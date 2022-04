Dan Şucu a investit jumătate de milion de euro la Imperiul Leilor. Un antreprenor de 61 de ani l-a convins! 27.04.2022

27.04.2022 Dan Şucu a investit jumătate de milion de euro la Imperiul Leilor. Un antreprenor de 61 de ani l-a convins! Sorin Cristea s-a prezentat în faţa investitorilor de la Imperiul Leilor pentru a le arăta casele viitorului. Antreprenorul de 61 de ani a reuşit să îl convingă pe Dan Şucu să investească în afacerea sa. Sorin […] The post Dan Şucu a



Dan Şucu a investit jumătate de milion de euro la Imperiul Leilor. Un antreprenor de 61 de ani l-a convins!

Sorin Cristea s-a prezentat în faţa investitorilor de la Imperiul Leilor pentru a le arăta casele viitorului. Antreprenorul de 61 de ani a reuşit să îl convingă pe Dan Şucu să investească în afacerea sa. Sorin […] The post Dan Şucu a investit jumătate de milion de euro la Imperiul Leilor. Un antreprenor de 61 de ani l-a convins! appeared first on Cancan.

Dan Şucu a investit jumătate de milion de euro la Imperiul Leilor. Un antreprenor de 61 de ani l-a convins!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

O tornadă formată în provincia canadiană Saskatchewan a fost surprinsă în imagini care s-au viralizat pe rețelele de socializare, au relatat Canadian Broadcasting Corporation și Global News Canada. Mai multe furtuni au zguduit vestul provinciei

A treia doză de vaccin anti-COVID-19 poate creşte nivelul anticorpilor la persoanele care au beneficiat de un transplant de organe. Cel puțin așa arată rezultatele unui studiu publicat, luni, de revista medicală americană Annals of Internal

Varianta Delta (indiană) a virusului SARS-CoV-2 avansează în Germania, unde, în săptămâna 31 mai – 6 iunie, reprezenta deja 6,2% din totalul mutațiilor analizate. Procentul este de două ori mai mare în raport cu cel constatat în

Pandemia a adus schimbări permanente în comportamentul de consum al clienților. Astfel, românii s-au îndreptat cu precădere spre canalele digitale pentru a-și face cumpărăturile, iar 56% dintre aceștia

În ciuda intenției de a fi scurt, voi reproduce în întregime comunicatul postat zilele trecute pe site-ul CSA Steaua sub titlul "Clubul Sportiv al Armatei Steaua a fost felicitat de organizatorii Euro 2020".

Puțin peste 29.000 de persoane au fost vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 24 de ore, potrivit datelor oficiale transmise, joi, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare. În ultimele 24 de ore, 12.504 persoane s-au

Investiţiile insuficiente realizate în sectorul cuprului în ultimul deceniu provoacă probleme la nivelul ofertei în prezent, într-un moment în care preţurile au crescut puternic, iar iniţiativele verzi impulsionează cererea pentru acest metal,

O deciziei a Fed de înăsprire a politicii monetare ar putea afecta pieţele emergente dependente de dolarul american, iar Turcia este în prima linie, scrie The Wall Street

Biletul Zilei de ieri a fost din nou câștigător. Selecțiile din fotbal și tenis ne-au livrat cel de-al treilea „verde” consecutiv. Astăzi vom paria exclusiv pe meciuri de la EURO 2020 în încercarea de a […] The post Biletul Zilei: EURO

În noaptea dintre miercuri și joi, în plin entuziasm pentru Locatelli, un telespectator i-a transmis lui George Dobre un mesaj care a căzut ca o bombă, deși era o evidență. O evidență neluată în seamă: grupele finale, trase la sorți,

Moscova monitorizează îndeaproape evoluţiile din jurul unei potenţiale baze militare turce în Azerbaidjan, o mişcare care ar putea obliga Rusia să ia măsuri pentru protejarea propriei securităţi şi a intereselor, a transmis vineri Kremlinul,

Nu mai e o noutate că FCSB trebuie să plătească o căruță de bani ca urmare a modului în care s-a purtat cu unii dintre foștii săi jucători. Cu care a ajuns la litigii, și le-a pierdut, deoarece Gigi Becali și-a închipuit că-i e permis să

Franţa pare în pragul unei crize de isterie anti-Macron şi întrebarea este cât din aceste răbufniri nervoase din partea dreptei radicale sunt spontane şi cât sunt calculate. Totuşi, ele nu par menite să o favorizeze pe Le Pen cât să lovească

Salariul mediu a crescut cu 11,9% în aprilie 2021 comparativ cu aprilie 2020 şi a ajuns la 3.561 de lei net, potrivit

Grupul italian glam rock Måneskin, care a câştigat ediţia de anul acesta a concursului Eurovision, a ajuns pentru prima dată între primele zece clasate în topul britanic al

Compania chineză Broad Group a reușit să construiască de la 0 un bloc de 10 etaje, finisat complet, cu instalații electrice și sisteme de țevi, în mai puțin de 29 de ore, folosind o metodă de construcție modulară, scrie Global Construction

Recentul anunţ al grupului german Dräxlmaier care spune că va construi o fabrică de baterii pentru maşini electrice la Timişoara aduce în prim-plan una dintre cele mai stringente probleme, structurale, ale economiei româ­neşti: de ce nu

Cu busturi mai mici sau mai mari, reprezentantele sexului frumos le-au oferit celor din jur imagini pe care, cu siguranță, nu le vor uita prea curând. CANCAN.RO a făcut retrospectiva ultimelor veri și vă prezintă […] The post Ups! Vedetele,

Ploile torenţiale au făcut ravagii şi în judeţul Călăraşi. Un număr de 50 de gospodării din comuna Dragalina au fost inundate, la faţa locului intervenind miliarii de la ISU pentru evacuare

Bucureştiul, care inclu­de şi judeţul Ilfov, are cel mai mare sold al fi­nan­ţărilor acor­date popu­laţiei şi com­pa­niilor, în lei şi valută, la finalul lunii aprilie 2021, de circa 113,78 mld. lei, cu 9,5% mai mult com­parativ cu