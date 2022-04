Dacă aveam 2.500 de femei, îmi murea racheta până acum. Singura femeie care contează este ultima 06.04.2022

Dacă aveam 2.500 de femei, îmi murea racheta până acum. Singura femeie care contează este ultima

Ilie Năstase, fostul jucător de tenis numărul 1 mondial, este invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului ALTCEVA de sâmbătă, 9 aprilie.

67.379 de persoane au fost imunizate anti-COVID în ultimele 24 de ore, arată datele oficiale transmise joi, 27 mai, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare. Cu acest bilanț, România a ajuns la 4.232.837 de oameni care au

Pe măsură ce numărul bolnavilor cu COVID-19 a scăzut, tot mai multe unităţi sanitare au obţinut acceptul DSP-urilor pentru a putea interna şi pacienţi cu alte

Un tramvai a luat foc în mers, joi, în Craiova, după ce a fost lovit de un fulger. Nu au fost înregistrate victime, deoarece toți călătorii coborâseră în stație, iar vatmanul încerca să

Un prieten m-a întrebat, zilele trecute, de ce inflaţia a luat-o iar razna. I-am amintit că principala cauză e de ordin global. Lumea toată, din America până în Japonia, este sub influenţa unui superciclu de creştere a preţurilor materiilor

Iată ce vă rezervă astrele pentru ziua de joi, 27 mai

Azi, creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Nichita. Acesta l-a iubit de tânăr pe Hristos şi a renunţat la cele lumeşti pentru a alege viaţa plină de lipsuri, nevoinţe şi ispite a călugăriei. Prin viaţa pe […] The post Calendar ortodox

PAOK Salonic l-a prezentat pe Răzvan Lucescu, pe postul de

Incendiu puternic pe Santiago Bernabeu din Madrid, miercuri seară! Pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor și reducerea fumului gros

Retailerul electro-IT Altex, liderul pieţei de profil, controlat de omul de afaceri Dan Ostahie, a ajuns anul trecut la afaceri de peste 1 mld. euro (5 mld. lei) după ce businessul a crescut de două ori mai repede decât piaţa, arată calculele ZF pe

Lituania a anunţat vineri că expulzează doi diplomaţi belaruşi, din cauza unor ”activităţi incompatibile cu statutul de diplomat”, anunţă într-un comunicat Ministerul lituanian de Externe, relatează

Asigurările de sănătate pri­va­te voluntare au rămas de prea mult timp în zona asigurărilor făcute anual sau la trei ani, iar o piaţă de genul acesta nu se poate dezvolta în felul acesta, a spus ieri Tiberiu Maier, pre­şe­dinte al

Copiii între 12-15 ani vor putea fi vaccinați anti COVID în primul centru mobil de vaccinare din București destinat lor, a informat, vineri, Primăria Sector 4, într-un comunicat preluat de news.ro. Anunțul a fost făcut la câteva ore după ce

Un autoturism a explodat sâmbătă de dimineață la Arad și șoferul a murit carbonizat, după ce mașina a ars complet. Inițial nu s-a știut cine e victima, dar ea a fost identificată, scrie portalul local de știri newsar.ro. Ioan Crișan,

Manchester City - Chelsea, finala Ligii Campionilor 2021, se va disputa în această seară, de la ora 22:00, în direct pe Digi 1, Telekom 1 și Look Plus. Meciul, dar și cele mai noi informații despre meci vor putea fi urmărite și pe gsp.ro.

Pasagerii unei aeronave Air India, care călătoreau de la New Delhi în Statele Unite, s-au trezit cu un liliac care a început să zboare prin avion la scurt timp după decolare, relatează sâmbătă Hotnews, care citează DPA. Înregistrările video

Câteva ore ne mai despart de una dintre cele mai așteptate premiere ale Naționalului timișorean din ultimul timp: Zorba Grecul de Nikos Kazantzakis, piesă originală de Hristo Boicev. Vineri, 28 mai și

Bărbatul care a anunțat poliția despre descoperirea sa va încasa până la 40% din valoare monedelor, după ce specialiștii vor evalua obiectele. Polițiștii orașului Buftea au fost sesizați de o persoană care a descoperit, sâmbătă, cu

În Germania au apărut primele certificate de vaccinare anti-COVID-19 falsificate şi se estimează că numărul lor va creşte, relatează sâmbătă

Poliţiştii botoşăneni au deschis un dosar pentru ucidere după ce un bărbat de 58 de ani, dat dispărut de trei zile, a fost găsit mort pe un câmp, la câţiva kilometri de

Este vorba despre unul dintre cele mai prestigioase proiecte europene de cercetare şi inovare. Va fi format un nucleu de cercetători ieşeni care vor fi conduşi, în urma unei licitaţii internaţionale, de către cercetători din spaţiul Uniunii