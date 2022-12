Cuvântul anului 2022 din Germania a fost folosit de cancelarul Olaf Scholz în contextul războiului din Ucraina 10.12.2022

10.12.2022 Cuvântul anului 2022 din Germania a fost folosit de cancelarul Olaf Scholz în contextul războiului din Ucraina Societatea de Limbă Germană din Wiesbaden a recunoscut „Zeitenwende” drept cuvântul anului în Germania, după ce cancelarul Olaf Scholz l-a folosit în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, informează Gfds.de. Cuvântul



Cuvântul anului 2022 din Germania a fost folosit de cancelarul Olaf Scholz în contextul războiului din Ucraina

Societatea de Limbă Germană din Wiesbaden a recunoscut „Zeitenwende” drept cuvântul anului în Germania, după ce cancelarul Olaf Scholz l-a folosit în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, informează Gfds.de. Cuvântul german „Zeitenwende” se traduce prin „punct de cotitură”. Cuvântul, care se referă în mod specific la începutul erei creștine și, într-un sens mai general, la orice […]

Cuvântul anului 2022 din Germania a fost folosit de cancelarul Olaf Scholz în contextul războiului din Ucraina

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Relația de prietenie pe care Gheorghe Turda o avea cu Constantin Enceanu s-a transformat în indiferență, după ce în urmă cu câteva luni cei doi au s-au certat cumplit. Chiar dacă au trecut câteva luni de […] The post Gheorghe Turda,

Cererea pentru măşti chirurgicale sau respiratorii de tip FFP2 a explodat în cazul a doi producători români, odată cu propunerea autorităţilor ca doar aceste două tipuri de protecţie să fie folosite, scrie

Proiectul Cartierului pentru Justiţie, care ar urma să se dezvolte pe terenul Espla­na­da din centrul Bucureştiului, va avea un stu­diu de fezabilitate până la finalul acestui

România a avut cea mai mare creştere a productivităţii muncii dintre statele membre ale Uniunii Europene între 2005 şi 2020. Astfel, productivitatea angajaţilor români a crescut cu 68% în această perioadă, de la o medie de 7.700 de euro per

Mămăliga este un fel de mâncare originar din nordul Italiei şi, deşi este considerată un tip de mâncare rural, este foarte apreciată şi în zonele

Peste 330.000 de pensionari cu pensii de peste 4.000 de lei vor încasa, începând din această lună, pensii mai mici, întrucât vor plăti contribuţia la sănătate în valoare de

Iubitorii sporturilor de iarnă, şi nu numai, pot profita în perioada 10 ianuarie – 28 februarie 2022, de reduceri tarifare atractive de 25% prin oferta “Trenurile Zăpezii” disponibilă la trenurile InterRegio CFR Călători care circulă spre

Circa 92% dintre statele lumii vor avea parte de temperaturi mari o dată la 2 ani după 2030, arată un studiu care a analizat situația din 165 de țări, publicat în jurnalul Communications Earth and Environment, citat de

Deian Sorescu (24 de ani) întâmpină greutăți în a se transfera în țară, mai ales că are câștiguri importante la Dinamo, între 9.000 și 14.000 de euro pe lună Deian Sorescu are cale liberă spre orice echipă din Liga 1 sau din

Ioan Sabin-Sărmaș sau Iulian Popescu ar putea fi noul ministru al Cercetării. PNL trebuie să fac o desemnare pentru portofoliul lasat liber de Florin

Alex Velea şi Antonia sunt un cuplu de circa 10 ani, dar până acum nu au spus „Da“ şi în faţa ofiţerului stării civile. Acest lucru se va schimbă însă curând, după cum a anunţat chiar cântăreţul, într-un interviu pentru revista

Producătorii de carne de porc şi pasăre spun că sunt în pragul falimentului, iar românii sunt în pericol să nu mai găsească deloc carne românească în

Teo Trandafir este de o bună perioadă un nume în televiziune, emisiunile ei fiind urmărite de foarte mulți români. Are o carieră de succes și un salariu pe măsură la Kanal D. Însă, până aici, […] The post Câte clase are, de fapt, Teo

Crenvurşti vegetali, pateurile şi salamul de soia sunt doldora de chimicale menite să suplinească lipsa materiei prime – carne, lapte şi ouă, şi duc ideea de purificare a organismului în

Ministrul Energiei, Virgil Popescu deschide anul la emisiunea Legile Puterii, de la 20.50. Alexandra Păcuraru a pregătit o ediție de incendiară în care veți afla răspunsuri la cele mai arzătoare probleme ale acestei perioade. Ce se întâmplă

Peste 4.000 de zboruri în întreaga lume au fost anulate duminică din cauza vremii nefavorabile şi a creşterii numărului de cazuri de coronavirus, relatează

Vine gerul! Urmează temperaturi extreme în România au anunțat meteorologii. Vremea va deveni geroasă dimineața și noaptea, iar în depresiuni așteptăm minime de până la minus 17 grade. ”Ne așteptăm la o vreme în răcire de […] The

Ceaţa densă le-a stricat planurile unor pasageri care ar fi trebuit să aterizeze pe Aeroportul „Ştefan cel Mare”, din judeţul Suceava, în dimineaţa de duminică, 9 ianuarie. Din cauza vizibilităţii scăzute, două avioane au fost

Un mister care a agitat de mai mulţi ani lumea literară a ajuns aproape de deznodământ: FBI-ul a arestat un angajat al celebrei edituri Simon & Schuster, bănuit că fura manuscrise literare ale unor autori prestigioşi înainte de publicare, au

Totodată, secretarul general a ameninţat cu „măsuri de descurajare NATO” în cazul agravării relaţiilor dintre alianţă şi Federaţia