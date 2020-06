Daria Radionova a trecut uşor peste despărţirea de Alex Bodi! Cine e libanezul cu care se iubeşte acum, după ce a fost părăsită pentru Bianca Drăguşanu 26.06.2020

26.06.2020 Daria Radionova a trecut uşor peste despărţirea de Alex Bodi! Cine e libanezul cu care se iubeşte acum, după ce a fost părăsită pentru Bianca Drăguşanu Telenovela dintre Bianca Drăguşanu şi Alex Bodi pare să se fi oprit pentru un moment. Cei doi sunt iar împreună şi par că se înţeleg de minune. Nici Daria Radionova nu a suferit prea mult după Bodi şi pare să fi început o nouă relaţie.



Daria Radionova a trecut uşor peste despărţirea de Alex Bodi! Cine e libanezul cu care se iubeşte acum, după ce a fost părăsită pentru Bianca Drăguşanu

Telenovela dintre Bianca Drăguşanu şi Alex Bodi pare să se fi oprit pentru un moment. Cei doi sunt iar împreună şi par că se înţeleg de minune. Nici Daria Radionova nu a suferit prea mult după Bodi şi pare să fi început o nouă relaţie. Cine este noul iubit al Dariei Radionova Ultima cucerire a […] The post Daria Radionova a trecut uşor peste despărţirea de Alex Bodi! Cine e libanezul cu care se iubeşte acum, după ce a fost părăsită pentru Bianca Drăguşanu appeared first on Cancan.ro.

Daria Radionova a trecut uşor peste despărţirea de Alex Bodi! Cine e libanezul cu care se iubeşte acum, după ce a fost părăsită pentru Bianca Drăguşanu

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Libertatea a arătat zilele trecute cum compania Abbvie a primit derogare de la Ministerul Sănătăţii ca să modifice de două ori preţurile a două medicamente pentru tratarea hepatitei C, aflate sub contract cost-volum-rezultat. Atât ministerul,

La ştrandul din Buzău, pregătirile sunt în toi. S-au revopsit bazinele, au fost renovate terenurile de sport şi locurile de joacă pentru copii. Totodată, au fost înlocuite toate băncuţele, dar şi nisipul de jur împrejurul celor două bazine.

Fondurile de pensii private reprezintă o sursă importantă de capital deoarece contribuie la finanţarea disponibilă pe piaţă pentru actorii din economie şi îmbunătăţesc eficienţa intermedierii financiare, susţine Dan Armeanu, vicepreşedinte

Gyula Fatér, care a lucrat aproximativ două decenii la Budapest Bank Group, a fost numit CEO la OTP Bank România, subsidiara locală a celui mai mare grup bancar din Ungaria, după o perioadă de peste şapte luni în care banca a rămas fără şef,

Gigi Becali, “tun” de 320.000 de euro! Omul de afaceri a primit câştig de cauză din partea Curții de Apel Bucureşti în procesul cu statul. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, decizia de ultimă oră a

Ministrul Finanţelor publice, Eugen Teodorovici, spune că România are nevoie de programe dedicate pentru a atrage forţă de muncă din celelalte state membre, dar şi din ţări care ar putea adera la UE ori din afara spaţiului

Având în vedere că în minivacanţa de Rusalii se estimează creşteri ale traficului de persoane şi mijloace de transport, în special la frontiera cu Bulgaria, Poliţia a dispus toate măsurile aflate în competenţa instituţiei pentru reducerea

Pesta porcină africană a fost confirmată în mai multe gospodării din comuna Gemenele, iar angajaţii DSV, ajutaţi de jandarmi, au trecut la ridicarea şi uciderea tuturor porcilor de pe o rază de trei kilometri, potrivit Direcţiei Sanitare

Cea mai apreciată gimnastă a tuturor timpurilor, Nadia Comăneci are un fiu care îi calcă pe urme. Dylan este pasionat de gimnastică și se descurcă de minune. În vârstă de 57 de ani, Nadia are un copil în vârstă de 13 ani, care-i calcă pe

Nuntă mare, cu petrecere fastuoasă la Snagov, cu ocazia căsătoriei fiicei unui important ministru. Evenimentul va avea loc în cadru de partid și manele, toată crema PSD fiind invitată, alături de maneliștii care au cântat împotriva

Premierul Viorica Dăncilă a eliberat din funcţie, vineri, trei secretari de stat de la Ministerul Mediulu, Ministerul Energiei și Ministerul Fondurilor Europene. Potrivit unor decizii ale premierului

Asociaţia Noua Dreaptă organizează la Cluj, sâmbătă, 15 iunie, de la ora 13.00, „Mitingul pentru Familie”. Câteva ore mai târziu este rândul comunităţii LGBT, care organizează un marş în centrul

Potrivit meteorologilor, sâmbătă, vremea va fi caldă, dar instabilă. Va ploua mai ales în a doua parte a zilei, în est, sud-est şi local în centru. De asemenea, în est, sud-est și în centrul țării vor fi descărcări electrice, vijelii şi

Între 21 şi 30 iunie, în China reîncepe Yulin Dog Meat Festival. Potrivit World Dog Alliance, 30 de milioane de câini sunt ucişi şi mâncaţi în fiecare an, dintre care 10 milioane doar în China. Foarte multe asociaţii din întreaga lume cer

Bravo Europa are două fabrici, una în România şi una în Cehia, o platformă logistică în Germania şi două birouri de reprezentare - unu în Austria şi unu în

Donald Trump, președintele SUA, a postat recent pe Twitter un mesaj ciudat, în care a explicat că Luna face parte din Marte. Donald Trump le-a cerut celor de la NASA să dezvolte planuri mai ambițioase, fiindcă se investesc o grămadă de bani, a

Grupul bancar elveţian UBS i-a cerut unuia din principalii săi economişti să îşi ia concediu fără plată, după ce comentariile acestuia referitoare la porcii chinezi au provocat un val de critici

Un şofer a sfârşit, tragic, pe Autostrada 4, în timp ce ajuta un conducător auto care rămăsese în pană. Omul a fost lovit de un autpbuz al cărui şofer a părăsit locul

Preşedintele Klaus Iohannis ar fi printre liderii politici favoriţi pentru a prelua preşedinţia Consiliului European, potrivit unui articol publicat de Financial

Un cutremur de 7,4 grade a avut loc în Oceanul Pacific, în apropierea insulelor Kermadec. Specialiștii au emis imediat o alertă de