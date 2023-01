Cursul leu/dolar a scăzut puternic, cu 0,7%, la 4,51 lei/dolar, în timp ce cursul leu/euro a coborât cu doar 0,1%, sub 4,92 lei/euro. Pe piaţa externă euro a depăşit maximul ultimelor 9 luni faţă de dolar 24.01.2023

24.01.2023 Cursul leu/dolar a scăzut puternic, cu 0,7%, la 4,51 lei/dolar, în timp ce cursul leu/euro a coborât cu doar 0,1%, sub 4,92 lei/euro. Pe piaţa externă euro a depăşit maximul ultimelor 9 luni faţă de dolar Cursul leu/dolar a început săptămâna în scădere puternică, cu 0,7%, la circa 4,51 lei/dolar, în timp ce cursul leu/euro a coborât ieri cu doar 0,1% faţă de cotaţia de vineri, sub 4,92



Cursul leu/dolar a început săptămâna în scădere puternică, cu 0,7%, la circa 4,51 lei/dolar, în timp ce cursul leu/euro a coborât ieri cu doar 0,1% faţă de cotaţia de vineri, sub 4,92 lei/euro.

Premierul Nicolae Ciucă s-a întâlnit cu reprezentanţii Coaliţiei pentru Dezvoltarea României, pentru stabilirea unui mecanism de colaborare axat pe priorităţi economice şi de reformă, a informat Executivul. Temele de colaborare vizează

Un elicopter american Black Hawk a fost filmat, miercuri, la ora prânzului în timp ce survola Vama Siret, județul Suceava. Imaginile au apărut chiar in ziua in care NATO a decis să asigure grupuri de luptă pe flancul de sud-est al Alianței,

Ministrul Transporturilor - Sorin Grindeanu a anunţat că de astăzi se poate călători cu un singur bilet sau abonament pe toate mijloacele de transport disponibile în zona Bucureşti-Ilfov: tren, metrou, autobuz, tramvai şi

După ce a vorbit pentru BBC despre situația sa, Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) a acordat un interviu și presei din Serbia. Jucătorul a dezvăluit cum a trăit finala de la Australian Open, câștigată dramatic de Rafael Nadal, care a ajuns la 21

La 10 zile de când au fost lansate programele Rabla Clasic şi Rabla Plus pentru persoanele fizice, bugetul primei etape a fost epuizat, a anunțat, vineri, într-o postare pe Facebook, Fülöp Lóránd, preşedintele Administraţiei Fondului pentru

Mai multe aeronave Eurofighter Typhoon din Germania au ajuns joi seară la Baza militară de la Mihail Kogălniceanu, anunță Ministerul Apărării

Proiectul de Hotărâre privind stabilirea tarifelor de primă maxime aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto a fost publicată vineri de Ministerul Finanţelor Publice, acesta

Pe 18 februarie 2022 agenţia de evaluară financiară FTSE Russell a anunţat cinci noi includeri de acţiuni româneşti pentru indici ai pieţelor emergente, o promovare dar şi o

Vremea în data de 18 februarie se strică și sunt în vigoare mai multe avertizări de la

Cheloo este unul dintre cele mai controversate personaje din showbiz-ul românesc. Acesta a fost implicat în multe proiecte de succes precum X Factor și The Four. În prezent, pe lângă muzică acesta este jurat împreună […] The post Îţi vei

În plin vârf al tensiunilor diplomatice cu statele NATO și cu Occidentul, Rusia a decis să mute zece bombardiere Su-24 din Peninsula Crimeea către alte baze aeriene. Mutarea pare să fie una de retragere a trupelor din apropierea Ucrainei, dar poate

Congresul extraordinar al PMP, convocat de europarlamentarul Eugen Tomac, a început sâmbătă, la Sinaia, Tomac fiind ales în funcţia de preşedinte al

Brad Pitt o dă în judecată pe fosta lui soţie Angelina Jolie după ce actriţa a vândut partea ei dintr-o podgorie din Franţa pe care au cumpărat-o împreună,

Naţionala feminină de polo a României a obţinut, sâmbătă, la turneul de la Bucureşti, a treia victorie din preliminariile Campionatului European, cu Ucraina. La masculin, tricolorii au bifat a doua victorie la turneul preliminar din Malta, în

Armata ucraineană a anunţat că un soldat a fost ucis în bombardamentele lansate sâmbătă dimineaţa de separatiştii pro-ruşi în estul Ucrainei, unde violenţele din această săptămână au stârnit îngrijorarea că ar putea fi declanşatorul

Transportatorii în regim de taxi cer Guvernului măsuri urgente de plafonare a preţurilor la carburanţi, în condițiile în care au depășit pragul de 7 lei/litru, și avertizează că se pregătesc să protesteze, potrivit unui comunicat al

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) le cere românilor să părăsească Ucraina cât de repede se poate și să evite deplasările în Peninsula Crimeea și zona de est a Ucrainei, respectiv regiunile Doneţk și Lugansk, precum și […] The post

O femeie din Brazilia a fost prinsă pe Aeroportul Otopeni cu un kilogram de cocaină în stomac, a anunțat Poliția de Frontieră, potrivit

Iată ce vă rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 19 februarie

Nu este deloc exclus ca celebra G11 din Cluj-Napoca care a facut inconjurul internetului sa fie de fapt o camera din caminele fabricilor sau din internatele liceelor industriale unde erau cazati angajatii nefamilisti, tinerii familisti sau respectiv