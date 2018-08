Da, Google RECUNOAŞTE că vă URMĂREŞTE chiar dacă DEZACTIVAŢI setarea ISTORICUL localităţilor 18.08.2018

18.08.2018 Da, Google RECUNOAŞTE că vă URMĂREŞTE chiar dacă DEZACTIVAŢI setarea ISTORICUL localităţilor Google a confirmat că încă urmărește utilizatorii chiar și după ce dezactivează setarea - Istoricul locațiilor- pe dispozitivul lor. La nici trei zile după dezvăluirea celor de la apnews, reprezentanţii de la Google au fost nevoiţi să



Da, Google RECUNOAŞTE că vă URMĂREŞTE chiar dacă DEZACTIVAŢI setarea ISTORICUL localităţilor

Google a confirmat că încă urmărește utilizatorii chiar și după ce dezactivează setarea - Istoricul locațiilor- pe dispozitivul lor. La nici trei zile după dezvăluirea celor de la apnews, reprezentanţii de la Google au fost nevoiţi să confirme această practică.

Da, Google RECUNOAŞTE că vă URMĂREŞTE chiar dacă DEZACTIVAŢI setarea ISTORICUL localităţilor

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

Poliţia Rutieră va impune restricţii de circulaţie vineri, între orele 9,30 - 11,30, în zona Monumentului Eroilor Aerului din Capitală, unde se va desfăşura o ceremonie militară şi religioasă dedicată

Un bărbat a murit după ce, în timp ce traversa joi regulamentar DN15, pe trecerea pentru pietoni, în localitatea Dumbrava, a fost lovit de un autoturism, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean

O adolescentă în vârstă de 16 ani din Galaţi a ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă din localitate, după ce a fost accidentată pe trecerea de pietoni de un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani,

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, la Brăila, că nu are cunoştinţă de vreo acţiune de strângere de semnături pentru organizarea unui congres extraordinar

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Brăila, că nu a luat încă o decizie referitoare la o eventuală candidatură a sa la alegerile europarlamentare, deşi sunt mulţi cei care i-au cerut

Preţul gazelor naturale pentru clienţii casnici va creşte, începând cu data de 1 august 2018, cu 5,83%, informează Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei. "Având în vedere

Plajă terapeutică destinată tuturor categoriile de persoane cu dizabilităţi, inaugurată la Mamaia, a fost ocupată de turiştii de ocazie, care blochează distracţia copiilor cu probleme doar pentru a face

Deşi s-a comentat amplu despre motivul pentru care preşedintele Klaus Iohannis a invitat-o pe Viorica Dăncilă la Cotroceni, speculându-se pe marginea unei OUG pentru amnistie şi graţiere, cei doi au discutat,

Operatorul irlandez Ryanair a anulat 600 de zboruri programate pentru săptămâna viitoare, din cauza unor greve masive ale echipajelor de zbor din Belgia, Portugalia şi Spania, potrivit BBC. Vor fi afectaţi

Sfantul Proroc Ilie Tesviteanul este sarbatorit in fiecare an, pe 20 iulie. Sfantul Ilie era fiul unui preot al Legii vechi, care locuia in cetatea Tesve, din Galaad (Israel), situata dincolo de Iordan. De

Trei zile de concerte cu artişti din SUA, Franţa, Olanda, Germania, Elveţia, Austria, Polonia, Republica Moldova şi România vor avea loc la Braşov în cadrul primei ediţii a Festivalului Internaţional de Jazz,

Pilotul britanic Lewis Hamilton, 33 de ani, a semnat un nou contract cu Mercedes, valabil pentru următorii 2 ani. Hamilton va câștiga 45 de milioane de euro pe an, până în decembrie 2020. Echipa germană a anunțat

Mutarea lui Ronaldo la Juventus a ținut primele pagini ale ziarelor și site-urilor în ultimele săptămâni. Portughezul a pozat pentru prima dată în tricoul lui Juventus acum două zile, după ce a fost prezentat oficial, și a

Preşedinţia franceză întârzia joi să pună capăt scandalului provocat de o înregistrare video în care un colaborator al lui Emmanuel Macron este surprins lovind un manifestant, pe 1 mai, ceea ce a declanşat deschiderea unei anchete preliminare

Au propria idee despre cum arată căsnicia perfectă şi nu cred că se pot adapta standardelor. Sunt genul de persoane emoţionale cărăra le face plăcere să-şi protejeze partenerul, dar nu şi dacă acest lucru implică formalizarea unei

Un tânăr de 23 de ani este cercetat pentru vătămare corporală din culpă, după ce a acroşat o minoră pe trecerea marcată cu zebră. Victima a fost internată în spital pentru îngrijiri

Mai mult de 80% dintre românii care vin în agenţiile de turism cu vouchere de vacanţă vor să-şi ia vacanţă la mare în vârf de sezon, când sunt cele mai mari tarife, şi sunt dispuşi ca, pe lângă tichet, să plătească şi din buzunar

Adoptarea unei hotărâri judecătoreşti prin care intenţionat sau din neglijenţă gravă au fost încălcate drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor fizice sau juridice, garantate de Constituţie şi de tratatele internaţionale la

Oricine poate solicita Parlamentului să reintroducă în circuitul parlamentar nişte legi, dar asta nu înseamnă că se va şi întâmpla, spune fostul preşedinte al Curţii Constituţionale Augustin

Persoanele care beneficiază de ajutoare sociale riscă să rămână fără banii de la stat dacă refuză un loc de muncă sau dacă nu se prezintă la târgurile de joburi organizate de autorităţile locale. Specialiştii spun că legea promulgată