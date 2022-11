Dansând cu stresul 27.11.2022

27.11.2022 Dansând cu stresul Despre Argentina s-a spus înaintea Mondialului că ar fi una dintre marile favorite. Iar pentru Messi s-a vorbit că ar fi „The last dance”, plecând, evident, de la seria ce l-a avut ca protagonist pe Jordan. Acest ultim dans al lui Messi, să-i



Dansând cu stresul

Despre Argentina s-a spus înaintea Mondialului că ar fi una dintre marile favorite. Iar pentru Messi s-a vorbit că ar fi „The last dance”, plecând, evident, de la seria ce l-a avut ca protagonist pe Jordan. Acest ultim dans al lui Messi, să-i zicem tango, ca să rămânem în repere argentiniene, a pornit cu un pas fals contra Arabiei Saudite, dar pare că și-a regăsit cadența contra Mexicului. ...

Dansând cu stresul

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Autorităţile anunţă 349 de noi cazuri de infectări cu SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategică. Numărul deceselor a scăzut, în ultimele 24 de ore înregistrându-se

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat avertizarea meteo cod portocaliu de vreme

La final de an, Marina Constantinescu îşi dezvăluie trăirile, neputinţele, întâmplările, amintirile, reuşitele, visurile şi năzuinţele. Vă invit să descoperiţi în confesiunile ei nocturnele, dar şi puterea

În postarea de pe blogul său de sfârşit de an publicată recent de Bill Gates, intitulată „Motive de optimism după un an dificil”, acesta a făcut mai multe prognoze, de la pandemia de Covid care se poate termina, până la evoluţia

Soția americană a prințului Harry, Meghan Markle, este considerată cea mai inteligentă persoană din familia regală. Ducesa de Sussex are cea mai bună pregătire academică şi cele mai bune rezultate, conform The New York

La sfârşitul lunii noiembrie 2021, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 2,72%, mai mică decât cea din luna anterioară cu 0,04 pp şi mai mică cu 0,60 pp decât cea din luna noiembrie a anului 2020, potrivit datelor Agenţiei

Meciurile din Premier League de Boxing Day, a doua zi de Crăciun, au fost cu adevărat spectaculoase. Nu mai puțin de 28 de goluri s-au înscris în cele 6 partide de duminică, scorul-fluviu al zilei fiind înregistrat pe Etihad: Manchester City -

Un spital israelian a administrat, luni, doza a patra de vaccin împotriva COVID-19 unui grup de testare, în contextul în care statul din Orientul Mijlociu ia în considerare aprobarea acestei măsuri pentru categoriile vulnerabile de populație, în

Banca Mondială estimează că 97 de milioane de persoane din întreaga lume au ajuns în sărăcie din cauza pandemiei de COVID-19 în 2020, trăind cu mai puțin de 2 dolari pe zi, scrie

Peste 11.000 de persoane au fost forţate să îşi părăsească locuinţele iar 4.200 au trebuit să fie preluate de autorităţi din cauza inundaţiilor care au afectat 19 municipalităţi din statul brazilian Bahia

România a importat 2,283 milioane tone echivalent petrol (tep) , în primele zece luni din 2021, cu 68,4% (927.500 tep) mai mare faţă de aceeași perioadă din 2020, arată

Australia a raportat luni primul deces confirmat din cauza noii variante Omicron a virusului COVID-19, pe fondul celei mai mari creșteri zilnice a numărului de

Hugo Maradona, fratele lui Diego Maradona, a murit marți, la vârsta de 52 de ani, după ce a suferit un stop cardiac la domiciliul său din Monte di Procida, în provincia Napoli, Italia, informează Corriere dello Sport, citat de Agerpres. Echipajul

Orange România și RCS & RDS au intrat în vizorul autorităților. Potrivit ultimelor informații transmise de Consiliul Concurenței, au fost declanșate două investigații care vizează un posibil comportament abuziv al celor două companii pe

Deși figurează pe „lista celor 10”, pe experimentatul tehnician încă nu l-a căutat nimeni de la FRF. Nu există poze subversive cu duetul federal (Burleanu&Stoichiță) și cu Boloni, așa cum au existat cele cu Răzvan Lucescu. Păcat, la

Se aproprie valul 5, dar guvernanții nu au căzut încă de acord dacă certificatul COVID va fi sau nu obligatoriu la locul de muncă. Kelemen Hunor a declarat că interzicerea dreptului de a munci pentru persoanele nevaccinate, ar putea fi

Unele dintre cele mai îndrăgite vedete din showbiz-ul autohton se alătură maratonului distracţiei în noaptea dintre ani, la Antena Stars. Postul le-a pregătit telespectatorilor patru programe speciale de Revelion, cu un număr impresionat de

Atenor a încheiat procesul de vânzare a proiectului Dacia One către Pavăl Holding, într-o vânzare cu un impact financiar de 50 mil. Euro, potrivit companiei

Nicolae Stanciu, 28 de ani, e unul dintre liderii de la Slavia Praga, dar agentul său agită apele, susțin jurnaliștii cehi. Deocamdată, doar FC Dallas îl vrea pe mijlocașul român. În vârful carierei, la 28 de ani, Nicolae Stanciu mai are

Un transport imens, cu lăţimea de 7 metri şi greutatea de aproximativ 96 de tone, traversează judeţele Constanţa, Ialomiţa şi Călăraşi, având ca destinaţie portul