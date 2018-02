Cursuri şcolare suspendate în judeţele Dolj, Ilfov, Constanţa, Giurgiu şi în Capitală 26.02.2018

26.02.2018 Cursuri şcolare suspendate în judeţele Dolj, Ilfov, Constanţa, Giurgiu şi în Capitală Cursurile şcolare vor fi suspendate integral în judeţele Dolj şi Ilfov, respectiv în Capitală, luni şi marţi, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit unui comunicat de presă al



Cursuri şcolare suspendate în judeţele Dolj, Ilfov, Constanţa, Giurgiu şi în Capitală

Cursurile şcolare vor fi suspendate integral în judeţele Dolj şi Ilfov, respectiv în Capitală, luni şi marţi, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit unui comunicat de presă al M...

Cursuri şcolare suspendate în judeţele Dolj, Ilfov, Constanţa, Giurgiu şi în Capitală

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Premierul Viorica Dăncilă i-a cerut ministrului de Finanţe, Eugen Teodorovici, să prezinte până marţi o soluţie în privinţa formularului 600, astfel încât în prima şedinţă

Liviu Dragnea a declarat luni seară, la Antena 3, că se ajunsese la o stare de tensiune între Guvernul Tudose și PSD. „Instituţional, orice premier trebuie să aibă contacte cu SRI, SIE şi

Bulgaria şi Croaţia sunt statele cu cel mai alert ritm de dezvoltare a sectorului agriculturii organice din UE, relevă ultimele date publicate de Eurostat, citate de Balkan

Filipe Nascimento a fost prezentat la Levski Sofia, acolo unde a fost cedat în schimbul a 200.000 de euro de Dinamo. Mijlocașul venit la Dinamo de la CFR Cluj, la schimb cu Dan Nistor, în vara 2017, n-a rezistat decât 6 luni în

Polipii nazali sunt formațiuni moi, nedureroase, necanceroase ce cresc și obstruează căile nazale și sinusurile. Aceștia atârnă ca niște ciorchini de struguri și se formează în urma inflamației cronice a mucoasei.

Reprezentanții din patru generații ale familiei regale birtanice - regina Elisabeta a II-a şi prinţii Charles, William şi George - sunt omagiaţi printr-o nouă monedă ce a fost emisă de Royal Mint. Citește mai

O însoţitoare de bord a dezvăluit un detaliu greţos referitor la sistemele de asigurare a apei existente în aeronave. Citește mai

Doi profesori coreeni ai unor prestigioase univesități din Statele au demonstrat care este principala cauză a autismului. Citește mai

Momentul in care iti intalnesti sufletul pereche este momenutul in care simti ca pamantul iti fuge de sub picioare. Dintr-o data simti ca o persoana extrem de importanta intra in viata ta. Citește mai

Adrian Tănase, noul director general al Bursei de Valori Bucureşti, spune că printre obiectivele mandatului său pe următorii patru ani se numără refacerea pieţei de produse derivate, dezvoltarea paletei de servicii a BVB, „simplifica­rea“

Entuziasmul de pe piaţa petrolieră atinge cote record, scrie Bloomberg. Fondurile de hedging au raportat pariuri record pe continuarea creşterii preţurilor petrolului, în paralel cu o creştere a preţurilor motorinei şi

Inundaţii ca cele cu care se confruntă Franţa de câteva zile riscă să se multiplice în Europa, din cauza încălzirii globale, chiar dacă aceasta ar fi limitată la 1,5°C, potrivit unui studiu publicat luni, relatează

Caroline Wozniacki este de ieri noul lider al ierarhiei feminine, cu 250 de puncte în faţa Simonei Halep. Rocada se poate face însă chiar în următoarea

Cu 11 etape rămase până la finiş, PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, e lider în Grecia, cu un punct peste

Luptătorul Cristi Mitrea a fost văzut ţinându-şi fiul în braţe, în public, pentru prima oară. Se pare că Andreea Mantea şi fostul iubit au îngropat securea războiului de dragul lui David Andrei, minunea de copil pe care o au împreună.

Curtea Constituţională ar urma să se pronunţe marţi asupra sesizărilor la legile privind Statutul magistraţilor şi organizarea Consiliului Superior al Magistraturii, după ce săptămâna trecută a luat o decizie cu privire la

Poliţiştii Gărzii de Coastă - Serviciul Combaterea Migraţiei Ilegale şi Infracţionalităţii Transfrontaliere au depistat la finalul săptămânii trecute trei persoane care transportau 10.000 pachete de ţigări de contrabandă şi diverse

În domeniul justiţiei din Republica Moldova trebuiau să fie făcute reforme în trecut, dar a lipsit voinţa politică. Actualmente, reforme au loc mai mult în domeniile legate de economie, unde situaţia se îmbunătăţeşte. Declaraţia a fost

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, se va adresa marţi Congresului şi americanilor, în primul său discurs anual privind starea naţiunii. Mesajul se va concentra în special pe două teme: imigraţie şi securitate naţională. Se aşteaptă

Patru bărbaţi şi două femei au fost reţinuţi de către procurorii şi poliţiştii din Chişinău pentru comiterea traficului de fiinţe umane şi traficului de copii, în scop de exploatare sexuală contra