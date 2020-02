Dantelării printre muşchi 04.02.2020

04.02.2020 Dantelării printre muşchi „M-am dus la un meci de la Europenele Under 21 să văd un alt fotbalist, dar l-am remarcat pe Ianis Hagi de la români. Mi-a plăcut şi am intenţionat de atunci să-l aduc la Rangers, dar belgienii de la Genk



Dantelării printre muşchi

„M-am dus la un meci de la Europenele Under 21 să văd un alt fotbalist, dar l-am remarcat pe Ianis Hagi de la români. Mi-a plăcut şi am intenţionat de atunci să-l aduc la Rangers, dar belgienii de la Genk s-au...

Dantelării printre muşchi

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Mark Paling, un britanic în vârstă de 53 de ani și tată a trei copii, a vrut să meargă pe urmele eroului său fictiv Phileas Fogg, încă de când era școlar și a citit celebrul roman al lui Jules Verne, „Ocolul pământului în 80 de zile”.

Epava unei nave de comerţ, cu o vechime de 500 de ani, a fost descoperită pe fundul Mării Nordului de o echipă de specialişti din Olanda în timpul unei operaţiuni de căutare a unor containere, a anunţat miercuri ministerul olandez al

Tudorel Toader răspunde avertismentelor venite din partea Comisiei Europene: ingerinţa în Justiţie nu e permisă. Nimeni nu ne poate cere să deschidem sau să închidem anchete. Citește mai

Realitatea TV a obținut contractul încheiat între PSD și Poșta Română pentru distribuirea unui ziar cu realizările partidului de guvernământ. Citește mai

Conor McGregor, marele fost luptător de arte marţiale, a insultat-o pe soţia lui Khabib Nurmagomedov, fostul său adversar de la UFC 229, în faţa căruia a pierdut, în octombrie 2018. Galeria Foto. Citește mai

Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a respins miercuri comentariile lui Manfred Weber, liderul grupului PPE din Parlamentul European şi contracandidatul său la şefia viitoarei Comisii, potrivit cărora ar da dovadă de mai

Proiectul în legătură cu noile măsuri elaborate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a fost pus în dezbatere publică. Măsurile vizează buna organizare şi desfăşurare a alegerilor europarlamentare ce vor avea loc pe data de 26 mai

Inspectorii sanitari din Ministerul Sănătăţii verifică Clinica de Hematologie din Craiova. Anunţul a fost făcut de ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, la Baia

Castelul Corvinilor a rezistat vremii aproape şase secole, deşi materialele din care a fost construit au o durată de rezistenţă mult mai redusă. Explicaţia au oferit-o specialiştii care au expertizat monumentul

Samsung a anunţat miercuri că cel mai puternic model din seria S, S10 5G, se lansează pe 5 aprilie în Coreea de Sud, apoi în Statele Unite şi restul

Pe 5 aprilie, Coreea de Sud va intra în istorie ca prima ţară care inaugurează o reţea comercială 5G, odată cu lansarea noului Samsung Galaxy S10

Un bărbat de 30 de ani şi-a pierdut viaţa după ce a fost acroşat de o maşină care se deplasa pe DN 26, dinspre municipiul Galaţi către comuna

Să-l credem pe Dragnea, care a făcut Teldrum great again? Pe marioneta lui de la guvern? Maşina lor de agitprop combinând PSD, RTV, Antena 3 şi TVR cu Sputnik şi Russia Today? Sau pe cei care apără valori, nu

Curtea Constituţională a României a stabilit ziua de 10 aprilie data la care va lua în discuţie sesizarea formulată de Camera Deputaţilor pe tema completelor specializate de la Curtea

Regizorul documentarului „Leaving Neverland“, care-l prezintă pe Michael Jackson drept pedofil, a admis că există unele neconcordanţe între datele furnizate de acuzatorii

Arhiepiscopia Tomisului a cerut magistraţilor Curţii de Apel Constanţa ridicarea măsurilor asiguratorii dispuse de procurorii DNA în dosarul în care IPS Teodosie este trimis în judecată pentru fapte de corupţie, alături de alţi preoţi cu

Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, că este ruşinos pentru România că s-a ajuns ca reprezentanţi europeni ''să se chinuie'' să protejeze democraţia din ţara noastră, menţionând că din

Autoarea Kate Saunders, câștigătoare a Costa Children’s Award în 2014 și laureată în 2016 cu Carnegie Medal pentru cartea Five Children on the Western Front, se bucură anul acesta de nominalizarea la

Premierul Viorica Dăncilă s-a declarat surprinsă, miercuri, de afirmaţiile făcute de prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, argumentând că a existat o deschidere totală din

În niciun stat ambasadorii nu fac agenda prim-ministrului, a declarat miercuri premierul Viorica Dăncilă, în contextul în care douăsprezece ambasade ale mai multor state şi-au exprimat "îngrijorări cu privire