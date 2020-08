Dan Petrescu, „dezumflat” după remiza albă cu Sepsi, din Liga 1! „Merg pe drumul meu!” 30.08.2020

30.08.2020 Dan Petrescu, „dezumflat” după remiza albă cu Sepsi, din Liga 1! „Merg pe drumul meu!” CFR Cluj nu a reușit decât o remiză în Liga 1, scor 0-0 cu Sepsi, al doilea meci consecutiv în care Ciprian Deac irosește o lovitură de la 11 metri. CFR Cluj a dominat meciul cu Sepsi, a ratat câteva ocazii, inclusiv un penalty trimis în bară



Dan Petrescu, „dezumflat” după remiza albă cu Sepsi, din Liga 1! „Merg pe drumul meu!”

CFR Cluj nu a reușit decât o remiză în Liga 1, scor 0-0 cu Sepsi, al doilea meci consecutiv în care Ciprian Deac irosește o lovitură de la 11 metri. CFR Cluj a dominat meciul cu Sepsi, a ratat câteva ocazii, inclusiv un penalty trimis în bară de Ciprian Deac, dar nu a reușit să […] The post Dan Petrescu, „dezumflat” după remiza albă cu Sepsi, din Liga 1! „Merg pe drumul meu!” appeared first on Cancan.ro.

Dan Petrescu, „dezumflat” după remiza albă cu Sepsi, din Liga 1! „Merg pe drumul meu!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Campania arheologică desfăşurată în situl de la fosta Mănăstire cisterciană din Igriş, una dintre cele mai importante din Regatul Maghiar medieval, s-a încheiat cu descoperirea unei biserici mai vechi decât biserica

Agenţia de brokeraj Dunwell, un business fondat în urmă cu doi ani de Marian Orzu, Daniel Cautiş şi Laurenţiu Badea, a intermediat tranzacţii de aproximativ 45.000 de metri pătraţi de spaţii industriale şi logistice în primul semestru al

Consilierii judeţeni din Prahova au decis, miercuri desfiinţarea Spitalului de Obstetrică Ginecologie din Ploieşti. În urma votului, Maternitatea va deveni secţie exterioară a Spitalului Judeţean. Hotărârea a fost luată în unanimitate, în

Daniel Anghel, partener la PwC, a spus în cadrul unui eveniment organizat de compania de consultanţă şi audit că modificările care se vor a fi aduse Codului fiscal sunt în legătură cu situaţia bugetară, iar îngrijorările sunt cauzate mai

Televiziunea Română a înlocuit în grila de weekend a TVR International două filme cu actorul Mircea Diaconu (69 de ani), acum candidat la prezidenţiale, cu alte

Lionel Messi, 32 de ani, ar fi suferit, la antrenament, o recidivă a leziunii la muşchiul solear drept. Căpitanul Barcelonei ar putea rata încă patru meciuri din campionat şi, cel puţin, prima etapă din Ligă. Pe de o parte, se agită să rezolve

Creşterea anuală a productivităţii s-a situat în medie la aproximativ 0,5% de la criza financiară faţă de peste 2% anterior, iar recent a înregistrat

ADA Fabrica de Mobilă, unul dintre cei mai mari zece producători de mobilă de pe plan local, a raportat în 2018 o cifră de afaceri de 182 de milioane de lei (39 mil. euro), în scădere cu aproape 7% faţă de anul anterior, arată datele de la

Horoscop 30 august Berbec Zona partenerială fiind activată, eşti motivat să faci rapid impresie la locul de muncă dar şi să priveşti lucrurile într-o manieră cât de poate de cerebrală, bazată pe

Chiar și atunci când oamenii au păreri diferite este minunat să poată avea o discuție incitantă fără ca cineva să se enerveze ori să se simtă jignit. Sigur, acesta este un mod de comunicare al

Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare (AURSF) a transmis recent Ministerului Finantelor Publice un document care conţine mai multe amendamente la forma propusă a noului program “O familie, o casa”, unul dintre acestea referindu-se

S-a decis când şi unde se va desfăşura finala ediţiei din 2020, cea cu numărul 65 a concursului muzical

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, atenţionări nowcasting Cod galben de vreme instabilă, valabile în mai multe zone din Oltenia, Transilvania şi Banat. Conform

Românii lasă an de an circa 15 mld. lei în restaurantele, cantinele, cafenelele şi barurile locale, pe o piaţă extrem de fragmentată, cu zeci de mii de jucători. Piaţa a crescut constant în ultima perioadă ca urmare a majorărilor salariale pe

Sorana Cîrstea o întâlnește azi pe Taylor Townsend, cea care a eliminat-o de la US Open pe Simona Halep. Meciul va fi de la ora 18:00, pe arena „Louis Armstrong”, în direct la Eurosport și liveTEXT pe GSP.ro Taylor Townsend a avut multe

Kayserispor, echipa lui Silviu Lung Jr., a pierdut dramatic în fața lui Galatsaray, scor 2-3. Kayseri a condus cu 1-0 şi a egalat la doi în prelungiri în inferioritate, dar a pierdut la ultima fază. Abdennour, Pedro Henrique şi Bulut, respectiv

O singură medalie a cucerit România în prima zi a finalelor de la Linz. Performerii zilei, băieții din barca de patru rame. Trei finale cu români, dar o singură medalie după prima zi a finalelor la Campionatele Mondiale de la Linz (Austri).

Instituţiile care au nevoie de cazierul fiscal al unui contribuabil nu vor mai putea să i-l ceară acestuia, ci vor fi obligate să îl solicite direct de la ANAF, care este de asemenea obligată să îl pună la dispoziţie în format

Românii au cumpărat 3.541 de autoturisme ecologice în primele şapte luni ale anului, cu 60% mai multe decât în urmă cu un an, în aceeaşi perioadă, reiese din datele Asociaţiei Producătorilor

Uraganul Dorian, inclus în categoria 4 pe scara Saffir-Simpson (ce conţine cinci trepte), s-a apropiat ameninţător duminică dimineaţă de Bahamas, însă ar putea să ocolească statul american