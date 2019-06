Cutremur însemnat în România astăzi! INFP a emis codul portocaliu 21.06.2019

Astăzi, 21 iunie 2019, INFP (Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pământului) a emis un cod portocaliu la ora 07:57:16 în Zona seismică Vrancea, județul Buzău, localizat manual. Coordonate: lat 45.6078; lon 26.4471. Magnitudine: 3.8, adancime: 145km. Seismul s-a produs la adâncimea de 150 de kilometri.

