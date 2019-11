Cursul euro-leu în final de toamnă 2019. Consilierul BNR Adrian Vasilescu are detaliile 18.11.2019

18.11.2019 Cursul euro-leu în final de toamnă 2019. Consilierul BNR Adrian Vasilescu are detaliile Moneda unică europeană a depăşit pragul de 4,77 lei, pentru prima oară în istorie. Dolarul a fost cotat la 4,3159, o valoare mai mică față de cea de vineri, iar francul elvețian a scăzut și el la 4,3586. Leul românesc este a atins un record



Cursul euro-leu în final de toamnă 2019. Consilierul BNR Adrian Vasilescu are detaliile

Moneda unică europeană a depăşit pragul de 4,77 lei, pentru prima oară în istorie. Dolarul a fost cotat la 4,3159, o valoare mai mică față de cea de vineri, iar francul elvețian a scăzut și el la 4,3586. Leul românesc este a atins un record negativ. Banca Națională a României a cotat un euro pentru […] The post Cursul euro-leu în final de toamnă 2019. Consilierul BNR Adrian Vasilescu are detaliile appeared first on Cancan.ro.

Cursul euro-leu în final de toamnă 2019. Consilierul BNR Adrian Vasilescu are detaliile

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Politisti din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice pun în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară la sediile unei organizaţii a producătorilor agricoli din Romania, din

Guvernul urmează să amâne plafonarea preţului la gaze, cu o lună, potrivit unui proiect revizuit de modificare a

Executivul a avizat negativ proiectele de lege care prevăd că un cuplu poate încheia în faţa notarului sau la starea civilă un parteneriat civil motivând că parteneriatul civil nu este reglementat la nivelul UE. Guvernul sustine ca prevederile

O femeie, expertă în grooming, a devenit celebră după ce şi-a transformat câinele pudel în diverse alte animale utilizând colorant şi fixativ. Printre creaţiile sale se numără un dragon verde, un urs polar şi un păun. Femeia a atras însă

Acer Predator Helios 300 White - Special Edition e primul laptop de gaming alb pe care l-am testat, e frumos, elegant, dar am reţineri legate de modul în care se va păstra în timp aspectul

Trupul unui urs de circa 4 – 5 ani a fost descoperit într-o pădure de la marginea satului Densuş. Nu se cunoscu cauzele morţii acestuia, întrucât leşul se afla în stare avansată de

Guvernul urmează să aprobe în următoarea şedinţă un memorandum scris de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, privind adoptarea unui nou Cod de conduită al membrilor Guvernului României. Printre prevederi se regăseşte obligativitatea

Reporterii Ziarului Incomod din Giurgiu au descoperit că lozinca Arbeit Macht Frei, adică Munca de va Elibera, pusă la intrarea lagărului de exterminare de la Auschwitz, este pusă acum şi la poarta

Mijlocaşul francez Adrien Rabiot, care îşi va încheia în vară contractul cu PSG, ar putea fi unul dintre transferurile surpriză ale clubului de fotbal Real Madrid pentru următorul sezon, relatează ziarul

Prioritatea Guvernului este ca tinerii să aibă şansa de a se realiza aici, în România, investiţia în tineri fiind o investiţie în viitorul nostru, a afirmat joi vicepremierul Ana Birchall, în

Vremea începe să se încălzească încet de vineri. Iată cum arată prognoza meteo pentru zilele următoare. VREMEA VINERI Vineri, 29 martie, valorile termice diurne se vor situa în jurul celor

Eurodeputaţii au aprobat joi măsuri menite să crească încrederea consumatorilor în apa de la robinet, care este mult mai ieftină şi mai curată pentru mediu decât apa îmbuteliată. Membrii PE

Horoscop Berbec. Nu te simţi deloc bine într-un anturaj în care nu se vorbeşte decât despre probleme, necazuri, lipsuri. Eşti într-o pasă sensibilă când astfel de subiecte te pot influenţa în

Îngrădirea dreptului de a alege, inclusiv la referendum, reprezintă infracţiune, a afirmat joi preşedintele PNL, Ludovic Orban, referindu-se la o declaraţie făcută de Mircea Drăghici, coordonatorul

Presa sportivă israeliană scrie că fotbalistul român Gabriel Tamaş se simte foarte slăbit după ce a stat trei zile în închisoare. Tamaş va fi obligat să rămână până cel puţin duminică în

Joi și-a depus candidatura pentru şefia Parchetului General şi Gabriela Scutea, care a fost adjunctul Laurei Codruţa Kovesi în vremea când aceasta era procuror general. Este cel de-al patrulea candidat la șefia

Modificările la Ordonanţa 114 se bazează foarte mult pe elementele şi datele transmise de Banca Naţională a României (BNR), instituţie care a şi avizat documentul în forma sa actuală, a declarat,

Bentley a vrut să-şi adjudece titlul de cel mai rapid SUV din lume cu modelul Bentayga şi a lansat în acest scop o ediţie specială care vine să îi asigure poziţia de lider în cel mai exclusivist segment din

Laura Codruţa Kovesi, fosta şefă a DNA, va fi audiată la Secţia pentru Investigarea Magistraţilor, joi 28 martie, acolo unde aceasta este cercetată în două dosare. La intrare în sediul SIIJ, Kovesi a refuzat să facă declaraţii. UPDATE

Arheologii Muzeului de Istorie Prahova au descoperit la Strejnicu, judeţul Prahova, într-un tumul, un mormânt care datează din secolul al III-lea şi în care au fost îngropaţi un adult şi un copil. Arheologul Muzeului de Istorie Prahova, Alin