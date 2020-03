Cursul leu-euro: Analiştii CFA estimează deprecierea cursului la 4,94 lei/euro în 12 luni 29.03.2020

29.03.2020 Cursul leu-euro: Analiştii CFA estimează deprecierea cursului la 4,94 lei/euro în 12 luni Majoritatea analiştilor financiari estimează pentru următoarele 12 luni deprecierea leului, respectiv un curs mediu de 4,94 lei/euro, şi o inflaţie de 3,67%, potrivit Asociatiei CFA



Cursul leu-euro: Analiştii CFA estimează deprecierea cursului la 4,94 lei/euro în 12 luni

Majoritatea analiştilor financiari estimează pentru următoarele 12 luni deprecierea leului, respectiv un curs mediu de 4,94 lei/euro, şi o inflaţie de 3,67%, potrivit Asociatiei CFA Society.

Cursul leu-euro: Analiştii CFA estimează deprecierea cursului la 4,94 lei/euro în 12 luni

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedintele american Donald Trump a desemnat luni Gardienii Revoluţiei din Iran drept organizaţie teroristă, transmite Reuters. Este pentru prima dată când Statele Unite califică forţele armate ale unei

Compania 7Distribution şi-a început activitatea în urmă cu doi ani, cu un capital de 150.000 de euro (aproximativ 700.000 de lei), iar în 2018 a ajuns la vânzări de 7 mi­lioane de

FCSB - Sepsi închide etapa a 4-a a Ligii 1. Partida dintre cele două începe la ora 21:00 și poate fi urmărită în direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.RO. Acest meci reprezintă o șansă uriașă

Bianca Andreescu (18 ani, 23 WTA) a fost pusă de o televiziune din Canada în fața imaginilor în care Angelique Kerber ( de ani, WTA) o numește „cea mai melodramatică jucătoare din istorie”. În șaisprezecimile de

Răfuială între două grupuri de bărbați, în parcarea unui hipermarket din Balș, județul Olt. Citește mai

Busuiocul, "cea mai veche plantă", aşa cum mai este numită, este una dintre cele mai versatile, aromate şi apreciate plante atât în bucătarie dar şi în medicina naturistă. Citește

Cu toţii avem o legătură de lungă durată cu banii: de-a lungul vieţii noastre de adult ne străduim cu înfrigurare să-i câştigăm şi cu aceeaşi înfrigurare reuşim să-i cheltuim.

Termenul de depunere a declaraţiilor a expirat la data de 31 martie, dar foarte puţini oameni s-au conformat obligaţiei stabilite de

În ce priveşte sectorul de producţie a energiei electrice, un semnal pozitiv pentru piaţă ar putea veni în 2019 din partea statului român ca urmare a avansării în imple­mentarea unor meca­nisme de tip Contracte pentru Diferenţă (CfD), sau

Nikolai Gorbaciov, unul dintre cei mai mari sportivi din istoria Belarusului, campion olimpic în 1972, la Munchen, a murit marţi, la vârsta de 70 de ani. Nikolai Gorbaciov s-a născut pe 15 mai 1948 în oraşul Rogacev, din regiunea Gomel, şi a fost

Milioane de români, 1,5 milioane mai exact, speră că norocul le va surâde într-o bună zi și joacă la casino,slot, pariuri sportive sau bingo. Dintre aceștia, 150 000 sunt dependenți. Au pierdut tot ce au acumulat, dar, și mai grav, și-au

Un raport realizat de către Comisia Europeană arată că România a avut în 2018 cele mai periculoase şosele comparativ cu celelalte ţări din Uniunea Europeană: 96 de morţi la un milion de oameni, cea mai ridicată rată a mortalităţii în

Un deţinut condamnat pentru omor încarcerat la Penitenciarul Găeşti, judeţul Dâmboviţa, a evadat dintr-un punct de lucru al închisorii marţi, 9 aprilie, în jurul orei

Două cadavre au fost găsite decedate, miercuri, 10 aprilie, în lacul Tăbăcărie din Constanţa și altul în Canalul Dunăre-Marea Neagră. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa a fost anunţat de existenţa a două cadavre în ape,

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai

Oppo Reno şi Oppo Reno 10x Zoom sunt cele mai noi smartphone-uri din portofoliul producătorului chinez. Cele două telefoane au fost lansate într-un eveniment organizat la

După terminarea filmărilor de la “Ferma”, Brigitte și Cornel Oană au decis să își spună „Adio” și să meargă pe drumuri separate în viață. (Castiga 10.000$ lunar la un studio de videochat din Bucuresti) Cu toate că, între timp,

Cristiano Ronaldo, 34 de ani, continuă să facă istorie în Liga Campionilor. Portughezul a marcat din nou în sferturile Ligii, Ajax-Juventus 1-1 în tur, și are 24 de goluri în total, în această fază a

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca, aflat în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, a câştigat un proiect european de peste 19 mil. lei (4 mil. euro) pentru extinderea şi modernizarea ambulatoriului clinicii de psihiatrie