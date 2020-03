Daniela Vasile, unul dintre cei mai longevivi directori de investiţii din industria fondurilor mutuale din România, este acum bancher la Raiffeisen 12.03.2020

12.03.2020 Daniela Vasile, unul dintre cei mai longevivi directori de investiţii din industria fondurilor mutuale din România, este acum bancher la Raiffeisen Daniela Vasile, unul dintre cei mai longevivi directori de investiţii din industria fondurilor mutuale din România şi care din 2008 şi până în 2019 a activat la Certinvest, a renunţat la această funcţie pentru o carieră în divizia de private



Daniela Vasile, unul dintre cei mai longevivi directori de investiţii din industria fondurilor mutuale din România şi care din 2008 şi până în 2019 a activat la Certinvest, a renunţat la această funcţie pentru o carieră în divizia de private banking a Raiffeisen România, arată datele ZF agregate din platforma în socializare în business LinkedIn.

