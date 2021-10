Cuza are succes după Asia Express. Ce emisiune va prezenta tânărul de acum înainte 21.10.2021

21.10.2021 Cuza are succes după Asia Express. Ce emisiune va prezenta tânărul de acum înainte Deși nu se știe cine a luat premiul cel mare la Asia Express în acest sezon, iată că tânărul Cuza se bucură deja de succes pe plan profesional. Artistul a semnat recent un contract cu […] The post Cuza are succes după Asia Express. Ce



Cuza are succes după Asia Express. Ce emisiune va prezenta tânărul de acum înainte

Deși nu se știe cine a luat premiul cel mare la Asia Express în acest sezon, iată că tânărul Cuza se bucură deja de succes pe plan profesional. Artistul a semnat recent un contract cu […] The post Cuza are succes după Asia Express. Ce emisiune va prezenta tânărul de acum înainte appeared first on Cancan.

Cuza are succes după Asia Express. Ce emisiune va prezenta tânărul de acum înainte

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

China promite că va livra sute de milioane de vaccinuri anti-COVID în întreaga lume, în lunile ce urmează. În interiorul unui depozit de pe Aeroportul Internațional Shenzhen din sudul Chinei se află camere climatizate, cu […] The post China

Agenţia Europeană a Medicamentului va decide pe 29 decembrie dacă are suficente date care să dovedească eficienţa şi siguranţa vaccinului anti-Covid-19 dezvoltat de Pfizer BioNTech. Pentru vaccinul Moderna

La doar o oră de la deschiderea şedinţei de tranzacţionare de miercuri, 2 decembrie 2020, valoarea tranzacţiilor pe segmentul de acţiuni este de 32 milioane de lei, ceea ce arată faptul că investitorii se întorc cu apetit ridicat de

Știm cu toții că bancurile cu Bulă sunt cele mai vechi, dar și cele mai amuzante. Tocmai de aceea, bancul nostru de astăzi este cu și despre Bulă. Bancul zilei de astăzi este despre Bulă, […] The post Bancul zilei | Mamă, mamă, te-ai

Erling Haaland (20 de ani), starul lui Borussia Dortmund, nu va mai juca în acest an, din cauza unei rupturi musculare. Anunțul a fost făcut de antrenorul echipei, Lucien Favre: „Va reveni la începutul lui ianuarie. Se pare că a jucat prea

Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii (ANIS) arată că obiectivele industriei locale de IT pentru România Digitală din 2025 sunt ca sectorul IT&C din România să ajungă la 10% din Produsul Intern Brut (PIB), de la circa 6% în

În ultimele 24 de ore, în Capitală s-au produs 5 accidente rutiere soldate cu 1 persoană rănită grav și 4 persoane rănite ușor, anunță Brigada Rutieră. Traficul rutier este deviat sau restricționat

Pandemia de Covid-19 a lovit în plin mediul de business din România şi de pretutindeni, însă există şi câteva excepţii, mai exact câteva sectoare unde impactul a fost mai degrabă pozitiv privit în ansamblul său. Un astfel de exemplu este

Întâlnire extraordinară vineri, după prânz, în jurul orei 14:00, la Palatul Victoria, în audiență la premierul României, Ludovic Orban. Borcea a fost la Dinamo în perioada 1998-2012 și a câștigat 4 campionate, 6 Cupe și 2 Supercupe.În

Horoscopul zilei de 4 decembrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Părintele Vasile Daniel Mitu a pierdut lupta la viață după ce s-a luptat din greu timp de aproape o lună cu temuta maladie: noul coronavirus. În vârstă de 43 de ani, organismul preotului a răspuns […] The post Un preot din Vâlcea a murit

Spitalul Militar din Craiova va fi centru regional de vaccinare anti-COVID-19, anunţă ministrul apărării, Nicolae Ciucă, informează Agerpres. Ministrul apărării, Nicolae Ciucă, a vizitat câteva secţii ale Spitalului Militar Craiova unde va fi

Românii din diaspora vor putea vota în cadrul alegerilor parlamentare pe parcursul a două zile, 5 și 6 decembrie. Având în vedere diferența de fus orar, românii din Noua Zeelandă vor fi primii care vor merge la urne începând chiar de vineri,

Epidemie de schimbare a tehnicienilor fără precedent în ultimii ani. Din diverse motive, de la începutul sezonului au fost înlocuiți zece antrenori în Liga 1 și, conform surselor noastre, mai sunt încă

România și Polonia se întâlnesc astăzi, de la ora 17:00, în al doilea meci din grupa D a Campionatului European de handbal feminin. România - Polonia poate fi urmărit liveTEXT cu VIDEO și FOTO pe GSP.

Judeţului Maramureş i-au fost alocate 760,73 milioane de euro pentru proiectele de infrastructură rapidă, prin intermediul Planului Naţional de Redresare şi

Cu două zile înainte de alegerile parlamentare, scriitorul Vasile Ernu atrage atenția, într-un comentariu publicat în Libertatea, că o bună parte a populației nu este reprezentată de marile partide, lansând în același timp o perspectivă

Fostul San Paolo, stadionul lui Napoli, a fost redenumit oficial ieri în semn de omagiu față de Diego Armando Maradona, decedat săptămâna trecută la vârsta de 60 de ani. Vineri, consiliul local al orașului de […] The post Stadionul lui

Planul socialiştilor de a trece Serviciul de Informaţii al Republicii Moldova din subordinea preşedintelui în cea a legislativului, plus alte câteva proiecte legislative precum acordarea unui statut special

Şapte angajaţi ai Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iaşi au fost diagnosticaţi cu COVID-19, anunţă Direcţia de Sănătate Publică