CURSUL VALUTAR: Această MONEDĂ... 03.01.2018

Euro a scăzut miercuri, la cursul de referință al Băncii Naționale a României (BNR), în raport cu leul, dar francul elvețian a crescut, apropiindu-se de pragul de 4 lei.

A fost unul dinre cei mai iubiţi jucători ai Craiovei Maxima şi a adus în Bănie ultimul titlu al Universităţii Craiova, din postura de

Magistraţii Curţii Supreme ar urma să pronunţe, marţi, decizia în procesul în care fostul ministru de Interne Cristian David este judecat pentru o mită de jumătate de milion de

Estimările privind veniturile din dividende se menţin mai mari decât în trecut şi în cazul anilor 2019, 2020 şi 2021, atunci când încasările de la companiile de stat sunt văzute de Guvern între 2,9 şi 3,1 mld.

• La anul vor fi 5 miliarde de lei în plus la sănătate. Managerii spitalelor publice şi reprezentanţii autorităţilor vorbesc despre lipsa de finanţare în sistemul de sănătate, dar o analiză asupra bugetului Casei Naţionale de Asigurări de

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Marius Şumudică şi Cristian Săpunaru au fost implicaţi într-o bătaie generală, după meciul câştigat cu 2-1 de echipa lor, Kayserispor, în faţa celor de la Alanyaspor, informează Realitatea TV. Citește mai

Ecaterina Andronescu, una dintre cele mai cunoscute figuri din PSD, se opune organizării mitingurilor împotriva statului paralel. Citește mai

Mai sunt câteva săptămâni până la Crăciun şi un ONG elveţian, Solidar Suisse, pune în gardă părinţii atunci când fac cadouri jucării. Este vorba în special despre păpuşile Barbie de sub marca Mattel, G.I.Joe (un erou al unui film

Focul de artificii de la Alba Iulia, din data de 1 Decembrie, nu a fost autorizat de ISU Alba. Firma care a organizat evenimentul a fost amendată cu 6.000 de lei

Produsul Intern Brut a crescut cu 7% în primele 9 luni din 2017 faţă de perioada similară a anului trecut, creştere datorată în primul rând sumelor pe care le-au cheltuit gospodăriile, al căror volum s-a majorat cu 9,7%, a anunţat

Secretarul de stat american, Rex Tillerson, începe, astăzi, la Bruxelles, un turneu european, cu participarea la reuniunea miniştrilor de externe ai NATO, dar are şi întâlniri bilaterale cu secretarul general NATO, Jens Stoltenberg. Discuţiile vor

Peste 16.750 de locuri de muncă sunt vacante la nivel naţional, potrivit datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), cele mai multe fiind în Bucureşti şi în judeţele Arad, Prahova şi Sibiu, iar cele mai puţine sunt

Fostul guvernator al regiunii Odesa Mihail Saakashvili a fost reţinut în dimineaţa de marţi, 5 decembrie, la Kiev. Politicianul a reuşit iniţial să fugă din apartamentul său din centrul capitalei Ucrainei, unde procurorii şi ofiţerii din

Anul acesta, Ministerul Sănătăţii va achiziţiona peste 1 milion de doze de vaccin gripal sezonier, dublu faţă de anul trecut, astfel încât să asigure vaccinarea unui număr cât mai mare de persoane aflate în grupele de risc. DSP

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului oferă la vânzare prin licitaţie cu strigare un număr de 197.065 de acţiuni reprezentând 6,42% din capitalul social al societăţii AGROCOM LEGUME FRUCTE SA, cu sediul în localitatea

Românii vor aloca, în medie, 340 de lei pentru cadourile de Moş Nicolae din acest an, în creştere uşoară faţă de bugetul mediu de anul trecut, cele mai căutate fiind dulciurile, jucăriile

Un automarfar încărcat cu produse alimentare, aflat într-o parcare de pe Autostrada A1, a ars, în noaptea de luni spre marţi, în apropiere de municipiul Arad, conform Inspectoratului

Sistemul antirachetă Patriot pus în funcţiune luna trecută de Arabia Saudită pentru a intercepta o rachetă balistică a eşuat în distrugerea ogivei, care a explodat pe aeroportul din Riad,

Israelul consideră Ierusalimul drept capitala sa indivizibilă, în timp ce palestinienii vor ca partea de est a orașului să devină capitala viitorului lor stat. Recent, Jared Kushner, ginerele evreu

Un băiat de şase ani din Virginia a zguduit reţelele de socializare cu scrisoare lui plina scepticism adresata lui Moş Crăciun, în care spune că viaţa acestuia este pustie şi că Moşul nu are de unde