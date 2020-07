Dacian Cioloş: Nu e suficient un progrămel, e nevoie de reformarea statului 23.07.2020

23.07.2020 Dacian Cioloş: Nu e suficient un progrămel, e nevoie de reformarea statului România are nevoie de banii UE nu doar pentru relansarea economică în urma impactului crizei Covid, ci pentru rezolvarea unor probleme structurale, spune europarlamentarul Dacian Cioloş într-un interviu pentru



Dacian Cioloş: Nu e suficient un progrămel, e nevoie de reformarea statului

România are nevoie de banii UE nu doar pentru relansarea economică în urma impactului crizei Covid, ci pentru rezolvarea unor probleme structurale, spune europarlamentarul Dacian Cioloş într-un interviu pentru DW.

Dacian Cioloş: Nu e suficient un progrămel, e nevoie de reformarea statului

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Marcelo (31 de ani), fundașul stânga al lui Real Madrid, ar putea pleca la Arsenal în această vară. The Guardian anunță că Arsenal este dispusă să negocieze cu Real Madrid pentru transferul brazilianului. Formația lui Unai Emery

Conducerea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a blocat în mod nejustificat evoluţia unor proiecte, a declarat prim-ministrul Viorica Dăncilă, care a amintit că a cerut

Industria locală de dezvoltare software pentru jocuri video a continuat să înre­gistreze creşteri şi anul trecut, afacerile cu­mulate ale primilor cinci jucători de profil ajun­gând la aproape 600 milioane lei, con­form calculelor ZF realizate

Un videoclip făcut public de PETA (n.r - People for the Ethical Treatment of Animals, o organizaţie pentru drepturile animalelor, cu sediul în Norfolk, Virginia) arată la ce chinuri sunt supuşi măgarii şi catârii de pe idilica insulă grecească

Încă un transport ilegal de porcine a fost confiscat în judeţul Ialomiţa, după ce proprietarul animalelor nu a putut prezenta documente justificate de provenineţă şi nici documente

Eugen Neagoe îl preferă în centrul apărării pe Denis Ciobotariu în detrimentul obișnuitului Ricardo Grigore. Până acum, „Ricci” era titularul incontestabil având în vedere regula U21, dar acesta ar

Florin Răducioiu dezvăluie frământările prin care a trecut între partidele cu Argentina și Suedia de la CM 1994. Au trecut 25 de ani de la Mondialul american, cu tristul sfert de finală pierdut la penalty-uri în fața Suediei, iar Florin

Indicele principal BET al bursei de la Bucureşti a închis primul semestru din 2019 la o valoare de circa 8.800 de puncte, aproape de maximul istoric postcriză, de circa 9.040 de puncte, în contextul unor dividende cu randament ridicat şi ca urmare a

Răzvan Lucescu, 50 de ani, a debutat pe banca lui Al Hilal cu o victorie la scor, 10-0, în fața lui SV Spittal, formație din liga a 4-a austriacă, într-un meci amical. Jucătorii folosiți de Răzvan Lucescu în primul test

Potențialul transfer al lui Christian Eriksen (27 de ani) de la Tottenham la Real Madrid ar putea fi unul cu probleme, potrivit Sky Sports. Deși, momentan, Tottenham Hotspur nu a avut nici o ofertă clară pentru superstarul danez, acesta a recunoscut

Trecerea timpului este o problemă pentru toate femeile. Ştim că organismul nostru se modifică şi nu mai procesează tot ceea ce am vrea să mâncăm. Nu ne mai permite să avem acelaşi stil de viaţă ca acum 10 ani. Citește mai

Simona Halep (7 WTA) a câştigat deja peste 30 de milioane de dolari din tenis şi continuă să-şi mărească veniturile datorită rezultatelor ei

Două senatoare USR, Florina Presadă şi Silvia Dinică, îi transmit ministrului Educaţiei, Ecaterina Andronescu, o scrisoare deschisă în care arată că aşa-numitul fenomen "Brăila", prin care nu este

Horoscop 4 iulie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 4 iulie 2019 - Berbec: Poți obține rezultatele dorite în această zi, cu condiția să ai răbdare cu cei din familie și să ții cont de părerile lor care te pot surprinde.

Înainte de episodul neplăcut de pe Autostrada Soarelui – când a fost oprită de Poliție, în timp ce era în compania unui interlop care consumase cocaină – Bianca Drăgușanu s-a distrat fenomenal la mare, în weekendul trecut.

Trecut pe linie moartă în PSD, după ce a intrat în dizgaţia noi conduceri Dăncilă-Teodorovici, Codrin Ştefănescu îi ironizează pe noi lideri după publicarea unui sondaj deloc favorabil. Citește mai

Indicele principal BET al Bursei de la Bucureşti a închis şedinţa de tranzacţionare de miercuri în scădere cu 0,24%, la 8.887,39 de puncte, dinamica fiind determinată în principal de acţiunile OMV Petrom, care au scăzut cu 2,28%, şi de cele

Oamenii sunt falşi din diverse motive. Unii exagerează sau mint pentru că simt că nimeni nu îi va plăcea pentru cine sunt cu adevărat. Alţii au intenţii ascunse, cum ar fi să manipuleze sau să obţină foloase de pe urma cuiva.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, joi, că îşi doreşte un candidat din partea PSD la alegerile prezidenţiale pe care-l va susţine „din tot sufletul”. Firea a refuzat să spună dacă ar putea fi ea candidatul PSD, precizând că va

Update: Sursele Antena 3 spun că CSM a respins cererea de suspendare a procurorului Maria Pițurcă. ”Faptele nu sunt de natură a afecta prestigiul Justiției. E un caz particular” a considerat secția