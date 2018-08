Cutremur în această noapte în Vrancea! Ce magnitudine a avut 26.08.2018

26.08.2018 Cutremur în această noapte în Vrancea! Ce magnitudine a avut Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică în județul Vrancea, la o adâncime de 140 kilometri. În aceeași zonă, miercuri a avut loc un cutremur puternic, de 4,2 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a



Cutremur în această noapte în Vrancea! Ce magnitudine a avut

Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică în județul Vrancea, la o adâncime de 140 kilometri. În aceeași zonă, miercuri a avut loc un cutremur puternic, de 4,2 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs la ora 00.16, potrivit Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul […] The post Cutremur în această noapte în Vrancea! Ce magnitudine a avut appeared first on Cancan.ro.

Cutremur în această noapte în Vrancea! Ce magnitudine a avut

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Gigi Becali îl comptimește pe patronul celor de la CFR Cluj, Nelu Varga, după problemele pe care le-a avut în acest start de sezon, culminând cu demiterea antrenorului Edward Iordănescu. "Puneți-vă în locul lui Nelu Varga.

REZULTATE ADMITERE MEDICINA 2018. UMF Carol Davila Bucureşti a publicat rezultatel la Admitere 2018. Verifică AICI listele! Citește mai

Începe spectacolul! Cerul Capitalei va fi împânzit astăzi de supersonice și avioane de acrobație. Citește mai

Amenzile contravenționale vor putea fi achitate pe jumătate într-un termen de 15 zile de la momentul primirii procesului-verbal, nu doar în 48 de ore, prevede un act normativ care se va aplică din a două jumătate a lunii august

Cercetătorii americani sunt de părere că nucile incluse zilnic în alimentație sunt singurele care ajută la scăderea colesterolului. Citește mai

Antrenorul Edward Iordănescu, dat afară de la CFR Cluj, a declarat că nu latura sportivă a stat la baza plecării sale de la campioana

CNAIR a anunţat că doreşte să finalizeze în regie proprie şoseaua de centură a municipiului Suceava. Acest drum este realizat în proporţie de 85% şi a fost început în urmă cu 11 ani de zile. De 4 ani lucrările au fost

Doi bărbaţi din Cugir au fost condamnaţi la închisoare după ce au incendiat un autoturism de teren despre care credeau că aparţine unui pădurar care l-a amendat pe unul dintre ei pentru o contravenţie

Cetăţenii din ţări terţe, cărora le-au fost emise alerte prin Sistemul de Informaţii Schengen (SIS) prin care li se interzice intrarea şi şederea în spaţiul Schengen, nu vor avea permisiunea, de la 1 august, de a intra sau sta în România

Premierul Viorica Dăncilă a avut, vineri, o declaraţie de presă alături de omologul din Republica Macedonia Zoran Zaev. În timpul discursului, şefa Guvernului de la Bucureşti a avut ceva probleme când s-a referit la cetăţenii Republicii

Execuţia bugetară publicată joi de Ministerul Finanţelor stârneşte ample reacţii. Îngrijorat de nivelul uriaş la care a ajuns deficitul bugetar şi a efectelor pe care acesta le va avea asupra cetăţenilor, Ionuţ Dumitru, preşedintele

Şedinţa Primăriei oraşului Konotop, din nordul Ucrainei, a fost întreruptă joi, 26 iulie, de o bătaie generală care s-a soldat cu 50 de persoane reţinute şi patru poliţişti

În urma unui accident rutier în care au fost implicate un autoturism şi un TIR, traficul pe Valea Oltului, pe DN 7 / E 81 în apropiere de Râmnicu Vâlcea a fost blocat vineri după-amiază, din cauza coliziunii dintre cele două

Primarul unei comune din Ţara Loviştei, judeţul Vâlcea, a fost găsit incompatibil de către Agenţia Naţională pentru Integritate (ANI) şi riscă să-şi piardă mandatul, pentru că a îndeplinit pe lângă funcţia de şef al administraţiei

O nouă alunecare de teren a avut loc în cursul nopţii de joi spre vineri în zona cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, o parte din versantul masivului Feţele Albe pornind la vale şi oprindu-se pe drumul

Ministerul Justiţiei a anunţat vineri că au fost respinse cele patru candidaturi depuse pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, urmând ca procedura de selecţie să fie reluată.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat vineri că este neconformă cu realitatea declaraţia ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, referitoare la poziţia sa privind modificarea

Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale, Augustin Zegrean, a declarat, că se aştepta ca ministrul Justiţiei să nu aleagă pe niciunul dintre cei patru candidaţi pentru funcţia de procuror-şef

Preşedintele Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor, Eugen Nicolicea, a declarat, vineri,că ministrul Justiţiei a respins candidaţii pentru conducerea DNA deoarece aceştia nu au prezentat în programul

Alexandru Ioniță II n-a confirmat încă la CFR Cluj, deși în acest start de sezon antrenor a fost Edward Iordănescu, un tehnician cu care jucătorul a mai colaborat și la Astra. Deși n-are multe meciuri în tricoul campioanei