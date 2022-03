Cutremur în România, în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine a fost înregistrată 30.03.2022

Un cutremur a avut loc în România, în zona seismică Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Ce magnitudine a fost înregistrată și la ce oră? Un cutremur a avut loc […]

Potrivit a două surse informate cu privire la incidente, doi oficiali ai Casei Albe au avut simptome neurologice şi senzoriale de tipul aşa-numitului„sindrom Havana”, care a afectat personal diplomatic american din străinătate. Ambii le-au

Spitalul Sf. Constantin din Braşov, una dintre principalele unităţi medicale private din ţară, înfiinţată în 2011, a ajuns la afaceri de 88 mil. lei în 2020, după o creştere de 42% faţă de anul anterior, potrivit calculelor făcute de ZF pe

Dacă te gândeşti să faci un cadou util şi practic unei persoane care adoră lucrările de bricolaj, cu scule electrice nu poţi greşi! Poate fi vorba despre un burghiu electric cu sau fără fir, despre un fierăstrău pendular

La câteva ore după ce presa din România a scris despre angajarea fostului premier Vioricăi Dăncilă la Banca Națională a României (BNR) într-un post de consultant pe probleme de sustenabilitate și energie verde, reprezentanța CE la București

Senatul a decis definitiv sancţionarea Dianei Şoşoacă cu interzicerea participării sale în calitate de reprezentant al Parlamentului la conferinţe, dezbateri, depuneri de coroane sau alte evenimente interne, timp de trei luni, precum şi a

Patronul restaurantului ”Beirut” din Constanţa, unde au ars de vii trei tinere în anul 2014, a murit. El a fost găsit fără suflare în penitenciarul din Slobozia, unde era încarcerat, potrivit Realitatea

Danemarca se va redeschide aproape complet la finalul acestei săptămâni şi va renunţa treptat la utilizarea paşaportului pentru coronavirus local şi chiar la măşti pe perioada verii, obiectivul său fiind de a deveni una dintre primele ţări

Omul de afaceri Ovidiu Tender pregăteşte vânzarea terenului fostei uzine Vulcan din sudul Bucureştiului, o tranzacţie ce poate depăşi 35 de milioane de euro, potrivit surselor

Niciuna dintre solicitările depuse în acest an în cadrul programelor Rabla și Rabla Plus nu a fost încă aprobată, a declarat marți, la Digi24, Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, care

Un motociclist a fost acroșat de un autoturism, într-o intersecție din municipiul Galați. Acesta se află internat în stare gravă la spital. Din primele cercetări ale poliției, se pare că șoferul nu a acordat

Cererea pentru maşini este la un nivel tot mai ridicat, explică Alin Tapalagă, directorul general al Porsche Inter Auto, în condiţiile în care multe firme au amânat reî­nnoirea flotelor în

Juventus a câștigat Cupa Italiei, după 2-1 în finala cu Atalanta. Pe „Mapei Stadium” din Reggio Emilia, Atalanta și Juventus s-au luptat cu trofeul pe masă. Iar bianconerii au cucerit trofeul, pentru a 14-a oară în istoria

Un exemplu revoltător de risipă a banului public a fost scos la iveală pe un grup de pe Facebook. Mai multe aspersoare din Piteşti au fost imortalizate în timp ce udau florile de pe domeniul public, în condiţiile în care afară ploua

Acuzaţii grave într-o unitate militară formată din mai multe naţionalităţi, Brigada Multinaţională Sud-Est din Craiova, care este şi centru pentru vaccinare. Un subofiţer român le-ar fi cerut oamenilor veniţi pentru vaccin să îi facă rost

Vaccinurile anti-COVID au făcut nouă miliardari noi. Averea cumulată a celor nouă miliardari ajunge la 19,3 miliarde de dolari şi ar permite ca populaţia tuturor ţărilor cu venituri mici să

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de Cod galben si portocaliu de vreme rea. Vor fi ploi însemnate cantitativ, dar si abundente. COD GALBEN, Interval de valabilitate: 20 mai, ora 20:00 – 21 […] The post Avertizare

Astra Giurgiu, formaţie care câştiga campionatul şi ajungea în primăvara europeană în urmă cu doar cinci ani, va reveni în Liga 2 după o pauză de mai bine de un

Ion Dichiseanu, care s-a stins din viaţă ieri, la 87 de ani, a fost unul dintre cei mai mari actori ai scenei româneşti. Nimic din copilăria sa nu prevestea succesul ce avea să vină. În copilărie, actorul a stat un an într-un lagăr de

Baggies se spunea, pe la 1870, pantalonilor largi purtați de oțelari în turnătoriile din Black County. Black County se cheamă, și azi, acea felie din Anglia luată la înnegrit de coșurile fabricilor, încă de pe la 1830. Oțelarii au

O serie de modificări ale prevederilor Codurilor Penal şi de Procedură Penală devin aplicabile, de vineri, odată cu intrarea în vigoare a Legii privind monitorizarea electronică în cadrul unor