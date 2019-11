Dana Badea a rupt tăcerea după ce s-a spus că a fost amanta lui Florin Salam! Ispita de la Insula Iubirii nu se ascunde deloc: “Mă plăteau…” 27.11.2019

Dana Badea, una dintre cele mai voluptoase dansatoare, a rupt tăcerea despre relația pe care a avut-o cu Florin Salam, după ce s-a spus că a fost amanta manelistului. Ispita de la "Insula Iubirii" nu se ascunde deloc și a spus lucrurilor pe



Dana Badea, una dintre cele mai voluptoase dansatoare, a rupt tăcerea despre relația pe care a avut-o cu Florin Salam, după ce s-a spus că a fost amanta manelistului. Ispita de la “Insula Iubirii” nu se ascunde deloc și a spus lucrurilor pe nume, fără menajamente. De ani buni, celebrul cântăreț trăiește alături de Roxana […] The post Dana Badea a rupt tăcerea după ce s-a spus că a fost amanta lui Florin Salam! Ispita de la Insula Iubirii nu se ascunde deloc: “Mă plăteau…” appeared first on Cancan.ro.

Alexandru Mitriță a avut o reacție surprinzătoare după ce Cosmin Contra ar fi luat decizia să nu-l mai cheme la naționala României. Citește mai

Angelina Jolie se află în negocieri pentru a se alătura distribuției unei noi pelicule produsă de „Marvel Studios”. Filmul se va numi „The Eternals” și va fi realizat de Chloe Zao, potrivit „The Hollywood

Celebrul cântăreț, Ed Sheeran, autorul melodiei „Shape of You” a devenit un magnat în imobiliare în doar șapte ani. Acesta deține în prezent nu mai puțin de 13 apartamente și case în Londra, la care se mai adaugă un bar și un

Organizatorii au anunţat primele nume pentru Festivalul JazzTM 2019, care va avea loc în perioada 5-7 iulie, în Piaţa Victoriei din

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3, l-a dat afară pe Ionel Dancă din studio, după ce au avut un schimb de replici contradictorii. Purtătorul de cuvânt al PNL l-a contrazis pe Gâdea cu privire la unele declarații pe

În mod obişnuit, numim vegetarieni acele persoane care nu consumă carne şi fructe de mare. Dieta are atât beneficii, cât şi riscuri, acestea din urmă legate de lipsa anumitor nutrienţi esenţiali din

Talida Grunzac, profesoară de arte plastice şi soţie de preot din Botoşani, a devenit un brand în zona Moldovei în mediul pictorilor care realizează lucrări originale

Texas Holdem este ce mai iubită variantă de poker. Vă vom arăta cum se joacă şi care sunt principalele reguli ale

Uşor de cultivat şi foarte popular în ţările asiatice dar şi în România, unde se găseşte în numeroase gospodării de la ţară, Luffa sau dovlecelul-burete, este o plantă agăţătoare cu un fruct foarte fibros care, bine copt, se utilizează

Surse ale Departamentului de Stat susţin că deţin informaţii potrivit cărora câţiva rezidenţi americani – cetăţeni americani sau persoane cu stat legal în Statele Unite - sunt reţinuţi în taberele de reeducare de la Xinjiang, China,

Lung-metrajul canadian SGaawaay K’uuna, în traducere „Muchie de cuţit” (Edge of the Knife) este singurul film în limba haida, limba în pericol de dispariţie a unei populaţii băştinaşe din Columbia Britanică. Doar aproximativ 20 de membri

La finalul sezonului regulat în Liga Naţională de baschet feminin au fost stabilite cele opt echipe calificate în play-off, iar clasamentul iniţial a suferit modificări, după ce echipele Rapid Bucureşti şi ACS Târgu Secuiesc au fost penalizate

Toate acţiunile lui Dragnea în lupta sa cu justiţia au un singur scop: să-l scape de puşcărie. Şi greşeşte amarnic crezând că populaţia nu pricepe acest lucru simplu. Toate aberaţiile privind abuzurile „inimaginabile” din justiţie,

Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a fost eliminată de cehoaica Karolina Pliskova (27 de ani, 7 WTA), scor 5-7, 1-6, în semifinalele turneului de la Miami. După două game-uri consecutive pierdute de la scorul de 5-3, Halep a simțit nevoia unei

Horoscop 29 martie 2019. Citeşte previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 29 martie 2019 - Berbec: Poate fi o zi destul de zgomotoasă, în care să simți nevoia să te retragi, pe fondul oboselii acumulate sau, pur și simplu, pentru că alegi să

Multe din terapiile care se fac la clinica lui Becali nu sunt validate ştiinţific şi nu sunt recomandate de comunitatea oncologilor serioşi. În medie, zi de zi, trei bolnavi de cancer fac hipertermie totală la clinica Imunomedica. O spun chiar

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, joi, că proiectul ordonanţei de urgenţă de modificare a OUG 114, care ar urma să fie discutat vineri în şedinţa de guvern, aduce modificări atât în cazul sistemului bancar, al fondurilor de pensii,

Olympus a împlinit recent zece ani de prezenţă la raft pe piaţa locală. Această perioadă se traduce prin dedicare, muncă, dezvoltare continuă şi bine întors către comunitate. Sunt zece ani de când Olympus şi-a dezvoltat constant portofoliul

Guvernul a adoptat în şedinţa de Guvern de vineri o ordonanţă care ar putea duce la limitatea activităţii pe piaţa din România a Uber şi Bolt

Directorul executiv al Asociaţiei pentru Democraţie Participativă ADEPT, Igor Boţan, consideră că cea mai „naturală” coaliţie în următorul Parlament este cea formată de Partidul Socialiştilor cu Partidul Democrat. Potrivit lui, acest