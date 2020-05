Daria Radionova a luat foc şi o atacă pe Bianca Drăguşanu! Acuze dure după ce au apărut imagini cu iubita lui Alex Bodi, înainte de operaţii: „Toţi înţeleg…” 29.05.2020

Daria Radionova n-a mai rezistat și a răbufnit! Noua iubită a lui Alex Bodi a transmis un mesaj dur pe contul ei de Instagram. Șatena a atacat-o subtil, ce-i drept, și pe Bianca Drăgușanu. Zilele trecute, CANCAN.RO a aflat, de la specialiștii în domeniu, faptul că Daria Radionova a optat pentru liposucție, injectarea grăsimii în

Statele Unite au anunţat vineri că desfăşoară 1.500 de militari suplimentari în Orientul Mijlociu, invocând ”ameninţări persistente” împotriva forţelor americane, provenind de la ”cel mai înalt nivel” al Guvernului iranian, relatează

Alexia Eram, fiica Andreei Esca, are o frumoasă relație cu Mario Fresh, tânărul cântăreț care a devenit un idol pentru generația sa. Chiar dacă are doar 19 ani, Mario își permite să-și cumpere lucruri care valorează o adevărată

O autospecială de Terapie Intensivă Mobilă solicitată să intervină în cazul unui bărbat de 51 de ani din comuna Deleşti, aflat în stare de inconştienţă, a rămas împotmolită pe un drum comunal,

Finala concursului muzical Eurovision a avut loc sâmbătă seara, la Tel Aviv. Apariția Madonnei pe scenă a stârnit un val de reacții, după ce doi dintre dansatorii săi au afișat steagurile palestinian şi israelian, ca un apel la unitate. 26 de

Alegeri europarlamentare 2019. S-au descoperit sumele colosale cheltuite de partidele politice pentru reclamă. PSD a dat cei mai mulți

Un accident rutier grav a avut loc, sâmbătă, pe şoseaua spre Mănăstirea Prislop. Două femei venite în pelerinaj au fost

Astra a deschis scorul în finala Cupei României cu Viitorul prin Denis Alibec. Starul giurgiuvenilor a înscris direct din lovitură liberă în minutul 41. Faultul lui Vînă asupra lui Llullkau a născut faza din care Alibec

Horoscop Berbec. Un noroc chior poate viza situaţia ta materială, deci fii atent la şansele care apar nu se ştie de unde. E un fel de situaţie neprevăzută care are mai multe de oferit decât ai fi putut

Cetăţenii din 21 de state membre ale UE votează duminică în cadrul alegerilor europarlamentare. În primele trei zile ale scrutinului, organizat în perioada 23-26 mai, şi-au exprimat dreptul de vot alegătorii din Olanda, Marea Britanie, Irlanda,

Peste 170 de buletine de vot au fost anulate într-o secţie de votare din comuna Band, după ce s-a constatat că ştampila de control a fost aplicată în interiorul buletinului de vot şi nu pe ultima pagină,

Grupul Alexandrion, producător şi dis­tri­buitor de vinuri şi băuturi al­coolice, a reunit businessul din in­dus­tria vinului sub brandul The Iconic Estate, decizia venind după ce anul trecut grupul a preluat Halewood Wines and Spirits

Un arbitru a murit pe 19 mai, în timp ce conducea meciul din prima ligă boliviană Always Ready - Oriente Petrolero, scor 5-0. Víctor Hugo Hurtado era numele arbitrului desemnat să conducă meciul care s-a disputat la o înălțime de 4.000 de

Traian Băsescu a reacţionat la Realitatea TV după ce Partidul Mişcarea Populară a obţinut 5,2 la sută, conform primelor Rezultate EXIT POLL la Alegeri. Citește mai

Chiar dacă PSD a înregistrat scoruri slabe la alegeri, în mai toate zonele țării, Liviu Dragnea a reușit un scor demn de cele înregistrate de predecesorul său, Ion Iliescu, în anii '90. Citește mai

PNL a obţinut în Vrancea, la alegerile europarlamentare de duminică, peste 9.000 de voturi în faţa PSD, potrivit rezultatelor provizorii de pe site-ul Biroului Electoral Central (BEC). După numărătoarea a circa

Lovitură de senzaţie aplicată lui Liviu Dragnea şi oamenilor săi, imediat ce liderul PSD a fost condus la penitenciarul Rahova după condamnarea primită luni, 27 mai, la 3 ani şi şase luni de închisoare. Astfel, se pare că în cadrul şedinţei

Primarul interimar al Chişinăului, Ruslan Codreanu, anunţă că de luni, 27 mai, sunt lansate procedurile de licitaţie pentru selectarea companiei care să implementeze proiectul privind taxarea electronică în transportul public din Capitală,

Afirmațiile publice ale baronului de Vrancea, Marian Oprișan, au reprezentat semnalul pentru începerea cursei. Miza, șefia

Consiliul Judeţean Sibiu (CJ) a anunţat că în cadrul întâlnirilor de protocol şi la evenimente CJ vor fi interzise obiectele de unică folosinţă din plastic. Un proiect de hotărâre, propus spre adoptare pentru şedinţa CJ Sibiu de la

Brenton Tarrant, australianul care a omorât 51 de persoane și a rănit alte câteva zeci în două moschei din Christchurch, a fost inculpat pentru terorism. Anunțul a fost făcut marți de reprezentanții Poliției din Noua Zeelandă. Împotriva lui