Dani Mocanu a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor, alături de alte 3 persoane. Ce au transmis procurorii 15.11.2022

15.11.2022 Dani Mocanu a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor, alături de alte 3 persoane. Ce au transmis procurorii Dani Mocanu și alte trei persoane au fost trimise în judecată pentru tentativă de omor. Acțiunea este legată de scandalul din luna august a acestui an care a avut loc într-o benzinărie din Pitești. Iată […] The post Dani Mocanu a fost



Dani Mocanu a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor, alături de alte 3 persoane. Ce au transmis procurorii

Dani Mocanu și alte trei persoane au fost trimise în judecată pentru tentativă de omor. Acțiunea este legată de scandalul din luna august a acestui an care a avut loc într-o benzinărie din Pitești. Iată […] The post Dani Mocanu a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor, alături de alte 3 persoane. Ce au transmis procurorii appeared first on Cancan.

Dani Mocanu a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor, alături de alte 3 persoane. Ce au transmis procurorii

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Curtea Supremă a Statelor Unite a respins luni contestanțiile făcute de un grup creștin de cadre medicale și de un grup care militează împotriva vaccinurilor privind decizia statului New York de a introducere vaccinarea obligatorie a angajaților

Curtici, din judeţul Arad, este singurul oraş din România care mai are o rată de infectare cumulată la 14 zile ce depăşeşte 3 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori şi anume o incidenţă de 3,9, a informat, luni, Grupul de Comunicare

Mega Company, companie imobiliară specializată în dezvoltarea şi operarea de spaţii industriale şi comerciale, consiliată de echipa de Capital Markets a JLL România, a securizat un credit de 20,6 milioane de euro de la Alpha Bank, pentru

Un târg de Crăciun se va desfășura în curtea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), în perioada 15 - 23 decembrie 2021. Vor participa producători autohtoni de produse agroalimentare. Evenimentul va fi deschis între orele

Ministrul Educației Sorin Cîmpeanu a spus marți că 176 de teste din salivă efectuate la elevi și angajați din învățământ au fost pozitive până acum, iar 45 dintre ele au fost confirmate prin teste

Pentru a marca sărbătoarea Crăciunului, reprezentanţa Comisiei Europene la Stockholm organizează marți, 14 decembrie 2021, un concert de colinde tradiţionale, în colaborare cu reprezentanţele diplomatice ale 16 state membre ale Uniunii Europene.

Samsung şi IBM anunţă un important pas înainte în dezvoltarea cipurilor, care va duce fie la creşterea masivă a autonomiei, fie a performanţei, în funcţie de modul în care va fi implementat designul de la caz la

Testele pentru depistare SARS-CoV-2 rămân în interiorul certificatului COVID, însă Guvernul nu poate da OUG, fiind deja un proiect de lege în Parlament. Un proiect de lege ar urma să fie propus de ministrul Sănătății, potrivit căruia fiecare

Pensiile militare sub 2.500 lei ar putea fi majorate la fel precum cele civile. Este vorba despre indexarea cu 2,6%, însă ea se va face doar dacă deficitul permite. Astfel, pensionarii militari vor beneficia de […] The post Ritm alert de

Comisia Europeană (CE) se alătură eforturilor României în campania de comunicare privind vaccinarea anti-Covid. Drept urmare, CE şi reprezentanţa acesteia în România au lansat, astăzi, o campanie de comunicare privind imunizarea împotriva

Horoscop 16 decembrie 2021. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 16 decembrie

Dorian Popa are acum, la cei 33 de ani, tot ce-și poate dori, însă în copilărie el a trebuit să muncească de la o vârstă fragedă pentru a-și permite mici plăceri. Dorian Popa a mărturisit […] The post Dorian Popa a început să

Imobiliarele, Bursa de Valori şi o nouă afacere - proprie sau nu - sunt primele trei alegeri pentru investiţii de 100.000 de lei în rândul celor mai bogaţi 20% dintre români, arată The Pareto

Dintr-un kilogram de carne de pui cumpărată din magazin, o treime este saramură, care este injectată de procesator în carne, susțin specialiștii. Alte pericole din carnea de pui sunt medicamentele care le sunt administrate animalelor în

A venit și perioada din an asociată cu fuga după cadouri, însă avem vești bune. Dacă vrei să faci un cadou memorabil și cu adevărat util, un laptop este o variantă potrivită. Iar dacă ții cont de recomandările noastre și alegi laptopul

Unul dintre cele mai prăfuite şi lăsate de izbelişte cartiere ale Timişoarei, istoricul Fabric, se va transforma spectaculos în câţiva ani, în urma unei investiţii de fonduri europene. Până atunci însă în Traian a început deja să se

Horoscopul zilei de 17 decembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Taur trebuie să aibă grijă la tot ce ține de sectorul financiar. Luna traversează astăzi

Țările Uniunii Europene pot folosi Paxlovid, pastila anti-Covid a Pfizer, chiar dacă nu a fost terminată evaluarea completă a medicamentului în vederea

CS Mioveni a câștigat dramatic meciul cu Dinamo, scor 2-1. Deian Sorescu, marcatorul golului alb-roșiilor, a oferit primele declarații după eșecul cu

Teo Trandafir este discretă atunci când vine vorba de viața ei personală. Prezentatoarea a fost căsătorită de două ori, dar a preferat să nu mai ofere detalii despre cele două mariaje. Vedeta a fost întrebată, […] The post Teo