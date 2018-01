Dănciulescu e categoric: "Ar fi rușinos dacă nu intrăm în play-off" » Ce mesaj i-a transmis lui Negoiță: "Nu vreau să mai aud! Trebuie condiții bune și salarii mari" 06.01.2018

06.01.2018 Dănciulescu e categoric: "Ar fi rușinos dacă nu intrăm în play-off" » Ce mesaj i-a transmis lui Negoiță: "Nu vreau să mai aud! Trebuie condiții bune și salarii mari" Ionel Dănciulescu a rămas în conducerea lui Dinamo, ca director sportiv, și trage tare pentru ca echipa să fie într-o formă cât mai bună la reluarea Ligii 1. "Corbul" a vorbit despre situația de la club, despre mesajul transmis



Dănciulescu e categoric: "Ar fi rușinos dacă nu intrăm în play-off" » Ce mesaj i-a transmis lui Negoiță: "Nu vreau să mai aud! Trebuie condiții bune și salarii mari"

Ionel Dănciulescu a rămas în conducerea lui Dinamo, ca director sportiv, și trage tare pentru ca echipa să fie într-o formă cât mai bună la reluarea Ligii 1. "Corbul" a vorbit despre situația de la club, despre mesajul transmis celor de la Dinamo, despre transferuri și șansa de a prinde un loc de play-off. "Eu le-am spus și celor din club că nu mai vreau să aud acest cuvânt, strategie. ...

Dănciulescu e categoric: "Ar fi rușinos dacă nu intrăm în play-off" » Ce mesaj i-a transmis lui Negoiță: "Nu vreau să mai aud! Trebuie condiții bune și salarii mari"

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Dobânzile la împrumuturile în lei ar putea fi limitate la 2,625% pe an, potrivit unui proiect iniţiat în Senat. Banca Naţională susţine că o astfel de măsură va reprezenta un mercurial pentru dobânzi şi va face ca nimeni să nu mai dea

Nici nu au venit încă sărbătorile de iarnă și românii sunt deja nerăbdători să afle câte zile libere le va aduce anul următor și ce planuri de vacanță își pot face. În

Reprezentanţii Cartel Alfa susţin că ”reforma fiscală propusă de actuala coaliţie de guvernare a provocat o mare incertitudine în ceea ce priveşte relaţiile de muncă” şi afirmă că

LOTO 6/49 7 decembrie 2017. Loteria Română a organizat noi trageri LOTO joi 7 decembrie 2017, fiind extrase numerele câştigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și

"Era o bezna totala, de nepatruns. Am crezut ca am murit". Scapand cu viata dintr-un serios accident de motocicleta, Warren McKinlay, in varsta de 36 de ani, a decis ca el nu mai exista. A incetat sa

Compania Dolinex, o afacere de familie specializată în comercializarea de echi­pamente şi accesorii pentru instalaţii termice şi sanitare, va încheia acest an cu afaceri de 5,45 de milioane de euro, în creştere cu 17% faţă de anul

Rezultatele extragerii loto 6 din 49 din 7 decembrie 2017. Loteria Română a organizat noi trageri LOTO duminică, 7 decembrie, fiind extrase numerele câştigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Rezultatele

Celebrul poliţist Marian Godină nu mai mai interveni la vedere, în stradă, pregătit să sancţioneze şoferii care au încălcat legea rutieră. Celebrul poliţist şi scriitor va purta cagulă şi va interveni incognito pentru prinderea

Un tânăr de doar 22 de ani a avut un sfârşit tragic, tocmai în Anglia. Acesta a murit, în urma unui accident rutier. El era din

Augustin Lazăr, procurorul general al României, susţine că "Ministerul Public nu va abdica nici de la independență și nici de la fermitate. Citește mai

Deputatul PSD Florin Iordache a depus la Parlament, împreună cu Tudor Ciuhodaru (PSD) şi Marian Cucşa (ALDE), un proiect de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor, astfel încât, în plen, după

Cei mai buni elevi şi profesori din judeţul Buzău au fost premiaţi, astăzi, de Consiliul Judeţean. Este vorba despre un număr de 52 de copii şi cadre didactice care s-au remarcat prin rezultatele deosebite obţinute la olimpiadele internaţionale

Un incendiu a izbucnit în seara zilei de joi, 7 decembrie, la un apartament situat la etajul 1 într-un bloc din Constanţa. Pompierii au evacuat mai multe persoane care se aflau în

Aproximativ 100 de oameni protestează, joi seară, în faţa Parlamentului, care continuă dezbaterile pe legile justiţiei. De asemenea, câteva sute de persoane protestează la Sibiu şi la

Ford a lansat noul Transit Custom Van. Acesta va fi disponibil în patru versiuni de echipare: Base, Trend, Limited și Sport, prețul minim fiind de 21.300 de euro cu TVA pentru versiunea Base 300, 2.0, 105

De la această oră se dispută ultimele partide din grupele Europa League. Toate duelurile pot fi urmărite în format liveTEXT pe GSP.RO. Primele 12 echipe calificate în "16-imile" competiției: Villarreal, FC Astana, Dinamo Kiev,

FCSB și-a bătut joc de ultimele trei meciuri din Europa League, 1-1 cu Beer Sheva, 0-2 cu Plzen și 1-2 cu Lugano, și a încheiat grupa pe locul 2. Astfel, ”roș-albaștrii” au ratat urna capilor de serie și beneficiile pe care

Portughezul Cristiano Ronaldo a câştigat Balonul de Aur pentru a cincea oară, egalându-l, astfel, pe argentinianul Lionel Messi, informează Mediafax. Din 2008, Messi şi Ronaldo şi-au împărţit trofeele Balonul de

Preşedintele Comisiei speciale pentru legile justiţiei, Florin Iordache, a precizat, joi, că modificările aduse la legile privind Statutul magistraţilor şi organizarea judiciară nu destabilizează justiţia, el arătând că au fost

Noua problemă care înfierbântă mințile românilor este ora târzie la care este programată îngropăciunea Regelui Mihai I la Curtea de Argeș. De aceea, ne-am adresat celor mai în măsură să lămurească