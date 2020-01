Cutremur de 7,6 grade pe scara Richter! Unde a avut loc seismul 28.01.2020

28.01.2020 Cutremur de 7,6 grade pe scara Richter! Unde a avut loc seismul Un cutremur cu magnitudinea de 7,6 a avut loc marți după-amiază în Marea Caraibilor. Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, puțin după ora 14:00, ora locală. Cel mai apropiat oraș de epicentru a fost Lucea, din nord-vestul insulei



Cutremur de 7,6 grade pe scara Richter! Unde a avut loc seismul

Un cutremur cu magnitudinea de 7,6 a avut loc marți după-amiază în Marea Caraibilor. Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, puțin după ora 14:00, ora locală. Cel mai apropiat oraș de epicentru a fost Lucea, din nord-vestul insulei jamaicane, însă seismul s-a resimțit puternic în Cuba, Jamaica, Bahamas, Insulele Cayman, Haiti și […] The post Cutremur de 7,6 grade pe scara Richter! Unde a avut loc seismul appeared first on Cancan.ro.

Cutremur de 7,6 grade pe scara Richter! Unde a avut loc seismul

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Fostul acţionar al echipei Dinamo, Cristi Borcea, a ajuns de urgenţă la Spitalul Floreasca din Capitală. Omul de afaceri are probleme cardiace şi a fost adus la spital de la Penitenciarul Rahova, unde se află de

“Eretica - Pledoarie pentru o reformare musulmană” „Eretica afirmă că musulmanii trebuie să-și reevalueze concepțiile despre sex, bani și violență... și percepția asupra timpului”, comentează

Campanie controversată a unei firme producătoare de biscuiţi din România. Compania a decis să folosească imaginea lui Hitler pentru a-şi promova produsele. Sub forma unor concursuri de cultură generală, firma

eJobs, cea mai mare platformă de recrutare din România, îşi extinde portofoliul de business şi lansează academia IT Coders Lab, prin care estimează că va forma aproximativ 200 de programatori specializaţi în dezvoltare JavaScript şi PHP,

Manchester City și Cardiff se întâlnesc în runda cu numărul 33 din Premier League, miercuri, de la ora 21:45. Pep Guardiola va avea o pierdere importantă în persoana lui Sergio Aguero, care s-a accidentat. Din echipa lui City

Inka Grings, 40 de ani, a fost numită la Straelen (D4). În ianuarie, Imke Wubbenhorst, 30 de ani, era anunțată pe banca lui Cloppenburg (D5): „Fac selecția în funcție de mărimea penisului”. Femeile antrenor devin tot mai

Samantha Clark, o tânără din SUA, şi-a dorit ca nunta ei să îmbrace o simbolistică aparte. Galeria Foto. Citește mai

Mihai Tudose a suferit un infarct miorcadic săptămâna trecută, fostul premier ajungând de urgență la spital. Citește mai

Părinții care ajung cu copiii la Secția de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență din Deva trebuie să îți păzească micuții de gândaci. Citește mai

Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Fran Timmermans, a declarat, miercuri, că Laura Codruţa Kovesi este o juristă de foarte bună calitate, pe care o admiră pentru curajul său, iar CE a spus, inclusiv în discuţiile cu autorităţile române,

Comisia Europeană a lansat o nouă procedură de infringement prin trimiterea unei Scrisori de Notificare Formală Poloniei, privind regimul disciplinar pentru judecători, a informat miercuri Frans Timmermans, prim-vicepreşedintele Comisiei Europene,

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) a revizuit drastic în scădere toate previziunile economice ale Guvernului italian, determinându-l pe preşedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker să ceară Romei să ia măsuri

Finlandezii urmează modelul gamei S10 a celor de la Samsung, adoptând un ecran perforat pe cel mai nou smartphone al

După 15 ani de dominare construită pe creşterea viguroasă a economiei Turciei, Recep Tayyip Erdogan a plătit un preţ electoral scump pentru criza economică prin care trece ţara, surse din interiorul partidului său susţinând că liderul turc va

Comisia Europeană a avertizat miercuri România să revină pe calea unui proces de reformă în justiţie corect şi să se abţină de la orice măsuri care ar însemna regres în privinţa statului de

Partidul Justiţiei şi Dezvoltării din Turcia (AKP), condus de preşedintele Recep Tayyip Erdogan, contestă oficial pierderea în alegerile locale din această săptămână. Partidul condus de

Preşedintele USR, Dan Barna, a calificat, miercuri, drept "cea mai dură reacţie din ultimii doi ani" avertismentele Comisiei Europene privind situaţia Justiţiei din România. "Este cea mai dură reacţie

Sectorul românesc de IMM-uri include circa 511.800 de micro-companii active care au realizat în 2017 o cifră de afaceri agregată de 139 miliarde lei, respectiv 10% din volumul de afaceri generat de toate companiile din economie, angajând în total

Gabriel Sincu, unul dintre cei mai cunoscuţi consultanţi ficali din România, cu peste 20 de ani de experienţă în cadrul companiilor de audit şi consultanţă Mazars şi EY România, a preluat conducerea operaţiunilor locale ale furnizorului de

Simona Halep, 27 de ani, locul 2 WTA, este marea favorită a sezonului de zgură, potrivit unei analize publicate pe site-ul oficial al WTA. Ca să întocmească un clasament al favoritelor la câștigarea trofeelor turneelor pe zgură, specialiștii au