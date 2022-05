Dan Negru, mesaj acid după scandalul Eurovision: ”Moldovenii au c*&^%” 15.05.2022

15.05.2022 Dan Negru, mesaj acid după scandalul Eurovision: ”Moldovenii au c*&^%” Dan Negru a postat un mesaj acid pe pagina sa de Facebook, prezentatorul de televiziune fiind revoltat de faptul că juriul din România nu a dat niciun punct pentru piesa ”unionistă” ”Trenulețul” a trupei Zdob […] The post Dan Negru,



Dan Negru, mesaj acid după scandalul Eurovision: ”Moldovenii au c*&^%”

Dan Negru a postat un mesaj acid pe pagina sa de Facebook, prezentatorul de televiziune fiind revoltat de faptul că juriul din România nu a dat niciun punct pentru piesa ”unionistă” ”Trenulețul” a trupei Zdob […] The post Dan Negru, mesaj acid după scandalul Eurovision: ”Moldovenii au c*&^%” appeared first on Cancan.

Dan Negru, mesaj acid după scandalul Eurovision: ”Moldovenii au c*&^%”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Preţurile unor materii prime, de la porumb, grâu şi soia la petrol şi cherestea sunt în scădere pe pieţele internaţionale pe fondul dorinței Chinei de a calma boom-ul din acest sector şi al

Croatul Ante Puljic (33 de ani) s-a săturat de situația de la Dinamo și este gata să plece. Fundașul central este unul dintre cei mai importanți jucători de la Dinamo și a fost căpitanul echipei la începutul sezonului, dar din cauza

Imagini cu dezastrul de la Petromidia, unde un incendiu devastator a izbucnit vineri, au intrat în posesia site-ului G4Media. În fotografiile de după deflagrație, obținute de la un insider, se văd mai multe instatații arse și contorsionate, unele

Comisia Europeană a aprobat solicitarea Ministerului Finanţelor de a prelungi programul IMM Invest România şi subprogramul Agro IMM Invest până la data de 31 decembrie 2021 şi de a majora plafoanele schemei de ajutor de stat de la 800.000 euro la

Festivalul Neversea 2021 a fost amânat pentru anul viitor, anunță Realitatea

Sorana Cîrstea (31 de ani, 45 WTA) a explicat de ce nu va reprezenta România la Jocurile Olimpice din această vară. Lipsa jucătoarelor din România de pe tabloul de simplu de la Jocurile Olimpice a cauzat un scandal de proporții în tenisul

Irina Begu și-a motivat luni decizia de se retrage de la Jocurile Olimpice prin faptul că a fost diagnosticată cu mononucleoză, într-un interviu acordat treizecizero.ro. Este a treia sportivă care își anunță retragerea de la Tokyo pe motive

Cuba a fost lovită de furtuna tropicală Elsa după ce trei oameni au murit în alte regiuni din Caraibe, scrie AFP. Aceasta a ajuns deasupra Mării Caraibelor la ora 22.00 GMT, la 90 de kilometri sud de

Gigi Becali continuă curățenia la FCSB. După Buziuc, Filip, Alexandru Stan și Robert Ion, vicecampioanei României se va despărți și de Gabriel Simion (23 de ani, mijlocaș). Venit la FCSB vara trecută după ce a fost împrumutat la Astra

Comitetul Național de Vaccinare anti-COVID a anunțat luni, 5 iulie, că 16.455 de persoane s-au imunizat în ultimele 24 de ore. Numărul este în creștere față de ziua precedentă, când s-a înregistrat cea mai scăzută prezență zilnică la

Poliţiştii de frontieră au găsit, astăzi, în jurul orei 12.00, cadavrul unui bărbat, plutind pe Dunăre, în zona Portului

Fondurile administrate de olandezii de la NN, printre care NN Pensii, NN Asigurări de Viaţă, au ajuns la o deţinere de 5,01% din Nuclearelectrica – singurul producător de energie nucleară din România, potrivit unui raport publicat la

Un bărbat, în vârstă de 75 ani, care conducea o motocicletă pe DN1, între localitățile Vlădeni și Perșani din județul Brașov, a lovit un indicator rutier și a părăsit partea

Fiica unui dintre angajații răniți în urma exploziei de la Petromidia a cerut transferul tratălui său în străinătate și, potrivit declarației făcute în direct la Realitatea Plus, a obșinut acordul de principiu, urmând să fie stabilite

Preşedintele Klaus Iohannis a început luni seria de consultări cu mediul politic şi cu partenerii sociali pe tema proiectului "România Educată", în contextul finalizării dezbaterii publice. Luni,

Magazinele au avut în luna mai vânzări mai mari cu 18%, iar la cinci luni avansul a fost de 13,7%. În mai, vânzările de carburanţi au urcat cu 32%. Afacerile din comerţul cu amănuntul au crescut în luna mai

Un cutremur cu magnitudinea 4.4 s-a produs, marți după-amiază, în Vrancea, la o adâncime de 80 de kilometri. Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, marți la ora

Alegerile interne din PNL seamănă cu o disecție pe un cadavru politic. Ies la iveală conflicte vechi și noi, dușmănii ireconciliabile, fapte mizerabile din trecutul candidaților. Aici nu asistăm doar

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a adăugat marți seară două noi antiinflamatoare pe lista medicamentelor recomandate pentru tratamentul împotriva COVID-19. Este vorba despre tocilizumab şi sarilumab, relatează miercuri dpa, citată de

O șoferiță din Sebeș a fost prinsă cu o alcoolemie de 0.05 la mie, în timp ce conduce un autoturism. Astfel, oamenii legii i-au dat la acel moment un avertisment și suspendarea carnetului de concedere […] The post A scris doar 4 cuvinte pe