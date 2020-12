Daria Radionova s-a întors în România. Ce face iubita lui Alex Bodi, în timp ce afaceristul este în arest 15.12.2020

Daria Radionova s-a întors în România. Ce face iubita lui Alex Bodi, în timp ce afaceristul este în arest

Realitatea.net vă oferă câteva sugestii de FELICITĂRI DE CRĂCIUN şi mesaje de Crăciun, numai bune de trimis la familie, prieteni sau colegi, părinți, iubit sau

Capitalul social al com­paniilor cu partici­pare străină a ajuns la 178,8 miliarde de lei la finalul lunii noiembrie din 2019 (echivalent a 48,5 mld. euro), cu numai 1,6 mld. lei în plus faţă de finalul anului trecut, arată datele de la Registrul

Fostul preşedinte al Nissan Motor Carlos Ghosn, care se confrunta cu acuzaţii de infracţiuni financiare în Japonia, a fugit din ţară şi s-a refugiat în Liban, unde este considerat un fel de erou

În ultimele zile ale lui 2019, Betano, operatorul premiat cu distincția pentru cea mai bună platformă mobilă la EGR Awards 2019, le-a făcut clienților săi o surpriză foarte plăcută și a plătit, deja, pariurile plasate pe triumful

Premierul Ludovic Orban a transmis, marţi, un mesaj de Anul Nou, în care vorbeşte despre intrarea într-un nou an şi un nou deceniu pe care le vrea „începutul unei perioade de normalitate şi de reală democraţie pentru

Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2020 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 1 ianuarie 2020 vine cu sfaturi pentru toate

Banca românească cu capital grecesc Alpha Bank, plasată în top 10 al celor mai mari instituţii de credit după active de pe piaţa locală, a realizat în mai 2019 prima emisiune de obligaţiuni ipotecare din România, obligaţiunile fiind listate

Prima zi din noul an a adus şi primul accident mortal în judeţul Cluj. Victima, un bărbat de 43 de ani, se urcase la volan deşi nu deţinea permis de

Cancelarul german, Angela Merkel, a salutat acordul pe cinci ani la care au ajuns consorţiul rus Gazprom şi cel ucrainean Naftogaz pentru tranzitul de gaze ruseşti prin Ucraina, pe care l-a calificat drept

Playboy-ul Horia Tecău nu se dă, clar, bătut, după ce a fost „flituit” de Otniela. În decembrie, câștigătorul de la Wimbledon a etalat o formă de zile mari și și-a încercat norocul la mai multe frumuseți. Dacă, la momentul

Anul 2020 a venit cu un cadou aparte pentru o familie din Maramureş. Un băieţel a fost primul sosit pe lume în noul an, miercuri, 1 ianuarie, în jurul orei

Un bărbat de 49 de ani a murit, miercuri seară, iar o femeie de 75 de ani a fost transportată la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, într-o locuinţă din Mediaş, judeţul Sibiu. Bărbatul era în stop cardio-respirator, manevrele

Ministerul Finanţelor a împrumutat o sumă record de 5 mld. euro de pe pieţele externe în 2019, iar de pe piaţa internă Trezoreria Statului a mai împrumutat în euro de la bănci peste1,59 mld. euro. România s-a împrumutat în 2019 pentru prima

Prima rundă programată în Championship, cea mai tare ligă secundă din lume a adus spectacol total. În derby-ul primei etape programate în 2020, WBA și Leeds au terminat nedecis, scor 1-1, rezultat însă care a avantajat mabele formații aflate

Mirela Vaida a povestit pentru VIVA! cum va fi Crăciunul într-o familie atât de numeroasă din care nu va lipsi – avantajul vieții la sat – mersul cu colindul prin

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat că va încerca să obţină imunitatea parlamentară împotriva acuzarii în trei cazuri în care este acuzat de luare de mită şi fraudă. Netanyahu a negat toate învinuirile şi a spus că acestea

Tradiționalul concert de Anul Nou al Filarmonicii din Viena a avut în 2020 un final modificat după o îndelungă discuție publică legată de rădăcinile naziste ale Marșului lui Radetzky. Pe ritmul sacadat

Emilia Gane, numită marţi de premierul Orban în funcţia de agent guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), lucrează în domeniul Afacerilor Externe din anii 2000, imediat după terminarea facultăţii, au explicat surse

Iubita tânărului ucis în cumplitul accident produs de Mario Iorgulescu a depus plângere penală împotriva

Rezervele valutare de la BNR totalizau la finele anului trecut 32,92 miliarde euro, după ce s-au diminuat în cursul lunii decembrie cu 891 milioane euro, a anunţat vineri banca