Daniela Crudu, în cea mai sexy lenjerie! Ce i-au scris fanii 16.03.2018

16.03.2018 Daniela Crudu, în cea mai sexy lenjerie! Ce i-au scris fanii Daniela Crudu întoarce privirile oricunde s-ar afla! Fosta asistentă TV a mai dat o lovitură, de data aceasta pe Instagram! A pozat într-o ținută extreme de sexy, iar comentariile au curs. Toate, favorabile. Știe că arată trăsnet, așa că nu



Daniela Crudu, în cea mai sexy lenjerie! Ce i-au scris fanii

Daniela Crudu întoarce privirile oricunde s-ar afla! Fosta asistentă TV a mai dat o lovitură, de data aceasta pe Instagram! A pozat într-o ținută extreme de sexy, iar comentariile au curs. Toate, favorabile. Știe că arată trăsnet, așa că nu ratează vreo ocazie de a-și arăta formele apetisante. A făcut-o zilele acestea. Fosta asistentă TV […] The post Daniela Crudu, în cea mai sexy lenjerie! Ce i-au scris fanii appeared first on Cancan.ro.

Daniela Crudu, în cea mai sexy lenjerie! Ce i-au scris fanii

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un băimărean a fost prins comercializând etnobotanice. Asupra lui s-au mai găsit substaţe medicamentoase şi cocaină. Cinci bărbaţi şi un minor au fost arestaţi preventiv în urma acestei

Noua formulă de calcul a salariului acordat în timpul concediului medical afectează mii de salariaţi din educaţie, veniturile acestora diminuându-se cu aproximativ 20%, se arată într-un

Astăzi se dispută sferturile de finală ale turneului WTA de la Doha. Partidele pot fi urmărite în format liveSCORE cu video și foto pe GSP.ro și în direct pe TV Digi Sport. Dacă Simona Halep trece de Catherine Bellis (partida

După golurile din meciul Real Madrid - PSG 3-1, Cristiano Ronaldo i-a făcut semn pe teren președintelui Florentino Perez să-i dea mai mulți bani. Cristiano Ronaldo continuă să fie supărat pentru că Real Madrid nu-i prelungește contractul și nu

Darren Cahil, antrenorul Simonei Halep, l-a felicitat pe Roger Federer (36 de ani) pentru carieră și pentru șansa de a deveni cel mai în vârstă lider ATP din istorie. Roger Federer joacă astăzi, în jurul orei 20:30,

Salvamontiştii au avut parte de o intervenţie ieşită din comun, miercuri (14 februarie), pe pârtia de pe domeniul schiabil din Munţii Şureanu, judeţul Alba Iulia. O femeie a fost salvată după ce a rămas minute bune atârnată de telescaun.

Doi copii, de 10, respectiv 11 ani, au fost loviți de o mașină în timp ce traversau strada pe o trecere de pietoni din Sibiu. Citește mai

Nadia Comaneci si fundaţia condusă de marea gimnastă susţin proiectul „Scurtcircut”, filmul inspirat din tragedia de la Maternitatea Giuleşti, care ajunge în cinematografe pe 23 februarie. Citește mai

Farmaciştii din România se plâng de efectele Legii salarizării asupra propriilor salarii. Aceştia spun că vor avea lefuri chiar şi cu 50% mai mici decât medicii, chiar dacă este vorba despre acelaşi grad profesional şi despre aceeaşi

Cinci bărbaţi din Baia Mare şi un minor din Zalău au fost arestaţi preventiv în urma unei ample acţiuni a poliţiştilor, sub coordonarea DIICOT

Liderul Mişcării Populare Antimafie, Sergiu Mocanu, propune ca la alegerile locale anticipate din Chişinău partidele de dreapta să aibă un candidat comun, pentru a se consolida şi a crea în aşa fel o platformă cu şanse inclusiv pentru

Clujenii de la „Umbrela anticorpuţie Cluj” şi sibienii din grupul „Vă vedem din Sibiu” au anunţat că îşi vor sincroniza acţiunile de

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov acuză Statele Unite că încearcă să izoleze o mare parte din teritoriul Siriei în scopul de a înfiinţa o entitate autonomă cu sprijinul

Războaiele cibernetice au devenit o realitate, iar comunitatea internaţională trebuie să le reglementeze cât mai rapid, întrucât supravieţuirea omenirii este în joc din cauza progreselor tehnice, a apreciat vineri secretarul general al ONU,

Fotbalistul francez Harlem Gnohere este remarcat de presa belgiană după ce a marcat golul victoriei lui FCSB în meciul de joi cu Lazio, de la Bucureşti, din turul şaisprezecimilor de finală ale Europa

Primăria Sectorului 1 a anunţat că va reabilita termic, gratuit, casele care au maximum 160 de metri pătraţi. Potrivit Primăriei, în acest an vor fi alocaţi 672.000 de lei pentru realizarea documentaţiei

Coreea de Nord reprezintă o ameninţare pentru toate statele membre ale Alianţei Nord-Atlantice, a estimat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, în prima zi a Conferinţei de Securitate de

Carlos Ghosn, puternicul şef al gigantului auto Renault, a primit un nou mandat de patru ani în fruntea companiei, potrivit BBC. Totuşi, există o serie de zvonuri în spaţiul public că Ghosn s-ar retrage singur din funcţia pe care o deţine din

FC Voluntari și U Craiova joacă în etapa a 25-a, de la ora 20:45. Partida e în direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport, Look TV și în format liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT Ilfovenii au pierdut orice șansă pentru un loc

Iuliana Mihaela Zobuian, fost director de cabinet al lui Liviu Dragnea cand acesta era ministru al Dezvoltarii, a fost numita vineri de premierul Viorica Dancila director de cabinet, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Citește mai