Dan Negru detonează ”bomba” pentru finalul lui 2021! “Confirm, se face al 22-lea Revelion!” “Anul acesta îi bat pe cei de la BBC” 26.10.2021

Este oficial, al 22-lea Revelion cu Dan Negru va fi difuzat în noaptea dintre ani! „Regele audiențelor" detonează "bomba", în exclusivitate pentru CANCAN.RO, și anunță că și anul acesta va fi prezent la datorie. Mai mult

Ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, a preluat, marți dimineață, exercitarea mandatului de prim-ministru interimar, în urma desemnării sale de către președintele Klaus

Discounterul german Kik a ajuns la 54 de magazine în România după ce în 2020, în plină pandemie, compania activă în domeniul modei a inaugurat 17 unităţi cu care a acoperit mai multe oraşe din

Trei tineri au fost arestaţi după ce au dat o spargere. Au intrat într-o casă din Brad, sub pretextul că dau făină din partea unui partid

Ziua bună se cunoaște de dimineață și trebuie să înceapă cu zâmbetul pe buze, așa că ți-am pregătit un banc numai bun. Protagoniștii bancului de azi sunt un tată și cei trei copii ai acestuia, […] The post Bancul zilei| Detectivii

În lumea post-pandemică, industriile se îndreaptă din ce în ce mai mult spre inovaţie, inclusiv în sectorul aviaţiei, astfel încât una dintre cele mai mari companii aeriene a început deja să îi instruiască pe piloţii cu ajutorul

Conducerea liberală are trei variante de premier pe care le va discuta în şedinţa de BPN de miercuri seară. Două numere par sigure pe lista scurtă, au precizat surse din PNL pentru „Adevărul”, acestea fiind premierul interimar, Nicolae

Mulţi spun că două veritabile „grenade” au explodat în destinul lui Nicolae Ceauşescu, două belele care i-au deteriorat comportamentul i-au stricat deciziile: pacostea numită diabet şi pacostea

Retailerul francez de bricolaj Leroy Merlin a cumpărat un spaţiu în care a funcţionat un magazin Praktiker în Braşov, în vederea extinderii. Proprietatea a fost cumpărată de la investitorul belgian Mitiska REIM, specializat în dezvoltarea şi

Preţurile apartamentelor au continuat să crească şi în luna noiembrie, după ce în octombrie înregistraseră o creştere cu 2,4%. Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, luna trecută preţurile au crescut

În timpul dezbaterii bugetului pe anul 2021, ministrul agriculturii Julia Klöckner s-a dezechilibrat și a căzut. Întreg episodul s-a întâmplat cu puțin timp înainte ca Angela Merkel să vorbească în Bundestag. Julia Klöckner a

Transformarea spitalelor din România în centre COVID-19 a dus la blocarea dramatică a accesului la servicii medicale şi medicamente, astfel că pacienţii români intră şi mai bolnavi în 2021, avertizează

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că noul guvern ar trebui să aibă maxim 18 ministere şi să nu fie înfiinţate unele noi doar pentru ca toate forţele politice să aibă multe

Firma de avocatură RTPR a asistat grupul OLX, cu sediul central în Olanda, în procesul de achiziţie a brokerului de credite Kiwi Finance de la Oresa

Alex Bodi se află în arest preventiv la IPJ Dolj fiind implicat într-un doar de trafic de persoane. Afaceristul susține că este nevinovat și că nu are nicio legătură cu dosarul în care este implicat. […] The post Lovitură grea! Alex Bodi

Discuțiile privind Brexit-ul se precipită. Pe de o parte liderii europeni declară că vor să încheie un acord cu Regatul Unit până la sfârșitul acestei luni dar nu sunt dispuși la concesii, iar

Companiile care datorează dobânzi şi penalităţi pentru impozitele şi taxele restante la data de 31 martie 2020 mai au doar câteva zile pentru a solicita ştergerea acestora, potrivit legii „amnistiei fiscale“, care are ca termen limită data

Tot mai multe documente auto falsificate, în special permise de conducere, sunt folosite de cetăţeni români care nu sunt în stare să promoveze exemenul auto. La Iaşi, de pildă, poliţiştii rutieri se confruntă cu un astfel de caz odată la

Consiliul de administraţie al Impact Developer&Contractor (simbol bursier IMP), dezvoltator imobiliar controlat de Gheorghe Iaciu, a aprobat joi documentul de prezentare a emi­siunii de obligaţiuni corpora­tive, cu scadenţa în 2026, care vor fi

Vladimir Cohn, fost acţionar la Dina­mo şi unul dintre cei mai cunos­cuţi antreprenori români, susţine că nu vede o scădere majoră a economiei, luând ca puncte de reper faptul că ma­ga­zinele şi mallurile sunt pline - încă de la

Băieții au avut un concurs de coșmar în calificări la Mersin și s-au clasat pe penultimul loc. Doar Marian Drăgulescu și Răzvan Marc s-au calificat în finalele pe aparate de duminică Vlad Cotuna, Andrei Groza, Andrei Muntean, Răzvan