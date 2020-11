Dan Petrescu s-a răzgândit, nu mai pleacă de la CFR Cluj după meciul cu AS Roma 04.11.2020

04.11.2020 Dan Petrescu s-a răzgândit, nu mai pleacă de la CFR Cluj după meciul cu AS Roma Antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, s-a răzgândit şi nu mai pleacă de la clubul ardelean după meciul cu AS Roma, dar anunţă că îşi ia o perioadă de pauză după partida cu FC Argeş, profitând de întreruperea competiţională pentru



Dan Petrescu s-a răzgândit, nu mai pleacă de la CFR Cluj după meciul cu AS Roma

Antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, s-a răzgândit şi nu mai pleacă de la clubul ardelean după meciul cu AS Roma, dar anunţă că îşi ia o perioadă de pauză după partida cu FC Argeş, profitând de întreruperea competiţională pentru întâlnirile echipelor naţionale.

Dan Petrescu s-a răzgândit, nu mai pleacă de la CFR Cluj după meciul cu AS Roma

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Nu toată lumea se bucură să dea gol după gol cu Messi, Ronaldo sau Mbappe. Pentru cei care vor o provocare există și alte echipe bune. Pentru jucătorii casual, Real Madrid, Barcelona, Juventus sau Manchester City sunt câteva dintre

Care a fost răspunsul Vioricăi Dăncilă atunci când a fost întrebată dacă are cască în ureche. ”Ar fi o lipsă de respect. Nu există niciun prompter, nu există absolut nimic. Nu am căști. Nu am făcut așa ceva și nu voi face așa

Alianţa Nord-Atlantică a decis să-şi extindă prezenţa în spaţiu - al cincilea domeniu operaţional, după cele ale aerului, terestru, maritim şi cibernetic - au declarat marţi surse pentru

Aproape 60% din băncile germane percep dobânzi negative pentru depozitele clienţilor corporate şi peste 20% procedează în mod similar în cazul clienţilor individuali, relevă noi date publicate recent, potrivit Financial

Avea doar 18 ani și era campioană la box. Vestea că a încetat din viață în urma unui tragic accident a produs un șoc printre sportivii care o cunoșteau, iar familia este în înmărmurită de durere. Amina Bulakh a murit după ce a fost

EDITIA 8 // Prietenii lui Ovidiu - Invitat: Cornel

Acţiunile Advanced Micro Devices (simbol bursier - AMD), compania americană specializată în producerea de semiconductoare pentru echipamente IT, s-au apreciat marţi pentru a noua şedinţă la rând şi au atins maximul ultimilor 13 ani, potrivit

Preşedintele sârb Vucici a ordonat o anchetă în legătură cu un videoclip care arăta cum un ofiţer rus de informaţii îi dă bani unui agent sârb

CSM Volei Alba Blaj a pierdut ieri primul meci din acest sezon de Liga Campionilor. Campioana României s-a înclinat în fața echipei franceze Nantes VB cu 1-3 (19-25, 25-20, 12-25, 16-25) în grupa D. „Adversarele noastre au jucat foarte bine

„Anul 2020 s-ar putea dovedi un an bun pentru pieţele

Recent, în acelaşi complex, a mai închiriat birouri o altă companie din IT, Endava, care a contractat 2.100 de metri pătraţi, dar într-o altă clădire din Iulius

Au apărut primele reacţii în cazul mamei surdo-mute din Buzău care a reclamat la Protecţia Copilului că, după ce a fugit din căminul conjugal sătulă de bătăi, fiica ei de aproape doi ani a rămas în grija bărbatului violent şi instabil

Peste 78.000 de români au votat în străinătate pentru cel de al doilea tur al alegerilor prezidenţiale până la ora 20:00, potrivit datelor Biroului Electoral Central (BEC), cu 18.000 mai mulți față de aceeași oră în primul tur. Până la ora

Poliţiştii români şi partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, în ultima săptămână, peste 780 de persoane, 61 de autovehicule, 33 de documente şi o plăcuţă de înmatriculare ce făceau obiectul unor semnalări

Emoţia este puntea care leagă conştientul de inconştient. Cu scopul de a ne ajuta să ne înţelegem mai bine, Hans Steiner, profesor de psihiatrie şi ştiinţe ale comportamentului explică ce putem face pentru a ne cunoaştem mintea înţelegând

În fotbalul de astăzi, jucătorii de bandă au devenit cei mai importanți pentru atacul unei echipe. Asta este valabil și în FIFA. Atacanți ca Lewandoski, Kane sau Ibrahimovic nu ar mai avea același impact dacă nu ar fi sprijiniți de

Simona Halep, 28 de ani, a fost cerută în căsătorie de Toni Iuruc, 40 de ani, iar petrecerea a avut loc sâmbătă seară. Cei doi îndrăgostiți au sărbătorit evenimentul alături de apropiați, la un club din Mamaia. „Totul a fost ținut

Meteorologii au instituit, duminică, Cod galben de burniţă şi polei în localităţi din şase judeţe din Moldova, pentru următoarele ore. Astfel, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie

Operatorul aerian naţional Finnair din Finlanda a fost nevoit să anuleze 276 de zboruri programate atât duminică cât şi luni, după eşuarea încercărilor de a rezolva un conflict de muncă la serviciul poştal, care a determinat mai multe

Secţiile de votare pentru alegerea consiliilor districtuale din Hong Kong s-au închis duminică după o participare record, informează Agerpres. Peste 2,7 milioane de oameni au votat până la ora locală 20:30 (12:30 GMT), adică aproximativ două