Dan Negru, încă un “tun” financiar. Ce afacere îi aduce mii de euro. “Angajează muncitorii cu ziua!” 22.06.2021

22.06.2021 Dan Negru, încă un “tun” financiar. Ce afacere îi aduce mii de euro. “Angajează muncitorii cu ziua!” Dan Negru are o afacere care îi rotunjește veniturile cu mii de euro. Angajează muncitorii cu ziua și chiar și el pune mâna la muncă atunci când este cazul. Cel supranumit drept “Regele audiențelor” are, […] The post Dan Negru, încă



Dan Negru, încă un “tun” financiar. Ce afacere îi aduce mii de euro. “Angajează muncitorii cu ziua!”

Dan Negru are o afacere care îi rotunjește veniturile cu mii de euro. Angajează muncitorii cu ziua și chiar și el pune mâna la muncă atunci când este cazul. Cel supranumit drept “Regele audiențelor” are, […] The post Dan Negru, încă un “tun” financiar. Ce afacere îi aduce mii de euro. “Angajează muncitorii cu ziua!” appeared first on Cancan.

Dan Negru, încă un “tun” financiar. Ce afacere îi aduce mii de euro. “Angajează muncitorii cu ziua!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Centrul de comandă coordonat de Raed Arafat a făcut o analiză care a cuprins toate localitățile care au cel puțin un caz de COVID raportat în decurs de 14 zile. Secretarul de stat în MAI a explicat cum

FCSB - CFR Cluj, derby-ul Ligii 1, care trebuia să se dispute în această seară, a fost amânat după apariția unui caz de coronavirus în cadrul echipei lui Dan Petrescu. Potrivit informațiilor GSP.ro, confirmate de cei implicați, fotbalistul

Senatorii au votat ieri legea care instituie noi reguli pentru persoanele care vin în ţară din zone de risc, pentru cei confirmaţi pozitiv cu COVID-19, dar şi pentru cei care au avut contact direct cu persoanele infectate. Legea va intra în vigoare

Pretenţia absurdă avuta de finanţatorul echipei FCSB, Gigi Becali, care a cerut redeschiderea stadioanelor de fotbal, a primit o replică fermă din partea ministrului Tineretului şi Sportului, Ionuţ

Lucrările de construcţii au crescut în primele 5 luni ale anului cu 22% prin comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Construcţiile ingi­nereşti (lucrările de infrastructură) au crescut cu aproape 40%, în vreme ce construcţiile noi au

Într-un interviu difuzat duminică de BBC, ambasadorul Rusiei în Marea Britanie respinge implicarea ţării sale în atacuri cibernetice vizând sustragerea cercetărilor despre crearea unui vaccin împotriva coronavirusului SARS-CoV-2, relatează AFP.

Stine Oftedal (Gyor / Norvegia) va fi regină pentru un an, în timp ce la masculin, titlul i-a revenit lui Niklas Landin (THW Kiel / Danemarca). Federația Internatională de Handbal (IHF) a anunțat sâmbătă numele celor mai buni handbaliști ai

Georgette Mosbacher, ambasadoarea SUA la Varșovia a luat apărarea Poloniei față de criticile de la Bruxelles pentru situația statului de drept. Criticile UE au mers prea departe, a

Valoarea activelor totale aflate în administrare, la nivelul întregului sistem de pensii private, a ajuns finele lunii martie la 62,55 miliarde de lei (12,96 miliarde de euro), în creştere cu 17,56% faţă de martie 2019, cea mai mare parte,

Dragoş Manolescu, director general adjunct al OTP Asset Management, administrato­rului de fonduri cu active totale de 520 de milioane de lei şi o cotă de piaţă de 1,2%, spune că perioada vacanţelor de vară se poate observa în rulajele scăzute

Chelsea a câștigat semifinala Cupei Angliei cu Manchester United, scor 3-1, și o va înfrunta pe Arsenal în ultimul act. Finala Cupei Angliei, Arsenal - Chelsea, se va disputa pe 1 august, pe Wembley. Accidentarea gravă suferită de Bailly în

Iranul a executat astăzi o persoană care a fost găsită vinovată de localizarea generalului Qassem Soleimani, ucis apoi într-un atac cu dronă, transmite AFP. Mahmoud Moussavi Majd a fost condamnat

Un număr de 93 de persoane de la cel mai mare combinat de procesare a cărnii din România, Smithfield, din județul Timiș, au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus, astfel că s-a decis

La trei luni după ce s-a vindecat, un doctor de la Sheba Medical Center, din orașul Ramat Gan (Israel), s-a reinfectat cu COVID-19, relatează The Jeruselam Post. Este al doilea caz de la acest spital în care un pacient care s-a însănătoșit s-a

Angajata unui magazin alimentar din Baia Mare a fost pălmuită de o tânără, după ce i-a cerut acesteia să folosească masca în interiorul

Începând de astăzi, 20 iulie, Paul Muntenescu s-a alăturat echipei Antena Group în rolul de Head of Online Business. Acesta a început în presa scrisă și în ultimii 10 ani s-a ocupat de strategia de digital

Prestigioasa publicație France Football a anunțat că nu va decerna Balonul de Aur în acest an. „Având în vedere circumstanțele excepționale, pentru prima dată din 1956, Balonul de Aur nu va fi acordat”, se arată în comunicatul

Un al treilea angajat din Televiziunea Publică a fost depistat pozitiv la testul COVID-19, conform unui comunicat al TVR. Pe 9 iulie, Libertatea a scris despre primul caz de coronavirus la televiziunea publică, un tehnician de regie de la Departamentul

Horoscopul zilei de 21 iulie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru

Dependenţa se referă la o situaţie de “intoxicaţie” cronică, care rezultă din administrarea repetată a ceva dăunător în sine sau devenit dăunător prin exces şi nevoia de a continua această administrare. Astfel, o persoană poate