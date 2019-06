Cutremur extrem de 7,4 grade. Un tsunami ar putea spulbera totul. Breaking News 16.06.2019

16.06.2019 Cutremur extrem de 7,4 grade. Un tsunami ar putea spulbera totul. Breaking News Un cutremur de 7,4 grade a avut loc în Oceanul Pacific, în apropierea insulelor Kermadec. Specialiștii au emis imediat o alertă de



Cutremur extrem de 7,4 grade. Un tsunami ar putea spulbera totul. Breaking News

Un cutremur de 7,4 grade a avut loc în Oceanul Pacific, în apropierea insulelor Kermadec. Specialiștii au emis imediat o alertă de tsunami.

Cutremur extrem de 7,4 grade. Un tsunami ar putea spulbera totul. Breaking News

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

Nicolae Bacalbașa a susținut o declarație cu privire la starea de sănătate a liderului PSD în care a afirmat că medicii recomandă ca președintele social-democraților să fie operat. Dubla hernie de disc,

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, spune că liberalii s-ar bucura dacă orice fel de parlamentar ar susţine proiectul lor privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin. "Există proiectul de lege care

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) a transmis luni o nouă serie de informaţii firmelor din România referitoare la regimul tarifar provizoriu care ar putea intra în vigoare

Unii oameni suferă o cascadă de tulburări în sistemul digestiv, în mijlocul unor stări emoţionale. Când aşteaptă să intre la un examen, la un interviu pentru loc de muncă, aceşti emotivi sau stresaţi

FC Barcelona este cea mai faultată echipă din campionatele mari ale Europei - Anglia, Spania, Italia, Germania şi Franţa - arată un studiu al CIES Football Observatory. CIES a clasificat echipele din Big 5

Debbie Rowe, fosta soţie a lui Michael Jackson, a recunoscut că cei doi copii ai artistului au ca tată un donator anonim. Debbie este mama lui Prince şi Paris, care au fost concepuţi prin inseminare

Vremea se va răci în aproape toată ţara însa regimul termic va rămâne unul mai cald decât ar fi normal pentru jumătatea lunii martie. Va ploua, cu totul izolat în estul Olteniei şi în vestul

„Pe viitor mă aştept la o volatilitate mai mare a cursului de schimb valutar şi mă aştept ca această volatilitate să continue cu trend de depreciere a leului. În contextul actual, BNR ar trebui să crească

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea nu îşi va putea îndeplini atribuţiile, din cauza afecţiunii de care suferă, la spate, el fiind spitalizat, în acest moment. Liderul PSD a decis să îşi delege, astfel, atribuţiile,

Suveranul Pontif l-a primit luni pe arhiepiscopul de Lyon, cardinalul Philippe Barbarin, după ce acesta a anunţat că se retrage din funcţie în urma condamnării sale în Franţa pentru nedenunţarea de abuzuri sexuale împotriva minorilor comise de

Un bărbat a deschis focul asupra persoanelor care circulau cu un tramvai din orașul olandez Utrecht. În urma atacului, trei oameni și-au pierdut viața și alte cinci au fost rănite grav. Autoritățile sunt în căutarea suspectului, un bărbat de

INCREDIBIL! Un vasluian a dat un comunicat prin care se jură că n-a făcut sex cu senatoarea PSD Gabriela Crețu, soția președintelui CJ Vaslui! Oameni buni, în ce țară trăim? Jenică RUSU: nu am avut relații sexuale cu doamna senator

Comisia juridică, Comisia pentru constituţionalitate şi Comisia de apărare ale Senatului au dat acestei cereri un raport de admitere cu amendamente. În raport se menţionează că articolul 12, care fusese modificat de Parlament, revine la

Un nou episod în odiseea "Ordonanței lăcomiei": ministrul de Finanțe anunță modificarea OUG 114 în următoarea perioadă. Citește mai

Simularea la Română pentru BAC a început ieri cu proba la Română. Mare parte din elevi au ales însă să dea foile goale alăturându-se astfel protestului organizat de Consiliul Elevilor ai cărui membrii sunt nemulţumiţi de starea

Când intri într-un magazin, e imposibil să nu observi o gamă largă de iaurturi. Dacă eşti o fire nehotărâtă, e posibil să îţi fie greu să alegi. De aceea, este important să fii informată din timp cu privire la varietatea de produse

Directorul Companiei de Apă din Buzău, Simona Săvulescu, le cere tuturor angajaţilor ca în timpul serviciului să consume numai apă de la robinet. Astfel, spune Săvulescu, compania garantează calitatea serviciilor faţă de

Postul de televiziune Antena 3 a fost nominalizat din nou la New York Festivals World’s Best Television & Film. Emisiunea „Sinteza Zilei” are o nominalizare, emisiunea „În premieră” are șase

Preşedintele Klaus Iohannis intenţionează să considere deficitul balanţei comerciale a României drept o problemă naţională, a declarat, luni seară, preşedintele executiv al Asociaţiei Naţionale

Sambor Ryszka a demisionat luni din funcţia de administrator neexecutiv al Digi Communications, emitent cu 2,45 miliarde de lei capitalizare, cu un an înainte de expirarea mandatului. Digi menţionează că Sambor Ryszka s-a retras şi din funcţiile