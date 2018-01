Dan Nistor nu mai rezistă! A răbufnit la adresa lui Petrescu: "Spune-mi, nene, de ce nu joc! Văd că sunt propus peste tot, la Astra, Steaua, Craiova, Dinamo" 08.01.2018

08.01.2018 Dan Nistor nu mai rezistă! A răbufnit la adresa lui Petrescu: "Spune-mi, nene, de ce nu joc! Văd că sunt propus peste tot, la Astra, Steaua, Craiova, Dinamo" Așa cum Gazeta Sporturilor a anunțat în exclusivitate, Dan Nistor află astăzi dacă va reveni la Dinamo, echipă de la care a plecat în vară la CFR Cluj. Mijlocașul de 29 de ani este nemulțumit că nu joacă la formația lui Dan



Dan Nistor nu mai rezistă! A răbufnit la adresa lui Petrescu: "Spune-mi, nene, de ce nu joc! Văd că sunt propus peste tot, la Astra, Steaua, Craiova, Dinamo"

Așa cum Gazeta Sporturilor a anunțat în exclusivitate, Dan Nistor află astăzi dacă va reveni la Dinamo, echipă de la care a plecat în vară la CFR Cluj. Mijlocașul de 29 de ani este nemulțumit că nu joacă la formația lui Dan Petrescu și a avut o răbufnire la adresa antrenorului, spunând că acesta îl ignoră și nu-i explică de ce nu contează. "Nimeni n-a vorbit cu mine. Eu mă pregătesc, trag tare, dar nimic. ...

Dan Nistor nu mai rezistă! A răbufnit la adresa lui Petrescu: "Spune-mi, nene, de ce nu joc! Văd că sunt propus peste tot, la Astra, Steaua, Craiova, Dinamo"

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Există un acord între Astra și Cluj pentru transferul mijlocașului ofensiv pe care-l voia și Becali, Alexandru Ioniță. Gigi rămâne singur în cursa pentru tânărul de la Botoșani, Olimpiu Moruțan, o consolare de peste un

Cel mai bun loc ocupat la un Mondial de adversara României din „optimi”, Cehia, e 13 la ediția din 1997. Marian Ursescu, specialistul GSP în handbal feminin, este în Germania, de unde transmite cele mai interesante

Programul RATB de Crăciun 2017. Regia Autonomă de Transport București (RATB) a anunțat, prin intermediul unui comunicat, programul mijloacelor de transport în comun, de Crăciun. Astfel, în zilele de Ajun și de Crăciun (24, 25, 26), parcul

Reprezentanţii Poliţiei Judeţene Bistriţa-Năsăud au anunţat că s-au autosesizat în cazul copilului terorizat şi ameninţat cu un băţ de un bărbat costumat în Moş Crăciun şi au identificat persoanele care apar în înregistrarea pe care

Lili Sandu nu se poate bucura aşa cum trebuie de această perioadă frumoasă a sărbătorilor de iarnă. Tatăl vedetei a murit în urmă cu şapte ani, iar Lili Sandu nu poate trece încă peste durerea provocată de pierderea

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, sâmbătă dimineaţă, o atenţionare meteo cod galben de vreme rea. Citește mai

Un bărbat este investigat după ce şi-a lovit cu piciorul fiul, pentru că nu putea să stea în picioare pe asfaltul acoperit de gheaţă. Incidentul s-a petrecut în Bishek, capitala Kârgâstanului, şi a fost filmat de un

Ponderea asigurării locuinţelor de către persoanele fizice pe piaţa de asigurări din Republica Moldova nu ajunge nici măcar la 1%. Până în data de 30 septembrie, moldovenii şi-au asigurat locuinţele în valoare de aproape 9 milioane de lei,

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat sâmbătă, că vrea puteri sporite pentru poliţişti şi va angaja mai mulţi agenţi, încercând în felul acesta să stopeze incidente precum cele din ultimele zile care au pus în pericol viaţa

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri seară că liberalii susţin varianta alegerilor anticipate, punctând că PSD nu mai are legitimitate, în contextul în care programul de guvernare nu mai are nicio legătură cu cel prezentat în

Trei dintre secunzii echipelor naţionale, Jerry Gane, Răzvan Rotaru şi Leontin Toader, au asistat aseară, la Ploieşti, la partida dintre Juventus şi Astra, 0-1 disputată pe arena "Ilie Oană". Alex Ioniţă a fost atent urmărit în partida

Regia Autonomă de Transport Bucureşti (RATB) a anunţat programul mijloacelor de transport în comun de Crăciun şi de Revelion. Astfel, atât pe 24, 25, 26 decembrie, cât şi pe 31 decembrie transportul de persoane va fi asigurat de RATB, parcul

"Salvator Mundi", de Leonardo da Vinci, devenit cel mai scump tablou din lume după ce a fost vândut la licitaţie pentru suma de 450,3 milioane de dolari, în noiembrie, a fost achiziţionat de autorităţile din Abu Dhabi.

Cu toate acestea, există gândacul numit Scutigera coleoptrata, din clasa miriapodelor, care are corpul alungit, plat, segmentat şi conţine câte o pereche de picioare pe fiecare segment, pe care nu ar trebui să-l striveşti, acesta

Conceptul de horoscop intunecat a intrat in cultura pop in 2001, atunci cand a fost lansat filmul “13 fantome”. Acolo este descris un zodiac al iadului format din 12 spirite ale unor oameni care au murit in mod violent si un

Peste 100.000 de români lucrează în IT, domeniul care, împreună cu tehnologia comunicării, depăşeşte 6% din PIB. Cifra de afaceri s-a dublat, iar numărul firmelor de IT a crescut cu 50% în ultimii şase ani, conform unui studiu. Competiţia

Un adolescent de 16 ani, îmbrăcat în Moş Crăciun, ar fi fost agresat de agenţii de pază a unui centru comercial din capitală. Incidentul a avut loc într-un centru comercial din Capitală, unde copilul, îmbrăcat în Moş Crăciun, ar fi adunat

Specialiştii de la Grădina Zoologică din Berlin - Tierpark Zoo - aşteaptă cu speranţă şi anxietate să vadă dacă un pui de urs polar născut joi va supravieţui primelor zile după naştere, o

Cinci persoane, între care patru militari ucraineni, au fost ucise sâmbătă în estul Ucrainei în timpul unor noi confruntări între armata ucraineană şi rebelii separatişti proruşi,

Viitorul a învins pe propriul teren Concordia Chiajna, scor 3-0, după un meci foarte bun reușit de George Țucudean, care a bifat o "dublă". Atacantul echipei lui Hagi a deschis scorul după o jumătate de oră, când a profitat de o eroare