu fum în urma unui incendiu izbucnit în casa în care

Romelu Lukaku riscă să primească o suspendare de 3 meciuri din partea Federației engleze de fotbal, pe baza probei video. Astfel, belgianul ar putea lipsi din derby-ul orașului Manchester dintre United și City, programat pe 10 decembrie. Atacantul

Câteva dintre cele mai în formă jucătoare ale României au fost trecute cu vederea pentru turneul final din Germania, iar acum echipa suferă pe câteva dintre posturi! România debutează la Campionatul Mondial

Florin Andone e în centrul unui scandal uriaș în Spania. Românul s-a luat la bătaie cu un coechipier de la Deportivo La Coruna la antrenamentul de azi. Atacantul în vârstă de 24 de ani s-a luat la bătaie cu Alejandro

Serviciul de transport Uber a fost interzis în Israel printr-un ordin judecătoresc, în urma unei plângeri a Ministerului Transporturilor, dar și a asociațiilor de taximetriști și a unei companii rivale, scrie Reuters. Acestea s-au plâns în

Anchetatorii au dezăluit detalii de ultimă oră despre crima din Călăraşi, comisă de doi autostopişti. Există deja un cerc de suspecţi, iar anchetatorii susţin că e o chestiune de ore până când criminalii vor fi

O mămică din orăşelul Swindon, din Marea Britanie, a avut şocul vieţii sale, atunci când a decis să îi comande fiicei sale de doar şase ani o jucărie de pe un magazin

Firmele care pledează pentru deschiderea pieţei muncii pentru mână de lucru ieftină au primit vestea proastă de la ministrul Muncii, Lia Olguţa

FBI nu a informat oficialii americani că hackerii ruși încearcă să intre în conturile lor personale de Gmail, în ciuda faptului că aveau dovezi de cel puțin un an, s-a constatat într-o

Uniunea Europeană va finanţa modernizarea a 70 de kilometri de drumuri judeţene de pe Valea Mureşului, în judeţul

Instanţa Judecătoriei Sector 3 a obligat Telekom România Mobile Communications să desfiinţeze o antenă de telefonie mobilă de pe un bloc din Sectorul 3, din motive ce ţin de protejarea sănătăţii. Dacă operatorul nu execută decizia de

Ofiţerii Antidrog au reţinut vineri, 24 noiembrie, două femei implicate în circulaţia ilegală cu stupefiante. Acestea s-au dovedit a fi o angajată a unei farmacii din Capitală cu vârsta de 34 ani şi o asistentă medicală de 47 de ani din

Dan Tiberiu Sbîrcea, de 28 de ani, care şi-a pus capăt zilelor în Londra, la puţin timp după ce obţinuse doctoratul la una dintre cele mai bune universităţi din lume, a fost înmormântat luni, 27 noiembrie, în cimitirul oraşului Târgu