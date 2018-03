Daniel Guzu investeşte 3 milioane de euro într-o nouă fabrică de sucuri unde va produce şi fresh-uri sub brandul Ana Are 07.03.2018

07.03.2018 Daniel Guzu investeşte 3 milioane de euro într-o nouă fabrică de sucuri unde va produce şi fresh-uri sub brandul Ana Are Brandul de sucuri Ana Are, deţinut de antreprenorul Daniel Guzu, va intra din această vară pe o nouă categorie de produse, de sucuri fresh, netratate termic, produse care vor fi realizate într-o unitate de producţie nouă, aflată lângă livada



Daniel Guzu investeşte 3 milioane de euro într-o nouă fabrică de sucuri unde va produce şi fresh-uri sub brandul Ana Are

Brandul de sucuri Ana Are, deţinut de antreprenorul Daniel Guzu, va intra din această vară pe o nouă categorie de produse, de sucuri fresh, netratate termic, produse care vor fi realizate într-o unitate de producţie nouă, aflată lângă livada din Ţifeşti (judeţul Vrancea).

Daniel Guzu investeşte 3 milioane de euro într-o nouă fabrică de sucuri unde va produce şi fresh-uri sub brandul Ana Are

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Primele autobuze ecologice pentru transport public au fost deja puse în funcţiune în Râmnicu Vâlcea, în urma unei investiţii de aproape 300.000 euro. Vehiculele au o autonomie de 200-300 km, sunt Euro 6 şi au o capacitate de 16 locuri pe scaune

A fost muşcat de câinii de luptă ai vecinei, dar nu ştie când sau dacă va fi despăgubit! Este situaţia unui bărbat din Iaşi, care luna trecută a fost sfâşiat de un Amstaff. Legea spune că

Valentine's Day este un prilej bun pentru Contele Dracula să-şi dezvăluie latura sa sentimentală, iar în 14 februarie Sufrageria Castelului Bran devine un spaţiu cald şi primitor, în care aromele

În 2017, au fost raportate peste 1.600 de cazuri în care, a fost folosit conținut pornografic infantil în mediul online, dublu față de anul precedent. Aceasta este concluzia unui studiu

Cancelarul german, Angela Merkel, a anunţat, ieri, disponibilitatea blocului conservator de a face concesii importante pentru a parafa un acord cu social-democraţii, în vederea formării noului guvern de

Indicele industrial Dow Jones a scăzut cu peste 100 de puncte miercuri la deschidere, dar a revenit pe o creştere de 300 de puncte în doar o

FCSB, locul 2, și CFR Cluj, locul 1, se vor întâlni sâmbătă de la ora 20:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe TV Digi Sport, LookTV și TV Telekom Sport. CFR Cluj şi FCSB nu sunt doar principalele rivale

Ionuț Nedelcearu a fost prezent astăzi la casele din "Ștefan cel Mare", unde a vândut bilete pentru următoarele două meciuri ale "câinilor", cele cu Concordia Chiajna și FCSB. Fundașul dinamovist a subliniat importanța meciului cu

Neînvins din 4 noiembrie 2017, adică de 15 meciuri, Laurențiu Reghecampf continuă forma excelentă de la Al Wahda, pe care a adus-o pe primul loc în Emiratele Arabe Unite. Formația românului s-a impus azi pe terenul lui Hatta Club,

Sparta Praga joacă ACUM ultimul amical înaintea startului sezonului, împotriva rușilor de la Spartak Moscova. Partida este liveSCORE pe GSP.ro. Florin Niță debutează în amicalul contra lui Spartak Moscova. Nicușor Stanciu

Un angajat SPP, cercetat după ce a împuşcat un calorifer din Aeroportul Oradea. Bărbatul de 53 de ani s-a ales cu dosar penal. Acesta a preluat pistolul şi la scurt timp după ce a ajuns în cabina de pază de la Aeroportul Oradea, arma i s-a

Margherita de la Clejani a fost impresionată de un model de rochie de mireasă. Vedeta le-a mărturisit prietenilor, pe Facebook, că îi place mult acest model, motiv pentru care aceştia se întreabă dacă deja şi-a ales rochia de

Atacantul echipei Manchester United, Alexis Sanchez, a fost de acord cu o pedeapă de 16 luni de închisoare pentru a evita un proces în care este acuzat de evaziune fiscală de un milion de euro, în perioada în

Goji, acest fruct magic, numit şi “fructul longevităţii”, a devenit, în ultima perioadă, noul secret al sănătăţii vârstnicilor, iar popularitatea lui a cunoscut o creştere uriaşă datorită multiplelor

Scandal în tenisul european, după ce Kaia Kanepi (locul 66 WTA), o jucătoare din Estonia, a cerut 100.000 de euro de la federaţia ţării sale pentru a juca în meciurile de Fed Cup contra Marii Britanii și Portugaliei.

Cea mai mare poartă aeriană a României, Aeroportul Henri Coandă, a devenit un pericol public, deoarece compania care îl administrează nu a mai făcut modernizări, iar investiţiile au fost ignorate ani la

Pentru piaţa de fuziuni şi achiziţii din România anul 2017 a fost cel de-al treilea an de creştere, investitorii strategici şi financiari pariind circa 4 mld. euro pe tranzacţii noi. Mai mult, din estimările ZF, fondurile de investiţii au scos

În al şaselea an consecutiv de creştere, vânzările de produse organice au avansat cu 6% până la un nivel record de 2,2 miliarde de lire sterline, relatează The

Kayserispor a fost eliminată în sferturile de finală ale Cupei Turciei de Akhisar, după 0-1 în tur și 2-2 astăzi. Marius Șumudică a trimis în teren 3 dintre cei 4 fotbaliști aduși din Liga 1. Săpunaru, Boldrin și De Amorim nu

Serena Williams, 36 de ani, a primit un wild-card la turneul Premier Mandatory de la Miami, unde se poate înfrunta cu 4 românce. Oficialii turneului nord-american au anunțat astăzi că Serena Williams a acceptat invitația