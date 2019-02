Cutremur mare în România! Ce magnitudine a avut seismul care s-a produs la ora 04:26 26.02.2019

26.02.2019 Cutremur mare în România! Ce magnitudine a avut seismul care s-a produs la ora 04:26 În zorii acestei dimineți s-a înregistrat în România un cutremur cu o intensitate semnificatică. Reprezentanții Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) au anunțat că, din fericire, nu s-au înregistrat



Cutremur mare în România! Ce magnitudine a avut seismul care s-a produs la ora 04:26

În zorii acestei dimineți s-a înregistrat în România un cutremur cu o intensitate semnificatică. Reprezentanții Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) au anunțat că, din fericire, nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale. Potrivit oficialilor de la INCDFP, seismul s-a produs la ora locală 04:26, la o adâncime de 84 de kilometri și a […] The post Cutremur mare în România! Ce magnitudine a avut seismul care s-a produs la ora 04:26 appeared first on Cancan.ro.

Cutremur mare în România! Ce magnitudine a avut seismul care s-a produs la ora 04:26

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Liderul Mişcării Populare Antimafie, Sergiu Mocanu, consideră că Partidul Socialiştilor are şanse mari să câştige alegerile parlamentare din 24 februarie, pentru că o bună parte din moldoveni consideră că partidele proeuropene sunt vinovate

Băncile locale au înregistrat anul trecut o creştere de 25% a finanţărilor pentru locuinţe în lei, iar stocul a ajuns astfel la 48,8 miliarde de lei la finalul lunii decembrie, potrivit datelor BNR. În valoare absolută, finanţările ipotecare

Constanţa este un exemplu dureros de paragină urbanistică, iar speranţele pentru repararea aspectului de „oraş antic“ nu se întrevăd. În imaginaţia oamenilor care iubesc urbea, Constanţa arată cu totul

Anamorfoza este o proiecţie sau o perspectivă distorsionată, în care spectatorul vede o altă imagine în funcţie de unghiul din care priveşte sau vede lucrarea numai cine ştie unde să o caute şi s-o găsească. Fiind un domeniu extrem de vast,

Toate discuţiile sunt legate de ROBOR, la maturităţi mai mari sau mai mici. La “consacrarea” sa ca reper pentru credite via OUG 50/2010. Din păcate însă, nimeni nu vorbeşte de împrumuturi cu

Cristian Boureanu, fostul deputat, a trecut prin clipe foarte grele când iubita sa, Laura Dincă, s-a accidentat pe

Preşedintele autoproclamat al Venezuelei, Juan Guaido, a anunţat că va prelua controlul bunurilor Venezuelei din străinătate pentru a împiedica pe preşedintele ales, Nicolas Maduro, să le risipească în cazul că va lăsa puterea din

Mai multe posturi de medici primari şi specialişti sunt scoase la concurs în această perioadă la cea mai mare unitate spitalicească din judeţul

Nu doar firmele şi persoanele fizice autorizate sunt în vizorul Fiscului în privinţa veridicităţii situaţiei fiscale pe care şi-o declară, ci şi unele persoane fizice, identificate, din aproape în aproape, ca prezentând un risc fiscal mai

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, nu va participa astăzi la discuţiile privind stabilirea indicelui Robor şi a raportului Băncii Centrale de sfârşit de an, a anunţat purtătorul de cuvânt al BNR, Dan

Unul dintre membrii organizaţiei criminale Borman, în vârstă de 46 de ani, originar din oraşul Teleneşti, a fost reţinut pe 21 ianuarie într-o operaţiune comună a Serviciul de Grăniceri al Ucrainei şi a Direcţiei Combaterii Crimei Organizate

Două campanii de tip scam vizează în această perioadă clienţii eMAG, avertizează Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică

Trădare!!! Macron a cedat Alsacia şi Lorena, iar la grădiniţe se va învăţa germana, în timp ce Merkel va plăti cu bani germani ambiţiile militariste ale Franţei din colonii. Cam aşa sună reacţiile venite de la extrema dreaptă şi

Câştigătoare a ultimelor două Grand Slamuri, Naomi Osaka este noul număr 1 mondial din tenisul feminin, poziţie pe care a preluat-o de la Simona

Șocul declarațiilor prin care, vara trecută, președintele Donald Trump îi cataloga drept „delincvenți” pe liderii statelor NATO ce au alocat mai puțin de 2% din PIB pentru apărarea comună pare să-i fi

Tel Drum SA a plătit anul trecut dividende de peste 4,5 milioane de lei, deşi se află în plin proces de insolvenţă, a raportat pierderi de 9,2 milioane lei în primele şase luni ale anului şi are de

Bursa de la Bucureşti a deschis în scădere pe toţi indicii şedinţa de marţi, iar indicele BET, care indică evoluţia celor mai lichide 15 companii, s-a depreciat cu 0,42%, până la 6.976,26 puncte, după 30

O menajeră a rămas blocată, un weekend întreg, în liftul casei unui miliardar din cartierul new-yorkez Manhattan, în Statele Unite. Marites Fortaliza, în vârstă de 53 de ani, face curățenie de 18 ani, în clădirea deținută de miliardarul

Cancer. Savanţii care studiază relaţia dintre telomeri şi cancer au realizat o descoperire surprinzătoare: un proces celular de reciclare numit autofagie - despre care se credea că este un mecanism de supravieţuire - de fapt promovează moartea

Poliţiştii au stabilit că agresorul, un bărbat de 45 de ani, îşi făcuse un obicei din a le lovi pe sora şi nepoata sa, cu care locuieşte în aceeaşi